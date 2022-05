Microbiologie agricole Taille du marché, part, croissance, offre et demande du marché, profils d’entreprise, tendances, type et application, croissance, évaluation de l’industrie des emplacements clés, revenus, coûts et bénéfices d’exploitation

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des microbes agricoles prévoit un TCAC de 14,80 % pour la période de prévision 2022-2029. La croissance et l’expansion de l’industrie agricole, l’attention croissante portée aux innovations par le secteur agricole, la sensibilisation croissante des consommateurs à l’égard de l’élevage, l’essor de la culture des céréales, des céréales et des fruits et légumes dans le monde et l’augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont les principales facteurs attribuables à la croissance du marché microbien agricole. Les microbes agricoles sont un large éventail de bactéries, de champignons, de protozoaires et de virus qui sont utilisés dans les pratiques agricoles pour améliorer et améliorer la fertilité du sol. En outre, les microbes agricoles sont utiles pour améliorer la productivité du sol.

Les principales analyses de profil des entreprises clés incluses dans le marché microbien agricole sont répertoriées ci-dessous: Sumitomo Chemical Co., Ltd., FMC Corporation, Dow, Bayer AG, Gujrat State Fertilizers & Chemicals Limited, Koppert BV, Marrone Bio Innovations, Inc., DuPont, Certis USA LLC., Syngenta Crop Protection AG, Novozymes, Arysta Lifescience Limited, DuPont, Chr. Hansen Holding A/S, BASF SE, Taxon, Kemin Industries, Inc., Cargill, Incorporated, Ingredion et Tate & Lyle

Le rapport suit les développements historiques et analyse ce scénario et les projections futures ont soutenu des scénarios optimistes et certains. Le rapport propose une analyse approfondie des facteurs importants tels que la dynamique du marché (offre, demande, prix, quantité). Il comprend le volume de l’industrie du marché microbien agricole, la part de marché, les tendances du marché, les aspects de croissance, une bonne gamme d’applications, le taux d’utilisation, l’analyse de l’offre et de la demande, la capacité de fabrication. Le rapport recueille des données pertinentes qui permettent aux lecteurs de connaître les éléments individuels et leurs interactions dans le scénario de marché actuel. Il se concentre sur les modifications nécessaires pour que les entreprises nouvelles et existantes évoluent et s’adaptent aux tendances futures de ce marché.

Par type (bactéries, champignons, protozoaires, virus et autres), fonction (protection des cultures, amélioration du sol et autres), forme (sèche et liquide), type de culture (céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres ), mode d’application (pulvérisation foliaire, traitement du sol, traitement des semences et post-récolte)

