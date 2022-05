Mises à jour du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé, croissance future, analyse de l’industrie et étude approfondie sur le profil des acteurs clés

Un rapport d’activité international met à disposition un aperçu de l’industrie qui prend de l’ampleur ces dernières années. Le rapport de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données de marché afin de rendre ce rapport complet. Il offre également un aperçu de l’industrie qui pourrait susciter l’intérêt des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des utilisateurs quotidiens qui pourraient participer à la prochaine grande opportunité ou leur faciliter un peu la vie. Le rapport de classe mondiale comprend la liste des principaux concurrents, l’analyse stratégique de l’industrie et les informations sur les facteurs clés influençant l’industrie.

Le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé devrait représenter 119,09 millions USD d’ici 2027, en expansion à un taux de 7,90 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’expansion du marché devrait être causée par l’accent croissant mis sur la santé soutenue par le gouvernement. développement des infrastructures de soins par les dépenses de santé élevées de ces régions.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Epic Systems Corporation, Infor, iNTERFACEWARE Inc., InterSystems Corporation, Jitterbit, NXGN Management, LLC, Koninklijke Philips NV, ViSolve Inc., le groupe de sociétés Orion Health, OSP Labs, AM HEALTHCARE TECHNOLOGY, Deevita LLC, GENERAL ELECTRIC COMPANY, IBM Corporation, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les solutions d’interopérabilité des soins de santé sont la collection de différentes solutions informatiques de soins de santé qui sont intégrées dans différents établissements de soins de santé pour garantir que ces établissements peuvent obtenir un avantage par rapport aux méthodes conventionnelles de prestation de soins médicaux. Ces solutions sont conçues pour partager plus efficacement les informations sur les soins de santé entre d’autres organisations et établissements de soins de santé.

L’accent mis par les établissements et les organisations de santé sur la fourniture de services de santé centrés sur le patient, parmi la forte demande de systèmes d’information sur les patients rentables parmi les différentes organisations de santé, sont les principaux facteurs moteurs de l’interopérabilité des soins de santé sur le marché des solutions. Cependant, il existe également un certain nombre d’inconvénients qui prévalent sur l’ensemble du marché, avec des problèmes tels que le manque d’interopérabilité totale et le partage de techniques d’information des patients toujours efficaces, qui freinent la croissance du marché.

Portée du marché mondial des solutions d’interopérabilité des soins de santé et taille du marché

Le marché des solutions d’interopérabilité dans le domaine de la santé est segmenté en fonction du type, de l’offre, du logiciel, du niveau d’interopérabilité et de l’utilisateur final. La croissance de chaque segment individuel est analysée et ces informations sont examinées plus avant avant de vous donner un aperçu du marché qui peut vous aider à comprendre et à identifier vos meilleures applications sur le marché dans son ensemble.

En fonction du type, le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé a été segmenté en solutions d’interopérabilité des dossiers médicaux électroniques (DSE), solutions d’interopérabilité d’échange d’informations sur les soins de santé, solutions d’interopérabilité d’entreprise, images et autres. D’autres consistent en des solutions d’interopérabilité pour les systèmes de laboratoire.

Sur la base de l’offre, le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé a été segmenté en services et solutions logicielles.

Le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé a été segmenté en fonction des logiciels embarqués et autonomes.

Sur la base du niveau d’interopérabilité, le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé a été segmenté en fondamentaux, sémantiques et structurels.

Le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé a également été segmenté en patients, payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé, pharmacies et organismes de recherche en fonction de l’utilisateur final. Les fournisseurs de soins de santé ont été subdivisés en établissements de soins de longue durée, centres de diagnostic et d’imagerie, hôpitaux et cliniques et autres fournisseurs.

Analyse au niveau national du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé

Le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, type, offre, logiciel, niveau d’interopérabilité et utilisateur final sont fournies, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé, avec d’importants organismes et établissements de soins de santé désireux d’adopter des solutions et des services technologiques avancés, ce qui a également été soutenu par le nombre croissant d’initiatives gouvernementales propices à l’amélioration du niveau d’adoption de l’interopérabilité des soins de santé. . L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé compte tenu du volume croissant du bassin de patients et de la préférence des établissements de santé de la région pour l’utilisation de solutions informatiques avancées pour les soins de santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé vous donne également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour les soins de santé du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé. et son impact sur le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé

Le paysage concurrentiel du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les projets d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets , largeur et respiration du produit, domaine d’application, courbe de ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’approche de l’entreprise concernant le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé.

