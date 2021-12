mondial de la climatisation 2021 Le marché est Florissant dans le Monde entier avec des acteurs de premier plan – Carrier. ; DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.; Étoile bleue limitée ; Electrolux; Société des transporteurs ; Hitachi

Marché mondial de la climatisation – Tendances de l’industrie et Prévisions pour 2028

La climatisation est un dispositif qui élimine la chaleur et l’humidité d’un espace occupé à l’intérieur par évaporation et condensation. Pour donner un environnement intérieur plus agréable, un climatiseur utilise des éléments en particulier des déshumidificateurs, un condenseur, un refroidisseur, des unités de condensation, des transducteurs, des actionneurs, des amortisseurs et des serpentins d’évaporateur. Les points environnementaux thermiques tels que l’humidité, la température et la pression de l’air sont des facteurs clés pour assurer un environnement intérieur sain. La montée en flèche des niveaux de température et d’humidité dans le monde, associée à l’augmentation de l’approbation des climatiseurs en tant que produit essentiel plutôt qu’un produit de luxe, sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’air conditionné.

Le développement de climatiseurs mécaniquement avancés, en particulier de climatiseurs avec onduleur et automatisation de la purification de l’air, devrait en outre avoir un impact positif sur le marché mondial des climatiseurs dans les années à venir. Des facteurs tels que la dynamique défavorable des matières premières, les problèmes commerciaux entre les États-Unis et la Chine et des règles de base incohérentes en matière de protection de l’environnement sont les points susceptibles d’entraver la croissance du marché de l’air conditionné. Comme ces points changent fréquemment tout au long de l’année, s’adapter avec eux peut généralement être un gros défi, en particulier lorsqu’il s’agit d’espaces entassés avec une ventilation insuffisante. Les climatiseurs sont extrêmement populaires dans les zones résidentielles et commerciales pour contrôler ces facteurs.

Le rapport sur le marché de la climatisation dresse le profil des entreprises suivantes, qui comprennent : – Carrier. ; DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.; Étoile bleue limitée ; Electrolux; Société des transporteurs ; Hitachi, Ltd.; Mitsubishi Electric Corporation; Panasonic Corporation ; AMP Air ; Voltas Ltd.; Contrôles Johnson ; SOCIÉTÉ TOSHIBA ; FUJITSU GÉNÉRAL ; Ingersoll-Rand plc ; Haier Electronics Group Co

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de la climatisation, catégorise la taille du marché mondial de la climatisation (valeur et volume), les revenus (en millions de dollars), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché de la climatisation par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par technologie (climatisation manuelle ou semi-automatique, climatisation automatique), composant (compresseur, évaporateur, sécheur ou récepteur et condenseur), type de véhicule (PC, LCV, HCV, hors route et locomotive)

