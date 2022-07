Méthodologie de recherche sur le marché des herbicides, opportunités commerciales, paysage concurrentiel, statistiques et rapport d’analyse de l’industrie d’ici 2026

Le marché mondial des herbicides devrait dépasser la valorisation de 39,8 milliards USD d’ici 2026, avec une croissance à un TCAC d’environ 5 % au fil des ans. Ce rapport sur le marché des herbicides étudie les facteurs essentiels tels que la taille, la part, la demande, la croissance, les bénéfices bruts, les revenus et les revenus pour évaluer la montée en puissance de l’industrie à l’avenir. Il évalue les données recueillies au cours des dernières années 2016 et 2017 pour donner une vue d’ensemble des tendances et prédire l’essor possible de l’industrie au cours des années 2019 à 2026 tout en considérant 2018 comme année de référence.

Les herbicides, également connus sous le nom de désherbants, sont des substances qui sont utilisées pour tuer la plante indésirable. Sur la base du mode d’action, il est classé en deux types: herbicide sélectif et herbicide non sélectif. Les herbicides sélectifs sont utilisés pour éliminer certaines espèces de mauvaises herbes et laisser la culture indemne, tandis que les herbicides non sélectifs sont utilisés pour éliminer toutes sortes de matériel végétal au contact de celui-ci. Les herbicides non sélectifs sont utilisés pour nettoyer les terrains vagues, les chantiers industriels et de construction, etc. La plupart des herbicides sont appliqués sous forme de pulvérisations à base d’eau à l’aide d’un équipement au sol. L’équipement au sol varie dans la conception et les tailles. De grandes surfaces peuvent être pulvérisées à l’aide de pulvérisateurs automoteurs équipés de longues rampes. Des pulvérisateurs tractés, portatifs et tirés par des chevaux sont également utilisés, tandis que pour couvrir une zone encore plus grande, des hélicoptères,

Le besoin croissant d’un meilleur rendement des cultures et la réduction des terres arables ont entraîné une augmentation de la demande d’herbicides, est le principal facteur moteur du marché. Les herbicides diminuent également le besoin de désherbage manuel et mécanique. Cela stimule sa demande, en particulier dans les économies en développement. En revanche, l’utilisation d’herbicides inorganiques présente un facteur de risque potentiel associé à la santé environnementale. Il peut également nuire à la vie aquatique et aux abeilles, mais plus important encore, il peut également causer des problèmes de santé. Certains d’entre eux peuvent causer des problèmes allant des éruptions cutanées à la mort. Ce sont les facteurs qui freinent la croissance du marché. Néanmoins, le développement d’herbicides biosourcés devrait offrir de nouvelles opportunités de croissance au cours de la période de prévision.

Lire la description complète du rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/herbicide-market

Principaux acteurs du marché mondial des herbicides :

BASF

Bayer

Dow Dupont

Syngenta

FMC Corp.

ADAMA Ltd.

Nufarm Ltd

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1780

Segmentation du marché basée sur Type Outlook :

Synthétique

Bio-sourcé

Les autres

Perspectives du mode d’action :

Sélectif

Non sélectif

Perspectives du type de culture :

Grains et Céréales

Oléagineux

Fruits légumes

Gazons et plantes ornementales

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Request a customized copy of the report @https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1780

Frequently Asked Questions Answered in the Report:

What is the estimated revenue growth rate of the global Herbicide market over the forecast period?

What are the major factors driving the global market revenue growth?

Which are the leading manufacturers and suppliers in the global Herbicide market?

Which regional market is expected to lead in terms of revenue share in the global Herbicide market over the forecast years?

What are the key outcomes of SWOT analysis and Porter’s Five Forces analysis of the market?

Thank you for reading our report. Please connect with us to know more about the report and its customization feature. Our team will ensure the report is well suited to meet your requirements.

About Reports and Data

Reports and Data is a market research and consulting company that provides syndicated research reports, customized research reports, and consulting services. Our solutions purely focus on your purpose to locate, target and analyze consumer behavior shifts across demographics, across industries and help client’s make a smarter business decision. We offer market intelligence studies ensuring relevant and fact-based research across a multiple industries including Healthcare, Technology, Chemicals, Power and Energy. We consistently update our research offerings to ensure our clients are aware about the latest trends existent in the market. Reports and Data has a strong base of experienced analysts from varied areas of expertise.

Contact Us:

John W

Head of Business Development

Reports and Data | Web: www.reportsanddata.com

Direct Line: +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Blogue : https://www.reportsanddata.com/blogs