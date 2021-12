mondial de la chirurgie du cancer du poumon Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche mondial de la chirurgie du cancer du poumon propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport mondial de la chirurgie du cancer du poumon. Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche mondial de la chirurgie du cancer du poumon offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Le marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon enregistre un TCAC substantiel de 8,50 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de l’incidence du cancer du poumon à travers le monde. Il y a une augmentation massive des statistiques de fumeurs dans le monde. L’avènement des nouvelles technologies et l’augmentation des niveaux de sensibilisation de la population en général stimulent la croissance de ce marché.

Marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon par type (instruments chirurgicaux, systèmes de surveillance et de visualisation), procédure (chirurgie robotique, thoracotomie, lobectomie, résection des manches, chirurgie endobronchique, pneumonectomie, chirurgie percutanée, segmentectomie, chirurgies mini-invasives), traitement (hôpitaux, cliniques, Centres chirurgicaux ambulatoires, laboratoires de recherche), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Concurrents clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon sont Accuray Incorporated, Ethicon US LLC, Intuitive Surgical, AngioDynamics, Olympus Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG, Scanlan International, TROKAMED GmbH, Pfizer Inc., F .Hoffmann-La Roche Ltd., Genentech Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Abbott, Boston Scientific Corporation, Koninklijke Philips NV, B. Braun Melsungen AG, Smith & Nephew, Medtronic, Richard Wolf GmbH, BD, Baxter, General Electric et autres

Définition du marché : marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon

Le cancer du poumon est un type de cancer qui commence dans les poumons où les tumeurs initiales se développent et une personne éprouve un problème respiratoire. C’est le cancer le plus détecté dans la population mondiale. Le tabagisme, l’exposition à la fumée secondaire, le radon et l’amiante sont les principales causes de cancer du poumon. Une méthode ou une procédure chirurgicale est suivie pour l’ablation de la tumeur. Certaines personnes ressentent de la douleur et des complications après la chirurgie, mais elles sont généralement contrôlées par le médicament. Il existe généralement deux types de cancer du poumon; cancer du poumon à petites cellules et cancer du poumon non à petites cellules.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et les résultats cliniques des produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les essais cliniques, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la chirurgie du cancer du poumon dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud.

Facteurs de marché

En raison des progrès technologiques et de la modernisation du traitement du cancer du poumon, la croissance du marché augmente

Avec l’augmentation du nombre d’incidences et de la prévalence du cancer du poumon dans le monde, la croissance du marché s’améliore

Avec l’augmentation de la population gériatrique stimule également la croissance du marché

Les niveaux élevés de sensibilisation de la population générale au traitement du cancer stimulent la croissance du marché

L’augmentation des niveaux de pollution des fumeurs de cigarettes dans le monde peut stimuler la croissance du marché

Avec une augmentation du financement public pour la recherche et le développement de nouveaux médicaments et procédures de traitement, le marché affiche également une croissance positive

Contraintes du marché

Le coût élevé de la chirurgie du cancer du poumon freine la croissance du marché

Le manque de personnel qualifié pour le traitement du cancer du poumon propulse la croissance du marché

Le manque d’infrastructures et d’établissements de santé appropriés entrave la croissance de ce marché

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, Intuitive Surgical a déclaré avoir obtenu l’autorisation pour le système chirurgical da Vinci SP, pour une utilisation dans certaines procédures d’otolaryngologie transorale chez l’adulte. La FDA a autorisé l’approche à port unique pour les procédures d’oropharyngectomie latérale et la résection basée sur la langue. Cette technologie permettra l’expérience invasive pour les procédures complexes

En février 2019, Intuitive Surgical, un leader mondial, a proclamé que la Food & Drug Administration des États-Unis avait autorisé le système endoluminal ION à permettre une biopsie mini-invasive dans le poumon périphérique. L’objectif principal d’Intuitive Surgical est de créer des plans pour commencer les expéditions des clients au deuxième trimestre. Le cathéter robotique flexible aide les médecins et les chirurgiens à atteindre les nodules dans le poumon périphérique. Le système ION utilise un cathéter articulé qui peut se déplacer à 180 degrés dans toutes les directions, ce qui aide le chirurgien à atteindre l’emplacement précis

En mai 2016, Accuray Incorporated a collaboré avec MedPhoto GmbH afin d’intégrer son système de guidage d’images volumétriques imagingRing dans le système de radiochirurgie Accuracy Cyberknife. Le système offre une variété de capacités d’imagerie comprenant le CT à faisceau conique à grand champ de vision. Cela améliorerait et augmenterait la productivité globale. Cette collaboration fournira des solutions innovantes améliorant la vie des patients atteints de cancer

Segmentation du marché :

Par appareil :- Instruments chirurgicaux (cisailles RIB, instruments à main, pinces, agrafeuses, écarteurs, trocart, cutters, ciseaux, pinces, élévateurs et autres instruments à main), systèmes de surveillance et de visualisation (trocarts endoscopiques, caméras et support vidéo, et équipement endochirurgical ).

Sur la base de chirurgies :- Lobectomie, chirurgie percutanée, segmentectomie, chirurgie robotique, pneumonectomie et résection du manchon.

Sur la base de la géographie :- Amérique du Nord et Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Turquie, Russie, Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Australie, Singapour, Arabie saoudite, Afrique du Sud et Brésil, entre autres. En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché.

