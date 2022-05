Mercado de video telemedicina: diversas innovaciones y avances tecnológicos para reforzar la demanda del mercado 2022-2029 | Logitech, Cisco, Huawei, Sony, ZTE

Descripción general del mercado global Video telemedicina:

El mercado global Video telemedicina exhibirá una CAGR de alrededor del 12,20 % para el período de pronóstico de 2022-2029.

Según el análisis del informe de mercado, la telemedicina es una tecnología que implica el uso de la comunicación electrónica para brindar servicios de atención médica, especialmente en ubicaciones remotas. Las imágenes y datos se transmiten para su análisis, diagnóstico y prescripción del tratamiento médico específico. La telemedicina por video se considera un buen medio para proporcionar un centro de atención médica.

Algunos de los factores clave más importantes que impulsan el crecimiento del mercado global de telemedicina por video son la creciente demanda de servicios de atención médica debido a la población geriátrica en constante aumento, una mayor penetración de teléfonos inteligentes y otros dispositivos inteligentes y un mayor gasto en avances tecnológicos en telemedicina por video.

Segmentación del mercado global Video telemedicina:

Basado en la Tecnología de la Comunicación, el mercado de video telemedicina está segmentado en 3G, 4G, comunicación satelital, ADSL y banda ancha ISDN.

Con base en la Aplicación, el mercado de telemedicina por video está segmentado en cardiología, dermatología, neurología y psiquiatría, ortopedia, oncología, radiología, patología, ginecología y odontología.

Based on the Deployment, the video telemedicine market is bifurcated into cloud- based video conferencing and on- premise video conferencing.

Based on the Component, the video telemedicine market is segmented into hardware and software.

Based on the End-Users, the video telemedicine market is segmented into hospitals, clinics, home care services and others.

As per the geographic analysis, North America dominates the Video Telemedicine Market owing to the rising adoption of cloud based technologies and existence of sophisticated healthcare infrastructure. APAC on the other hand is projected to undergo the highest growth rate during the forecast period owing to the increased focus on reducing healthcare expenditure and favourable initiatives by the government.

Al final, el informe hace algunas propuestas importantes para un nuevo proyecto de Video Telemedicina Market antes de evaluar su viabilidad. En general, el informe proporciona una visión en profundidad del mercado mundial Video telemedicina 2013-2029 que cubre todos los parámetros importantes.

Proveedores clave globales:

Telemedicina mundial de AMD Logitech Cisco Systems, Inc. Tecnologías de Huawei Co., Ltd. corporación sony Plantronics, Inc. GlobalMed Vidyo, Inc. De tamaño natural VVer Corporación ZTE Compañía telefónica de Vermont, Inc. Intrado Avaya inc. Premiere Global Services, Inc. Allscripts Healthcare, LLC Aerotel Medical Systems (1998) Ltd redox , inc. Resideo Technologies, Inc. Royal Philips NV

Mercado mundial de telemedicina por video: tabla de contenido

1 Descripción general del informe 2022-2029

2 Tendencias de crecimiento global 2022-2029

3 Panorama de la competencia por jugadores clave

4 Análisis del mercado global de Video telemedicina por regiones

5 Análisis del mercado mundial de video telemedicina por tipo

6 Análisis del mercado global de Video telemedicina por aplicaciones

7 Análisis del mercado global de video telemedicina por usuario final

Perfil de 8 empresas clave

9 Análisis de costos de los fabricantes del mercado global Video telemedicina

10 Canal de marketing, distribuidores y clientes

11 Dinámica del mercado

12 Pronósticos del mercado global Video telemedicina 2022-2029

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Metodología y fuente de datos

