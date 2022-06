Mercado de verificación de identidad: análisis reciente de las tendencias de la industria y mejoras tecnológicas para 2029

El informe de análisis de mercado de Verificación de identidad es amplio y abarca varios parámetros del mercado que se pueden enumerar como definición de mercado, moneda y precios, segmentación de mercado, visión general del mercado, información premium, información clave y perfil de la empresa de los actores clave del mercado. Se realiza un estudio sobre la descripción general del mercado considerando los impulsores del mercado, las restricciones del mercado, las oportunidades y los desafíos para un negocio en particular. Además, los perfiles sistémicos de la empresa cubiertos en el confiable informe Verificación de identidad también explican los desarrollos recientes, lanzamientos de productos, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones que emplean los diversos jugadores y marcas clave.El informe de investigación sobre el mercado Verificación de identidad descubre el terreno competitivo de la industria, que incluye organizaciones como Mitek Systems, Inc., PENNEO A/S, Jumio, Acuant, Inc., TransUnion LLC, Authenteq, Onfido, ForgeRock, Okta , Stripe y Ping Identity y más.

El informe de análisis de mercado de Verificación de identidad se compone de datos que pueden ser bastante esenciales cuando se trata de dominar el mercado o dejar una marca en la industria como un nuevo emergente. Este informe tiene mucho que ofrecer, como las condiciones generales del mercado, tendencias, inclinaciones, jugadores clave, oportunidades, análisis geográfico y muchos otros parámetros que ayudan a llevar el negocio hacia el crecimiento y el éxito. El informe comercial de Verificación de identidad se genera con la comprensión de los objetivos comerciales y las necesidades para cerrar la brecha al brindar las soluciones más apropiadas y adecuadas; lo que eleva el crecimiento de la empresa, al subsidiar el riesgo y mejorar su desempeño.

Resumen del Informe

Se espera que el mercado de verificación de identidad gane crecimiento en el mercado en el período de pronóstico de 2021 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR del 13,0 % en el período de pronóstico de 2021 a 2028 y se espera que alcance USD 21,655.94 millones para 2028. La creciente demanda de actividades de investigación y desarrollo está actuando como un factor importante para el crecimiento del mercado de verificación de identidad.

Los análisis cualitativos en profundidad incluyen la identificación e investigación de los siguientes aspectos:

Estructura del mercado

Controladores de crecimiento

Restricciones y desafíos

Tendencias de productos emergentes y oportunidades de mercado

Fuerzas Fiver de Porter

La tendencia y perspectiva del mercado global se pronostica con una visión optimista, equilibrada y conservadora. La proyección equilibrada (más probable) se utiliza para cuantificar el mercado global de realidad extendida en todos los aspectos de la clasificación desde las perspectivas de tecnología, componente, tipo de dispositivo, industria vertical, usuario final y región.

Según la tecnología, el mercado global está segmentado en los siguientes submercados con ingresos anuales para 2021-2027 (históricos y pronósticos) incluidos en cada sección.

Principales competidores de la industria: mercado global de verificación de identidad

Experian Information Solutions, Inc. (una subsidiaria de Experian plc), LexisNexis Risk Solutions Group, Thales Group, ZIGNSEC AB, AccuraTechnolabs, GB Group plc (« GBG »), Precise Biometrics AB, Finansiell ID-Teknik BID AB, IDEMIA, Equifax , Cía.,

Explore la TOC detallada en el « Mercado de verificación de identidad »

60- Tablas

220- Figuras

350 – Páginas

Alcance del mercado, segmentos y pronóstico del mercado Verificación de identidad

Por Componente (Solución y Servicios),

Tipo (no biométricos y biométricos),

Modo de implementación (en las instalaciones y en la nube),

Tamaño de la Organización (Grandes Empresas y PYMES),

Vertical (BFSI, Gobierno y Defensa, Energía y Servicios Públicos, Venta Minorista y Comercio Electrónico, TI y Telecomunicaciones, Salud, Juegos y Otros),

Verificación de identidad Alcance del mercado y tamaño del mercado

El mercado de verificación de identidad está segmentado según el componente, el tipo, el modo de implementación, el tamaño de la organización y la vertical. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Sobre la base del componente, el mercado de verificación de identidad se segmenta en solución y servicios. En 2021, el segmento de soluciones tuvo una mayor participación en el mercado de verificación de identidad debido a factores como el cambio hacia la transformación digital por parte de varias industrias, la creciente necesidad de luchar contra la violación de datos y el fraude, el aumento del apoyo del gobierno hacia las leyes y regulaciones de protección de datos, requisito para cumplir KYC y cumplimiento AML y fácil incorporación de clientes y empleados.

Según el tipo, el mercado de verificación de identidad se ha segmentado en no biométricos y biométricos . En 2021, el segmento biométrico tuvo una mayor participación en el mercado de verificación de identidad debido a factores como el aumento de la penetración de teléfonos inteligentes en los países fusionados y el uso creciente de la identificación de huellas dactilares, mayor seguridad de los datos protegidos, mayor seguridad de autenticación para combatir nuevas amenazas, dependencia creciente de las tecnologías digitales. , mayor satisfacción del cliente y tendencia creciente de soluciones biométricas sin contacto.

