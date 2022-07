Mesure de l’audience vidéo Taille du marché, part, analyse de l’industrie, croissance, tendances, statistiques, technologies émergentes, développements récents et prévisions 2022-2030

La préférence croissante pour les appareils Internet des objets (IoT) et les services de streaming en ligne, en particulier chez les jeunes consommateurs, est un facteur qui stimule la croissance des revenus du marché. Un certain nombre de téléspectateurs se tournent vers davantage de services de streaming en ligne en raison de la variété, du nouveau contenu, de la commodité et de la haute qualité du contenu. Le passage aux plateformes OTT pour le contenu numérique en raison de la prise en charge des appareils, de la confidentialité et de la tarification flexible soutient également la demande d’outils de mesure d’audience. En outre, l’émergence des réseaux 5G devrait devenir une solution universelle pour les besoins de connectivité IoT, les réseaux de télécommunications et les applications industrielles.

En outre, les progrès de la connectivité et des technologies de divertissement et des médias et la distribution de contenu sur diverses plates-formes ont ouvert des opportunités de revenus majeures pour le secteur de la publicité, qui devrait également continuer à stimuler la croissance des revenus du marché.

Cependant, la réglementation gouvernementale stricte et les lois de censure, l’entrée de nouveaux acteurs et la disponibilité d’un certain nombre de solutions alternatives gratuites en ligne sont des facteurs majeurs qui devraient entraver la croissance des revenus du marché mondial de la mesure d’audience vidéo au cours de la période de prévision. De plus, le partage de mots de passe et d’identifiants de connexion entre un certain nombre de personnes pour accéder au contenu sur des plateformes telles que Hulu, Netflix, Amazon Prime Video et d’autres entraîne chaque année des pertes importantes sur les plateformes OTT.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché de la mesure de l’audience vidéo.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Comscore, Inc., Numeris, NPAW, VideoAmp, Inc., TVBEAT, Inc., TVSquared, Samba TV, Inc., TVision Insights, iSpot.tv, Inc. et 605.

Tendances et innovations actuelles :

Un nombre croissant de plateformes OTT lancées et des systèmes alternatifs de mesure des publicités et de mesure de l’audience devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les entreprises développent et lancent des solutions d’essai pour évaluer les performances et explorer les options. Le 8 avril 2022, par exemple, WarnerMedia a annoncé s’associer à Magna, une société mondiale d’intelligence médiatique faisant partie d’IPG Mediabrands, pour évaluer les outils de mesure d’audience alternatifs proposés par trois principaux concurrents du secteur.

Sa première offre d’essais, qui est une comparaison des performances d’iSpot.tv, Comscore et VideoAmp, fait partie de la stratégie « test and learn » de WarnerMedia qui permettra la mise en œuvre d’une mesure d’audience alternative parmi certains annonceurs et secteurs verticaux. Les résultats de l’essai devraient être partagés avec les annonceurs avant la saison initiale 2022.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la mesure de l’audience vidéo sur la base de l’appareil vidéo, des mesures de suivi, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des appareils vidéo (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Téléviseurs et téléviseurs intelligents

portables

Ordinateurs

Tablettes

Appareils connectés

Smartphones

Autres

Mesures de suivi (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

lecture Taux

de clics

Durée

Nombre

Commentaires

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Propriétaires

médias Agences et marques

médiatiques Industrie des médias

À savoir en savoir plus sur le rapport @

.

Le rapport étudie de près la trajectoire de croissance du marché mondial de la mesure d’audienceIl met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’étude détaille les informations cruciales relatives à la part de marché régionale. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Mesure d’audience vidéo ?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Mesure d’audience vidéo ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Mesure d’audience vidéo ?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché Mesure d’audience vidéo d’ici 2030 ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

