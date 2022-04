métaverse dans les voyages et le tourisme Tendances émergentes du marché, principaux acteurs, mises à jour de l’industrie, analyse complète et prévisions 2028

La réalité virtuelle et la réalité augmentée ont permis de fournir des expériences de voyage plus immersives et, à leur tour, une intégration accélérée du métaverse dans l’industrie du voyage et du tourisme. Metaverse a le potentiel de changer la façon dont les voyageurs s’engagent dans les achats avant, après et pendant le voyage et de devenir un élément essentiel de l’écosystème du voyage. L’adoption rapide de technologies par les entreprises de voyage et de tourisme pour créer des substituts aux voyages en temps réel, l’augmentation des investissements pour créer des visites virtuelles 3D et l’utilisation croissante des plates-formes métavers pour améliorer les services d’accueil sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’utilisation croissante du métaverse par les entreprises de voyages et de tourisme pour améliorer la réputation de leur destination, créer des expériences marketing immersives et offrir des informations essentielles aux clients sur la réservation de chambres, la taille des chambres et les fonctionnalités est un autre facteur clé qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché. aller de l’avant.

Le rapport examine en détail les opportunités de croissance, les défis, les moteurs et les contraintes du marché, les limites, les menaces et les exigences du métaverse sur le marché du voyage et du tourisme. L’étude évalue en outre le marché régional ainsi que le marché international pour avoir un aperçu de l’étendue du marché. Le rapport propose également des estimations et des prévisions sur le segment de marché et les sous-segments présentant une croissance prometteuse dans le calendrier de prévision. Le rapport fournit également des informations plus approfondies sur les avancées technologiques, le paysage industriel et les développements technologiques et de produits émergents dans le métaverse du marché des voyages et du tourisme. Il offre des informations fructueuses sur le monde des affaires pour aider les entreprises à tirer parti des opportunités de croissance lucratives.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Les acteurs clés présentés dans le rapport sont :

La société Boeing

Mytaverse

Marriot International

First Airlines

LynKey

Ariva

Color Star Technology Co. Ltd.

Powerbridge Technologies Co., Ltd.

Beyondvision Cultural Development Co., Ltd.

Meta Platforms. Inc.

Google LLC

Microsoft Corporation

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du métaverse du marché des voyages et du tourisme, ainsi que du portefeuille de produits et des performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

analyse des segments et de leur projection de croissance est réalisée par une analyse historique et actuelle approfondie du scénario de marché. En outre, le rapport fournit des détails sur les facteurs et les caractéristiques du métaverse du marché des voyages et du tourisme qui devraient stimuler la croissance de l’industrie dans les années à venir.

Research a segmenté le métaverse mondial du marché des voyages et du tourisme en fonction des composants, de la technologie, de l’utilisation finale et de la région :

; 2018-2030)

Emergen

USD

PerspectivesChiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Blockchain

Réalité augmentée (AR)

Réalité virtuelle (VR)

Réalité mixte (MR)

Réalité étendue (XR)

2018-2030)

USD

;

,Musées

Attractions naturelles

Salons et expositions

Autres

questions clés auxquelles répond le rapport :

Quel est le taux de croissance du métaverse sur le marché des voyages et du tourisme ? Quelle est la valorisation marchande anticipée du métaverse dans l’industrie du voyage et du tourisme d’ici 2028 ?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de restriction du métaverse sur le marché des voyages et du tourisme?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance du métaverse dans l’industrie du voyage et du tourisme au cours de la période de prévision ?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

