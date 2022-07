MicroLED 2022: segments, tendances futures, analyse SWOT, paysage réglementaire et de remboursement, procédures et prévisions

le écrans 2030 TCAC de 80,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les investissements importants des grandes entreprises pour le développement de produits microLED sur le marché jouent un rôle majeur dans la croissance des revenus du marché.

L’affichage MicroLED implique l’utilisation de LED miniaturisées avec une matrice. Il s’agit d’une technologie d’affichage de nouvelle génération composée de LED microscopiques qui s’auto-illuminent par pixel d’affichage de la même manière qu’un panneau à diodes électroluminescentes organiques (OLED). Des microLED individuelles dont la taille varie de 1 à 10 micromètres (µm) sont transférées en grandes quantités sur un substrat de circuit intégré (IC), qui peut être rigide, flexible, transparent ou opaque. Chaque pixel de cette unité LED est adressé individuellement et piloté pour émettre de la lumière. De plus, les microLED sont basées sur des matériaux inorganiques tels que le nitrate de gallium (GaN), qui sont auto-émetteurs et ne nécessitent pas de rétroéclairage

Le rapport couvre l’estimation des principaux acteurs du marché, les nouveaux acteurs émergents et l’analyse régionale pour offrir une meilleure compréhension du marché Affichage MicroLED. En outre, le rapport est mis à jour avec les changements dans la dynamique du marché et le scénario économique dus à la pandémie de COVID-19. Le rapport évalue l’impact de la pandémie sur l’ensemble du marché et fournit une évaluation détaillée de l’impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie.

Portée du rapport sur le marché mondial MicroLED Display :

Le rapport effectue une estimation précise des perspectives de croissance des différents segments de marché en étudiant le scénario de marché actuel, les performances passées, le rapport demande/offre, la production, la consommation, les ventes et la génération de revenus du acteurs clés dans les années à venir. La segmentation du marché offre une vue à 360 ° de l’ marché Affichage MicroLED , ce qui s’avère bénéfique pour les lecteurs intéressés par ce secteur.

Les écrans MicroLED sont principalement fabriqués à l’aide de techniques telles que l’épitaxie, la photolithographie, la fabrication de puces, l’interconnexion de substrats et diverses autres. Ces processus ainsi que les technologies impliquées nécessitent une quantité importante de temps et d’investissement.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Le segment des écrans à grande échelle représentait une part de revenus modérée en 2021. Utilisation croissante des écrans plats numériques à des fins commerciales telles que l’affichage de publicités et de messages en temps réel dans les magasins de détail, les bureaux et les lieux publics est un facteur clé de la croissance des revenus de ce segment. Les entreprises d’utilisation finale préfèrent installer des écrans à grande échelle dans leurs salles d’exposition pour attirer et interagir plus efficacement avec les clients et visiteurs potentiels. De plus, ce type d’écran est populaire en raison de ses performances élevées, de ses fonctionnalités étendues et de sa durabilité accrue.

Le segment de l’affichage tête haute devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision. La demande croissante des industries du jeu et du divertissement joue un rôle majeur dans la croissance des revenus de ce segment. Un affichage tête haute est utilisé dans les industries du jeu et du divertissement pour permettre aux utilisateurs de vivre une expérience plus réaliste.

Le marché nord-américain représentait la plus grande part des revenus en 2021. L’application généralisée d’écrans numériques dans les centres commerciaux, les salles d’exposition d’entreprises et les stades intérieurs et extérieurs est un facteur majeur de croissance des revenus du marché dans cette région. MicroLED permet l’affichage d’images de haute qualité pour une expression réaliste et possède également un revêtement noir profond qui offre aux utilisateurs une expérience vraiment immersive.

Concurrence sur le écrans MicroLED :

Le rapport sur le marché des écrans MicroLED contient des informations sur les lancements de produits, la durabilité et les perspectives des principaux fournisseurs, tels que : Les principaux acteurs du marché sont Apple Inc., Sony Corporation, Aledia, eLux, Inc., LG Electronics, EPISTAR Corporation, PlayNitride Inc., VueReal, Samsung Electronics, Rohinni, Nanosys, Inc. et Jade Bird Display.

Le rapport Global MicroLED Display Market évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des microLED en fonction du produit, de l’application, de l’industrie et de la région :

Perspectives des produits (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Affichage à grande échelle Affichage de

petite et moyenne taille

Micro Display

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Smartwatches

Télévisions

Affichage tête haute

Smartphones et tablettes

Moniteurs et ordinateurs portables

Signalisation numérique

Perspectives de l’industrie (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Électronique grand public

Divertissement et publicité

détail

Automobile

Aéronautique et défense

Autres

performances régionales de l’ écrans MicroLED industrie

en Amérique du Nord Les prévisions du marché des écrans MicroLED devraient rester significativement positives en termes de partage des revenus entre 2022 et 2030. En outre, la part des revenus du marché des écrans MicroLED en Amérique du Nord devrait rester comparativement plus importante que celle des autres marchés régionaux de 2022 à 2030.

La région Asie-Pacifique a enregistré le TCAC de revenus le plus rapide en 2022, et les prévisions du marché des écrans MicroLED indiquent que cette tendance devrait se poursuivre. Les prévisions du marché indiquent que la contribution de la part des revenus de la Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud devrait rester robuste jusqu’en 2030 .

Les prévisions du marché européen des écrans MicroLED sont actuellement positives, la croissance des revenus devant rester stable entre 2022 et 2030. L’accent mis sur les initiatives de recherche et développement par les grandes entreprises et l’évolution des tendances et de la démographie dans les pays de la région sont des facteurs qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché des écrans MicroLED.

Le marché mondial des écrans MicroLED a été classé dans les segments géographiques suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