Según el modo de implementación, el mercado de verificación de identidad se ha segmentado en local y en la nube . En 2021, el segmento local tuvo una mayor participación en el mercado de verificación de identidad, ya que el sector gubernamental y de defensa junto con varias instituciones financieras prefieren usar soluciones de identidad locales, debido a las restricciones de la política de seguridad, el intercambio de datos y la disponibilidad de presupuesto para invertir en infraestructura.

Según el tamaño de la organización, el mercado de verificación de identidad se ha segmentado en grandes empresas y PYMES. En 2021, el segmento de grandes empresas tuvo una mayor participación en el mercado de verificación de identidad debido a factores como la protección contra el aumento de casos de lavado de dinero, violación de datos, robo de identidad, procesamiento seguro de transacciones de alto riesgo, cumplimiento obligatorio de diferentes regulaciones y pagos digitales protegidos.

Sobre la base de la vertical, el mercado de verificación de identidad se ha segmentado en BFSI, gobierno y defensa, energía y servicios públicos, comercio minorista y comercio electrónico, TI y telecomunicaciones, atención médica , juegos y otros. En 2021, el segmento de gobierno y defensa tuvo la mayor participación en el mercado de verificación de identidad debido a factores como la gran necesidad de minimizar las amenazas cibernéticas, la adopción de una estrategia de defensa contra el fraude basada en el riesgo, la reducción de la difusión de información falsa a través de identidades robadas, la facilidad de conveniencia. en el proceso de incorporación de agencias gubernamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

¿Qué ideas y conceptos se tratan en el informe?

En el informe se mencionan las valoraciones contabilizadas por todas las zonas y la cuota de mercado registrada por cada región.

El estudio resume la tasa de crecimiento del consumo de productos en las regiones correspondientes junto con su cuota de mercado de consumo.

Los datos relacionados con la tasa de consumo de mercado de Verificación de Identidad Industria de todas las provincias, según las regiones aplicables y los tipos de productos se inculcan en el informe.

Análisis basado en regiones del mercado de la industria de verificación de identidad:

El mercado de la industria de verificación de identidad, con respecto al alcance provincial, está segmentado en EE. UU., Europa, Japón, China, India y el sudeste asiático. El informe también incluye información sobre el uso de productos a lo largo de las topografías.

Tabla de contenido

Descripción general del informe: incluye a los principales actores del mercado global Verificacion de identidad cubiertos en el estudio de investigacion, el alcance de la investigacion y los segmentos de mercado por tipo, segmentos de mercado por aplicacion, anos considerados para el estudio de investigacion y objetivos del informe.

Tendencias de crecimiento global: esta sección se centra en las tendencias de la industria donde se arrojan luz sobre los impulsores del mercado y las principales tendencias del mercado. También proporciona tasas de crecimiento de productores clave que operan en el mercado global Verificacion de identidad. Además, ofrece análisis de producción y capacidad donde se analizan las tendencias de precios de marketing, la capacidad, la producción y el valor de producción del mercado global Verificación de identidad.

Cuota de mercado por fabricantes: aquí, el informe proporciona detalles sobre los ingresos de los fabricantes, la producción y la capacidad de los fabricantes, el precio de los fabricantes, los planes de expansión, las fusiones y adquisiciones y los productos, las fechas de entrada al mercado, la distribución y las áreas de mercado de los fabricantes clave.

Tamaño del mercado por tipo: esta sección se concentra en los segmentos de tipo de producto donde se analizan la participación en el mercado del valor de producción, el precio y la participación en el mercado de producción por tipo de producto.

Tamaño del mercado por aplicación: además de una descripción general del mercado Verificación de identidad por aplicación, ofrece un estudio sobre el consumo en el mercado global por aplicación.

Producción por región: aquí se proporcionan la tasa de crecimiento del valor de la producción, la tasa de crecimiento de la producción, la importación y exportación y los actores clave de cada mercado regional.

Puntos clave del informe

La estimación del mercado Verificación de identidad de 2020 a 2026 se proporcionó en el informe que cubre todos los aspectos que afectarían el crecimiento del mercado.

El análisis de tendencias también se ha mencionado en el ámbito del informe.

Verificación de identidad El análisis de cuota de mercado de los jugadores clave del mercado se ha proporcionado en el informe

Verificación de identidad Los impulsores del mercado, las restricciones y las oportunidades se han cubierto ampliamente bajo el alcance del estudio.

Fuentes de datos y metodología

Las fuentes principales involucran a los expertos de la industria del mercado global Verificación de identidad, incluidas las organizaciones de gestión, las organizaciones de procesamiento, los proveedores de servicios de análisis de la cadena de valor de la industria. Todas las fuentes primarias fueron entrevistadas para recopilar y autenticar información cualitativa y cuantitativa y determinar las perspectivas futuras.

Nota: Si tiene algún requisito especial, háganoslo saber y le ofreceremos el informe como desee.

