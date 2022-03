Méthodologie d’étude du marché de la stabilisation des sols, opportunités commerciales, statistiques et rapport d’analyse de l’industrie d’ici 2027

Le marché mondial de la stabilisation des sols représentera 34,44 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à l’augmentation des activités d’infrastructure et de construction dans le monde entier. Le besoin croissant d’améliorer et d’améliorer la résistance et la capacité portante ainsi que d’autres propriétés techniques du sol devrait stimuler la croissance du marché de la stabilisation des sols. La méthode rentable de conversion d’un sol de mauvaise qualité en un milieu imperméable à cordes a augmenté l’utilisation du système de stabilisation du sol.

Comme la stabilisation des sols utilise le sol disponible sur le site, elle permet d’économiser les taxes d’enfouissement, ce qui augmente la demande pour les produits. Le gouvernement de plusieurs pays tente de promouvoir l’utilisation des déchets dans la construction, ce qui contribuera à la croissance du marché de la stabilisation des sols. Le gouvernement investit massivement dans des activités d’infrastructure pour construire des chemins de fer, des barrages et des réseaux routiers, des écoles et des hôpitaux améliorés, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de la stabilisation des sols au cours de la période de prévision.

Le rapport couvre les points clés du marché, y compris les normes, les réglementations et les changements de politique appliqués par le gouvernement sur l’industrie pour les années à venir. Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l’application d’outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance. Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché, les tendances actuelles, les opportunités, les facteurs restrictifs et le paysage commercial sont discutés en profondeur dans l’étude de marché.

Le rapport sur le marché mondial de la stabilisation des sols fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes. , réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Analyse régionale :

cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché de la stabilisation des sols, ainsi que l’estimation des évaluations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de la stabilisation des sols est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Quelques faits saillants du rapport

En février 2019, Volvo Construction Equipment s’est associé à National Geographic pour aider à construire des remblais à travers les Sundarbans afin de protéger le terrain contre la menace de inondations en mettant en œuvre des stabilisateurs de sol.

Le segment industriel détenait la plus grande part de marché de 55,2 % en 2019. L’utilisation croissante des matériaux de stabilisation des sols dans les industries de la construction devrait stimuler la croissance du segment.

Les stabilisants chimiques devraient croître avec le TCAC le plus rapide de 5,4 % au cours de la période de prévision. L’utilisation intensive de stabilisants chimiques dans l’industrie de la construction pour la construction de canaux, de routes, de barrages, de réseaux routiers et de réservoirs a stimulé la croissance du segment.

Les principaux participants sont AB Volvo, Caterpillar Inc., Fayat, SNF Holding Company Inc., Carmeuse, Wirtgen Group, Global Road Technology, Graymont Limited, Aggrebind et Soilworks, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la stabilisation des sols sur la base de l’application, de la méthode, de l’additif et de la région :

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017 -2027) Agriculture Industriel Non agricole



Méthode Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Méthode mécanique Méthode chimique



Additive Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Agents minéraux et stabilisants Polymères Autres additifs (chélates et sels. Boues, déchets agricoles)



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de MEA



