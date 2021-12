mondial de la fabrication de cellules souches Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche mondial de la fabrication de cellules souches propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport mondial de la fabrication de cellules souches . Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Le marché mondial de la fabrication de cellules souches devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 18,59 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 6,42 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. . La prise de conscience croissante des maladies comme le cancer, les troubles hématopoïétiques et les troubles dégénératifs va stimuler la croissance du marché de la fabrication de cellules souches.

Marché mondial de la fabrication de cellules souches, par produit (lignée de cellules souches, instruments, milieux de culture, consommables), application (applications de recherche, applications cliniques, banque de cellules et de tissus), utilisateurs finaux (hôpitaux et centres chirurgicaux, sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie, cliniques, Santé communautaire, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour , Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la fabrication de cellules souches vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la fabrication de cellules souches, l’impact de la technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leurs impact sur le marché de la fabrication de cellules souches. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Le marché mondial de la fabrication de cellules souches est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la fabrication de cellules souches pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Portée du marché mondial de la fabrication de cellules souches et taille du marché

Le marché de la fabrication de cellules souches est segmenté en fonction du produit, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du produit, le marché de la fabrication de cellules souches est segmenté en lignées de cellules souches, instruments, milieux de culture et consommables. Les lignées de cellules souches sont ensuite segmentées en cellules souches pluripotentes induites, cellules souches embryonnaires, cellules souches progénitrices adultes multipotentes, cellules souches mésenchymateuses, cellules souches hématopoïétiques, cellules souches neurales. L’instrument est ensuite segmenté en bioréacteurs et incubateurs, trieurs de cellules et autres instruments.

Sur la base des applications, le marché de la fabrication de cellules souches est segmenté en applications de recherche, applications cliniques et banques de cellules et de tissus. Les applications de recherche sont ensuite segmentées en découverte et développement de médicaments et recherche en sciences de la vie. Les applications cliniques sont ensuite segmentées en thérapie par cellules souches allogéniques et par cellules souches autologues.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la fabrication de cellules souches est segmenté en hôpitaux et centres chirurgicaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts de recherche et instituts universitaires, soins de santé communautaires, banques de cellules et banques de tissus et autres.

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial de la fabrication de cellules souches

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication de cellules souches sont Thermo Fisher Scientific. Groupe Merck, Becton, Dickinson and Company. Holostem Advanced Therapies, JCR Pharmaceuticals, Organogenesis Inc, Osiris Therapeutics, Osiris Therapeutics, Vericel Corporation, AbbVie, American CryoStem, AM-Pharma, Anterogen.Co., Ltd, Astellas Pharma, Bristol-Myers Squibb, Apceth Biopharma, Cellular Dynamics International, Rheacell, Takeda Pharmaceutical, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ViaCyte, VistaGen Therapeutics Inc, Translational Biosciences, GlaxoSmithKline plc, Daiichi Sankyo Company, Limited, entre autres.

Définition du marché :

Ce rapport sur le marché définit les tendances du marché et prévoit les opportunités et menaces à venir du marché de la fabrication de cellules souches au cours des 8 prochaines années. La fabrication de cellules souches est un processus d’extraction des cellules de la moelle osseuse ou des cellules sanguines périphériques et la culture des cellules dans la boîte de culture contenant des milieux nutritifs. Les cellules souches peuvent être isolées du sang du cordon ombilical, du placenta, du sac amniotique, du liquide amniotique, du tissu adipeux et du sang menstruel. La fabrication de cellules souches est utilisée en thérapie cellulaire ainsi qu’en thérapie génique. La thérapie par cellules souches fait l’objet de recherches pour de nombreuses maladies comme les maladies dégénératives et les troubles hématopoïétiques comme l’anémie falciforme, les troubles de stockage. Désormais, les cellules souches sont également utilisées dans la fabrication de la banque de cellules et de tissus. Certaines des banques de culture cellulaire sont l’Institut national d’innovation biomédicale,

Opportunités sur le marché

Décrire et prévoir le marché, en termes de valeur, pour divers segments, par région Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC) et reste du monde (RoW) Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché de la fabrication de cellules souches, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types de tests au point de service à travers l’Europe. Pour obtenir un aperçu complet du marché de la fabrication de cellules souches.

Principaux moteurs du marché :

Sensibilisation aux maladies comme le cancer, les troubles hématopoïétiques et les troubles dégénératifs.

Augmentation de la recherche et du développement dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique

Investissement accru dans la recherche et le développement de la thérapie par cellules souches, y compris la thérapie cellulaire et la thérapie génique

Recherche et développement accrus dans le secteur de la biotechnologie animale pour la production d’un meilleur rendement

Pression à la baisse sur les prix en raison de sa nature de matières premières

L’éthique des gens comme c’est la recherche sur les cellules souches embryonnaires viole le respect de la vie humaine

