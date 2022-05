Microbubble Contrast Media Taille du marché, croissance, demandes, revenus, analyse des principales entreprises, technologies en développement, aperçu régional et prévisions jusqu’en 2028

Rapport d’étude de marché Microbubble Contrast Media, certaines étapes doivent être suivies pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données de marché. Toutes les données statistiques et numériques sont interprétées dans le rapport à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les principaux domaines couverts dans le rapport d’activité comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Le meilleur rapport d’étude de marché est celui qui est pertinent, unique et crédible et utilise également des outils et des techniques éprouvés pour formuler des informations complexes sur le marché dans une version plus simple.

Le marché des produits de contraste à microbulles devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 25,40 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la demande de procédures guidées par l’image et de diagnostic est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché des produits de contraste à microbulles.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des produits de contraste à microbulles sont Lantheus Medical Imaging, Inc., Bracco Imaging SpA., GENERAL ELECTRIC COMPANY, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, nanoPET Pharma GmbH, Trust Bio-sonics, FUJIFILM VisualSonics Inc., Trivitron Healthcare et Siemens parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de traitement de la gestion de la douleur arthrosique sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA). Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse et perspectives du marché : marché mondial des produits de contraste à microbulles

Le produit de contraste ou agent de contraste est défini comme une substance généralement transparente aux rayons X et utilisée en imagerie médicale pour accélérer le contraste des fluides ou de la structure. En cardiologie et en radiologie, les microbulles sont utilisées comme agent de pool sanguin pour l’imagerie par ultrasons de contraste. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que la thérapie génique, l’administration de cellules souches, l’administration de médicaments, l’imagerie moléculaire et autres. Les microbulles peuvent également fonctionner avec des molécules de ligand qui se limitent aux marqueurs moléculaires de la maladie. La fonction principale des agents de contraste ultrasonores à base de microbulles est de surveiller l’état du biomarqueur de l’endothélium vasculaire, l’imagerie de l’inflammation, la visualisation de la vascularisation tumorale et autres.

La population gériatrique croissante stimulera la croissance du marché, augmentera également la prévalence des maladies chroniques, augmentera les investissements en recherche et développement dans les agents de contraste, augmentera la prévalence du cancer et des Cvds, augmentera la demande de diagnostic précoce et augmentera le Le volume des examens Ct et IRM sont quelques-uns des facteurs cruciaux, parmi d’autres, qui stimulent la croissance du marché des produits de contraste à microbulles. De plus, l’augmentation de la complexité associée au retardement des ultrasons à contraste conducteur amélioré créera de nouvelles opportunités pour le marché des produits de contraste à microbulles au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, l’augmentation de la complexité associée au retardement des ultrasons améliorés par le contraste et la sensibilisation accrue aux effets secondaires et à la réaction allergique des agents de contraste sont les principaux facteurs, parmi d’autres, agissant comme des contraintes, et mettront davantage à l’épreuve le marché des produits de contraste à microbulles dans le période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des produits de contraste à microbulles fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse du scénario de marché des produits de contraste à microbulles, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché des médias de contraste à microbulles et taille du marché

Le marché des produits de contraste à microbulles est segmenté en fonction du domaine thérapeutique, de l’application, de la voie d’administration, de la forme et des procédures. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché des produits de contraste à microbulles est segmenté en maladies cardiovasculaires, maladies rénales et maladies associées et autres.

Sur la base de l’ application , le marché des produits de contraste à microbulles est segmenté en imagerie moléculaire, thérapie génique, administration de médicaments et administration de cellules souches.

Based on route of administration, the microbubble contrast media market is segmented into rectal, oral and injectable.

Based on form, the microbubble contrast media market is segmented into tablet, powder, liquid and paste.

The microbubble contrast media market is also segmented on the basis of procedures into X-ray/computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI).

Microbubble Contrast Media Market Country Level Analysis

The microbubble contrast media market is analysed and market size information is provided by country, therapeutic area, application, route of administration, form and procedures as referenced above.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des agents de contraste à microbulles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des produits de contraste à microbulles en raison de l’augmentation de la présence d’établissements de santé bien établis, de l’augmentation de la disponibilité des technologies de pointe et de l’augmentation de la demande de procédures de diagnostic dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché des produits de contraste à microbulles en raison de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement des agents de contraste dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des agents de contraste à microbulles fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

