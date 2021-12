mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique  Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique . Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Le marché mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique devrait atteindre 2,42 milliards USD d’ici 2025, contre 1,51 milliard USD en 2017, avec un TCAC de 6,08 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour l’année historique 2016, le l’année de base du calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique sont Ethicon (filiale de Johnson & Johnson), Medtronic plc., Intuitive Surgical Inc., Apollo Endosurgery, Reshape Lifesciences, Olympus Corporation of the Americas, Aspire Bariatrics, Spatz Fgia, Cousin Biotech, Allergan Inc., Cousin Biotech, Pare Surgical, Inc., Covidien Plc, Johnson and Johnson, GI Dynamics Inc., TransEnterix Inc., USGI Medical Inc., Semiled Ltd., Cousin Biotech et Mediflex Surgical Procedure, entre autres.

Le marché mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des dispositifs de chirurgie bariatrique pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Marché mondial des dispositifs de chirurgie bariatrique, par type (dispositifs chirurgicaux mini-invasifs, dispositifs d’agrafage, dispositifs d’étanchéité énergétique/des vaisseaux, dispositifs de suture, accessoires, dispositifs chirurgicaux non invasifs), par procédure (gastrectomie des manches, pontage gastrique, chirurgie bariatrique de révision, non- Chirurgie bariatrique invasive, anneau gastrique réglable, mini-bypass gastrique, dérivation biliopancréatique avec commutateur duodénal), par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

La chirurgie bariatrique est principalement utilisée pour les processus de perte de poids qui incluent principalement le traitement des troubles comorbides associés à l’obésité morbide nécessitant des dispositifs de chirurgie bariatrique. Il comprend la modification du tractus gastro-intestinal par laquelle soit les nutriments absorbés dans le tractus intestinal sont contrôlés, soit la quantité de nourriture que l’estomac peut ingérer est contrôlée.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Augmentation du taux d’incidence de l’obésité chez les adultes en raison de l’évolution des habitudes de vie

Apport excessif de calories

Préférence croissante pour les procédures mini-invasives

Soutien du gouvernement et sensibilisation accrue aux aliments malsains

Rappels de produits

Le marché mondial des appareils de chirurgie bariatrique est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisateur final, de l’application, du canal de distribution et des segments géographiques.

En fonction du type, le marché est segmenté en dispositifs chirurgicaux peu invasifs et en dispositifs chirurgicaux non invasifs. Les dispositifs chirurgicaux mini-invasifs sont en outre sous-segmentés en dispositifs d’agrafage, dispositifs de scellement énergétique/vaisseau, dispositifs de suture, accessoires

Sur la base de la procédure, le marché est classé en sleeve gastrectomie, bypass gastrique, chirurgie bariatrique de révision, chirurgie bariatrique non invasive, anneau gastrique ajustable, mini bypass gastrique et dérivation biliopancréatique avec switch duodénal.

En août 2014, Ethicon, LLC., US (division Johnson & Johnson) a lancé trois nouveaux endoprothèses et produits énergétiques destinés aux procédures bariatriques telles que la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique. La société a également lancé le système Echelon Flex GST et un nouveau scellant tissulaire articulé Enseal G2 de 45 cm.

En juin 2015, Medtronic plc. a lancé un nouveau dispositif de chirurgie bariatrique avec le nom de système de positionnement gastrique GastriSail(TM) pour aider à promouvoir une création de manchon plus cohérente. Cela rendra la procédure de perte de poids la plus courante aux États-Unis plus cohérente et plus efficace.

