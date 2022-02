Mesure pendant le forage (MWD) Perspectives du marché jusqu’en 2028 | Principaux acteurs clés Halliburton, Weatherford, Cathedral Energy Services, NOV Inc., Gyrodata, Scientific Drilling International, LEAM Drilling Services

Le rapport mondial sur l’industrie de la mesure pendant le forage (MWD) 2022 est une enquête professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché de la mesure pendant le forage (MWD). Le rapport fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché Mesure pendant le forage (MWD) est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Le marché de la mesure pendant le forage (MWD) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 22918,06 millions USD d’ici 2028. Rapport d’étude de marché Data Bridge sur la mesure pendant le forage (MWD ) Le marché fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière accélère la croissance du marché de la mesure pendant le forage (MWD).

Les principaux acteurs du marché de la mesure pendant le forage (MWD): Schlumberger Limited., Halliburton, Weatherford, Cathedral Energy Services, NOV Inc., Gyrodata, Scientific Drilling International, LEAM Drilling Services., Jindal Drilling & Industries Ltd., Nabors Industries Ltd., Calmena Energy Services Inc., Baker Hughes Company, Cougar Drilling Solutions, Newsco International Energy Services Inc., Target Well Control Ltd, China Oilfield Services Limited, United Drilling Tools LTD, Ulterra, Moog Inc. et Saint-Gobain



Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché tels que les fabricants, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc. Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la taille du marché, la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, la marge brute, le volume des ventes, les revenus, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Les segments et sous-sections du marché Mesure pendant le forage (MWD) sont présentés ci-dessous:

Par emplacement (onshore et offshore)

Type de puits (horizontal, directionnel et vertical)

La mesure pendant le forage (MWD) est un outil utilisé pour diffuser des communications internes descendantes telles que des blogs, des newsletters, des flux d’actualités et des mises à jour dans une entreprise. Ce logiciel permet aux dirigeants d’organisation de segmenter les communications en fonction de facteurs tels que le service, le poste et l’emplacement. Le logiciel de communication avec les employés aide les entreprises à communiquer efficacement avec l’ensemble de leur personnel, de l’entreprise et de la ligne de front. Il augmente également la rentabilité et les taux de rétention du personnel grâce à un meilleur alignement des objectifs et de la vision et améliore la productivité et l’expérience des employés. Tous les facteurs ci-dessus ont un impact significatif sur la croissance du marché de la mesure pendant le forage (MWD).

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la mesure pendant le forage (MWD)

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures de frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et économies du monde. La majorité des usines de fabrication sont temporairement fermées ou fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle la mesure pendant le forage (MWD) et les composants associés sont perturbés.

De plus, dans le rapport de recherche, les points suivants sont inclus avec une étude approfondie de chaque point :

* Analyse de la production – La production est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix des différents acteurs clés du marché est également couverte.

* Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché mondial. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

* Approvisionnement et Consommation– Dans le prolongement des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation du Marché. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

* Autres analyses – Outre l’analyse des informations, du commerce et de la distribution pour le marché, les coordonnées des principaux fabricants, fournisseurs et consommateurs clés sont également fournies. En outre, l’analyse SWOT pour les nouveaux projets et l’analyse de faisabilité pour les nouveaux investissements sont incluses.

Dynamique du marché

Perspectives régionales :

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la mesure pendant le forage (MWD) en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2017 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de la mesure pendant le forage (MWD) par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

