Mexique Diphénhydramine Taille du marché, croissance, demande, développement, tendances, part, portée, aperçu du marché et prévisions

Le rapport sur le marché mexicain de la diphenhydramine fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, l’analyse des opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits fournis. , l’expansion géographique du marché et l’innovation technologique. Contactez-nous pour des briefings d’analystes sur les conditions et l’analyse du marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Le marché mexicain de la diphenhydramine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research a déclaré que le marché croîtra à un TCAC de 2,4% au cours de la période de prévision 2022-2029. Il atteindra 1 054,36 000 $ d’ici 2029. L’incidence croissante des vertiges et des allergies devrait stimuler la croissance du marché de la diphenhydramine au Mexique.

Étendue du marché de la diphenhydramine et taille du marché au Mexique

Le marché mexicain de la diphenhydramine est segmenté en 7 segments en fonction du type de prescription, de l’utilisation, de la voie d’administration, de la forme posologique, du type de produit, de l’âge et du canal de distribution.

Sur la base du type de prescription, le marché mexicain de la diphenhydramine est segmenté en médicaments en vente libre (OTC) et en médicaments sur ordonnance. Le segment en vente libre (OTC) devrait dominer le marché d’ici 2022, car il n’y a pas de lois spécifiques sur l’utilisation des médicaments en vente libre et les entreprises mexicaines de taille moyenne ne peuvent pas investir dans la production et la fourniture de diphenhydramine. Les marques disponibles au Mexique pour les produits axés sur le marché sont en vente libre.

Sur la base de l’application, le marché mexicain de la diphenhydramine est segmenté en nausées, vomissements, étourdissements, insomnie, allergies et autres. L’industrie des nausées devrait dominer le marché mexicain du dianhydride en 2022 en raison de l’augmentation de la population gériatrique atteinte du mal des transports au Mexique et de la sensibilisation croissante au traitement du mal des transports.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de la diphenhydramine au Mexique est segmenté en voie orale et parentérale. Les médicaments oraux devraient dominer le marché mexicain de la diphenhydramine d’ici 2022, car la plupart des médicaments disponibles sur le marché sont des comprimés oraux en raison de leur absorption et de leur disponibilité.

Sur la base de la formulation, le marché mexicain de la diphenhydramine est segmenté en comprimés, comprimés à croquer, sirops, injections et autres. Le segment du raffinage devrait dominer le marché mexicain de la diphenhydramine d’ici 2022 en raison de sa grande disponibilité et de sa facilité d’absorption.

Sur la base du type de produit, le marché mexicain de la diphenhydramine est segmenté en produits de marque et génériques. Le segment de marque devrait dominer le marché mexicain de la diphenhydramine d’ici 2022. En effet, la plupart des médicaments de marque proposés par la société ont été initialement déposés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et la Commission fédérale pour la protection des Risques pour la santé. COFEPRIS) est largement utilisé par les consommateurs.

Sur la base du groupe d’âge, le marché mexicain de la diphenhydramine est segmenté en adultes, personnes âgées et enfants. Les adultes devraient dominer le marché mexicain des dihydroacides d’ici 2022 en raison de l’augmentation des nausées et du mal des transports chez les adultes.

Sur la base du canal de distribution, le marché mexicain de la diphenhydramine est segmenté en vente au détail et en ligne. Le segment de la vente au détail en magasin devrait dominer le marché de la diphenhydramine au Mexique d’ici 2022 en raison de l’utilisation croissante d’antidépresseurs et de l’interaction croissante avec les médecins et les professionnels de la santé certifiés en paiement garanti.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mexicain de la diphenhydramine sont Johnson & Johnson SA de CV, Prestige Consumer Healthcare Inc. et LABORATORIOS CINFA (une filiale de Mundi Pharma). Les analystes de DBMR comprennent votre compétitivité et fournissent une analyse concurrentielle individuelle pour chaque concurrent.

Représentez le futur ! Les études de marché de Data Bridge peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe dans les coulisses.

Data Bridge Market Research comprend plus de 500 informations détaillées. Les entreprises du Fortune 500 représentent plus de 40 %.

