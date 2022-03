Mercado global de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario centrado en empresas, desarrollo, tendencias y pronósticos para 2028

Pour générer un rapport d’étude de marché, certaines étapes ont été suivies pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données de marché. Le rapport donne une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché universel, qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. Ce rapport de marché permet de connaître les conditions et les tendances générales du marché. Les données statistiques et numériques du rapport sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les tableaux, graphiques et diagrammes utilisés dans l’ensemble du rapport permettent de mieux comprendre les faits et les chiffres.

Mercado global de linfoma difuso de células B grandes recidivante o refractario, por tipo de fármaco (Monjuvi, XPOVIO, Polivy, Kymriah, Yescarta, otros), canal de distribución (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea), usuario final (hospitales, atención domiciliaria, especialidades Clínicas, Otros), País (EE. UU., Canadá, México, Perú, Brasil, Argentina, Resto de Sudamérica, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, Hungría, Lituania, Austria, Irlanda, Noruega, Polonia, Resto de Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Resto de Asia Pacífico, Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Israel, Egipto, resto de Oriente Medio y África) Tendencias y pronósticos de la industria hasta 2028



Se espera que el mercado de linfoma difuso de células B grandes recidivante o refractario experimente un crecimiento del mercado a una tasa del 8,1 % en el período de pronóstico de 2021 a 2028. El informe de investigación de mercado de Data Bridge sobre el mercado de linfoma difuso de células B grandes recidivante o refractario proporciona un análisis y conocimientos sobre los diversos factores que se espera que prevalezcan durante el período de pronóstico al tiempo que proporcionan sus impactos en el crecimiento del mercado. El aumento en el número de procedimientos oncológicos está intensificando el crecimiento del mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario.

Principales actores:-

Sanofi, Mitsubishi Tanabe Pharma, BrainStorm Cell Limited, ViroMed Co., Ltd, Ionis Pharmaceuticals, Genervon Biopharmaceuticals, LLC, Biogen, ORPHAZYME A/S, Orion, Kringle Pharma, Inc., Aquestive Therapeutics, Apotex Inc, Bausch Health Companies Inc. , Neuralstem, Inc., Implicit Bioscience, F. Hoffmann-La Roche Ltd, TREEWAY, CYTOKINETICS, INC., AB Science y Advanz Pharmaceutical, entre otros actores nacionales y globales.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario

El panorama competitivo del mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario proporciona detalles de un competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento del producto, ancho y amplitud del producto, aplicación dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario relacionado con el enfoque de las empresas.

Los linfomas se refieren al cáncer de sangre que ocurre cuando los glóbulos blancos crecen de manera anormal. Los linfomas generalmente se clasifican en tres tipos principales, incluidos el linfoma no Hodgkin (NHL), el linfoma de Hodgkin (enfermedad de Hodgkin) y la leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas (CLL/SLL). El linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) se define como un linfoma no Hodgkin (LNH) agresivo (de crecimiento rápido) que tiende a afectar a los linfocitos B y puede desarrollarse en los ganglios linfáticos o en « sitios extraganglionares ».

El aumento en el número de personas que padecen linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario actúa como uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario. El aumento en el enfoque de los fabricantes en la adopción de estrategias de crecimiento inorgánico, como asociaciones y adquisiciones, para fortalecer su cartera de productos, y el aumento en la tasa de actividades de investigación por parte de los actores del mercado para desarrollar un tratamiento para el linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario acelerar el el crecimiento del mercado. La gran necesidad de medicamentos como Monjuvi, XPOVIO, Polivy, Kymriah y Yescarta, entre otros, y el advenimiento del desarrollo de nuevas tecnologías que ofrecen terapias para el tratamiento de diversas complicaciones causadas por el trastorno influyen aún más en el mercado. Además, aumento de la inversión, aumento de la prevalencia del cáncer, El aumento de la población y los avances en la atención médica afectan positivamente el mercado del linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario. Además, el aumento en el número de aprobaciones de terapias para la afección amplía las oportunidades rentables a los actores del mercado en el período de pronóstico de 2021 a 2028.

Por otro lado, se espera que el alto costo asociado con el tratamiento y el diagnóstico del linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario obstaculice el crecimiento del mercado. Se proyecta que la falta de experiencia calificada desafiará el mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario en el período de pronóstico de 2021-2028.

Este informe de mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de emergentes bolsillos de ingresos, cambios en las regulaciones del mercado, análisis de crecimiento del mercado estratégico, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado del linfoma difuso de células B grandes refractario o en recaída, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado global y tamaño del mercado del linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario

El mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario está segmentado según el tipo de fármaco, el canal de distribución y el usuario final. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Según el tipo de fármaco, el mercado del linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario se segmenta en Monjuvi, XPOVIO, Polivy, Kymriah, Yescarta y otros.

Sobre la base del canal de distribución, el mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea.

Sobre la base del usuario final, el mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario se segmenta en hospitales, atención domiciliaria, clínicas especializadas y otros.

Análisis a nivel de país del mercado mundial de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario

Se analiza el mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario y se proporciona información sobre el tamaño del mercado por país, tipo de fármaco, canal de distribución y usuario final, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado mundial de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Perú, Brasil, Argentina y el resto de América del Sur como parte de América del Sur, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia , España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, Hungría, Lituania, Austria, Irlanda, Noruega, Polonia, Resto de Europa en Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Israel, Egipto, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA).

América del Norte domina el mercado del linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario debido al aumento en las aprobaciones de medicamentos y la alta prevalencia de cáncer en la región. Se espera que Asia-Pacífico experimente un alto crecimiento durante el período de pronóstico de 2021 a 2028 debido a la gran cantidad de pacientes y al desarrollo de la infraestructura de atención médica en la región.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como las ventas nuevas, las ventas de reemplazo, la demografía del país, la epidemiología de la enfermedad y los aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

Análisis de epidemiología del paciente

El mercado de linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario también le proporciona un análisis de mercado detallado para el análisis, el pronóstico y las curas de los pacientes. Prevalencia, incidencia, mortalidad, tasas de adherencia son algunas de las variables de datos que están disponibles en el informe. Los análisis de impacto directo o indirecto de la epidemiología en el crecimiento del mercado se analizan para crear un modelo estadístico multivariante más robusto y de cohortes para pronosticar el mercado en el período de crecimiento.

