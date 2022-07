Metaverse dans les revenus du marché des médias et du divertissement, tendances, facteurs de croissance, analyse de la région et du pays et prévisions jusqu’en 2030

L’intégration de Metaverse dans le secteur du marché des médias et du divertissement peut permettre aux marques de s’exprimer et d’interagir avec les consommateurs de manière à réduire les coûts de marketing et à éliminer les limitations géographiques. La croissance rapide et l’augmentation du nombre d’événements virtuels et d’innovations numériques dans le métaverse, l’adoption croissante du métaverse par des entreprises clés pour établir leur présence dans les mondes virtuels, et le besoin croissant d’une expérience client engageante et immersive sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché sur la période de prévision.

La popularité croissante des plates-formes métavers à des fins de divertissement telles que les jeux et les sports, les progrès de la technologie immersive AR et VR et la pénétration croissante de la connectivité Internet haut débit et des smartphones à travers le monde La

plate-forme métaverse pour l’industrie du divertissement facilite le développement d’une plate-forme remplie de contenu créé par les utilisateurs et les artistes au lieu d’héberger des plates-formes, ce qui devrait créer de nombreuses opportunités de création de contenu créatif. En outre, l’adoption rapide de technologies avancées pour créer des objets de collection numériques dans le métaverse afin d’offrir de meilleures expériences est un autre facteur qui devrait alimenter davantage la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Le rapport examine en détail les opportunités de croissance, les défis, les moteurs et les contraintes du marché, les limites, les menaces et les exigences du marché du métaverse dans les médias et l’environnement. L’étude évalue en outre le marché régional ainsi que le marché international pour avoir un aperçu de l’étendue du marché. Le rapport fournit également des informations plus approfondies sur les avancées technologiques, le paysage industriel et les développements émergents de produits et technologiques sur le marché du métaverse dans les médias et l’environnement. Il offre un aperçu fructueux de la sphère commerciale pour aider les entreprises à tirer parti des opportunités de croissance lucratives.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir un meilleur compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Les acteurs clés présentés dans le rapport sont :

Hungama Digital Media

Qualcomm

OverActive Media

Zilliqa

GameOn

Tetavi

Scuti

AdQuire Media

Atom Universe

Aomen City

Gamefam

Roblox

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché du métaverse dans les médias et l’environnement ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le métaverse mondial dans les médias et du marché du divertissement sur la base de la technologie, du produit, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives technologiques (Revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Blockchain

Intelligence artificielle (IA)

Réalité augmentée (AR)

Réalité étendue (XR)

Réalité virtuelle (VR)

Réalité mixte (MR)

Internet des objets (IoT)

Perspectives des produits (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Crypto

monnaie NFT

Actifs numériques

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Sociétés de production cinématographique

Labels musicaux

Plateformes OTT

Télévision Diffuseurs

Artistes

Autres

L’analyse des segments et de leur projection de croissance est réalisée par une analyse historique et actuelle approfondie du scénario de marché. En outre, le rapport fournit des détails sur les facteurs et les caractéristiques du marché du métaverse dans les médias et l’environnement qui devraient stimuler la croissance de l’industrie dans les années à venir.

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial du métaverse dans les médias et le divertissement?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

