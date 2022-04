Le marché mondial de la méthionine devrait atteindre 5 940,9 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La méthionine est un acide aminé naturel et le seul qui contient du soufre. Il sert d’antécédent pour tous les autres acides aminés soufrés et leurs dérivés. Le marché devrait connaître une croissance stable au cours de la période de prévision.

Dans le foie, l’acide aminé est adénosylé puis converti en s-adénosyl méthionine (SAM). Un régime déficient en acides aminés réduit l’adhésion cellulaire et augmente l’expression des gènes et le taux d’apoptose. Ainsi, cela est dû au rôle vital qu’il joue dans le corps humain et qui se traduit par une demande accrue et une croissance du marché associée.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord occupe une position de marché de premier plan. La position de marché détenue par l’Amérique du Nord résulte de la présence d’un secteur pharmaceutique bien établi et de l’accent continu mis sur la recherche sur le cancer, ce qui entraîne une demande accrue d’acides aminés dans cette région.

Les principaux participants sont Novus International, Evonik, Adisseo, Sumitomo Chemicals, CJ Cheiljedang, Phibro, Ajinomoto Co., Inc., Sunrise Nutrachem Group, Prinova Group LLC et Chongqing Unisplendour Chemical.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de la méthionine détenait une part de marché de 3 952,0 millions USD en 2020. Il devrait connaître un taux de croissance de 5,20 % au cours de la période de prévision.

Dans le contexte du type de produit, le segment DL-méthionine a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 2,12 milliards USD en 2018, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que son application étendue dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des compléments alimentaires en raison de ses caractéristiques telles que la capacité antioxydante élevée, ainsi que ses avantages tels que la réduction des excrétions d’azote et les performances soutenues pendant le stress thermique, contribuent aux revenus générés par ce segment.

En ce qui concerne les matières premières, le segment d’origine végétale a généré un chiffre d’affaires plus élevé de 2,61 milliards USD en 2018, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. Les revenus générés par le segment à base de plantes résultent de la sensibilisation aux préoccupations environnementales associées aux produits d’origine animale, comme la sixième extinction de masse et à la demande élevée qui en résulte pour les produits biosourcés.

Dans le contexte de l’application, le segment des aliments pour animaux occupe la plus grande part de marché de 79,0 % en 2018, avec le taux de croissance le plus rapide de 5,0 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par le segment des aliments pour animaux est attribuée à la sensibilisation croissante à la santé du bétail et à l’apparition d’épidémies de maladies animales qui ont stimulé l’utilisation de l’acide aminé dans l’alimentation des animaux pour améliorer la valeur nutritionnelle.

En ce qui concerne la région, l’Europe occupe la deuxième plus grande part de marché de 0 % en 2018, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par l’Europe est le résultat de l’augmentation de la population gériatrique et de la demande croissante de compléments alimentaires dans cette région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la méthionine en fonction du type de produit, des matières premières, de l’application et de la région :

perspectives du type de produit (volume , kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

analogue de l’hydroxyde de méthionine (MHA)

DL-méthionine

L-méthionine

, type de matières premières (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028) D’

origine animale

végétale

Type d’application Perspectives (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Aliments et compléments alimentaires

Aliments pour animaux

Produits pharmaceutiques

