Mercado de tecnología deportiva de América del Norte Últimas innovaciones, impulsores y eventos clave de la industria 2020–2027 por ATO-GEAR B.V., Catapult Group International Ltd, ChyronHego Corporation, EON Reality

La documentación de investigación más reciente titulada « Mercado de tecnología deportiva de América del Norte » es una información del mercado empresarial publicada recientemente que cubre todos los aspectos de la tecnología deportiva de América del Norte 2020 junto con un análisis detallado de los elementos de crecimiento, tendencias, pronóstico, tamaño, Compartir, demanda y distribución. Este informe también evalúa los valores pasados ​​​​y actuales del mercado de tecnología deportiva de América del Norte para predecir las direcciones futuras del mercado entre el período de pronóstico 2020 a 2027.

Se espera que un aumento significativo en la aceptación de equipos portátiles por parte de atletas de todo el mundo impulse el crecimiento del mercado de tecnología deportiva durante el período de pronóstico. Se espera que la adopción de dispositivos conectados en las actividades deportivas desempeñe un papel importante para influir en la expansión de la tecnología deportiva. Además, los dispositivos portátiles ayudan a comprender el estado de las lesiones de los jugadores y permiten que los entrenadores y fisioterapeutas reduzcan el dolor. Varios productos portátiles basados ​​en el fitness, como bandas de fitness, relojes inteligentes y parches de fitness, han ganado una popularidad sin precedentes y están impulsando el crecimiento del mercado de la tecnología deportiva.

El informe Tecnología deportiva de América del Norte ofrece un resumen detallado de los segmentos clave del mercado. Los segmentos de mercado de crecimiento más rápido y más lento se alinean durante este informe. Este informe de análisis cubre las perspectivas de expansión del mercado en función de los usuarios finales.

Los siguientes son los principales fabricantes líderes en tecnología deportiva de América del Norte: ATO-GEAR BV, Catapult Group International Ltd, ChyronHego Corporation, EON Reality, TrinityVR, Inc., ROTXX, INC., Hawk-Eye Innovations Ltd., STATSports Group, Strivr Labs, Inc., Zebra Technologies Corporation

Nuestro especialista en investigación analiza la descripción general de la metodología de investigación, incluida la investigación primaria, la investigación secundaria, el análisis de participación de la empresa, el modelo (que incluye datos demográficos, indicadores macroeconómicos e indicadores de la industria: gastos, infraestructura, crecimiento del sector e instalaciones), limitaciones de investigación y modelado basado en ingresos . El análisis de acciones de la compañía se utiliza para derivar el tamaño del mercado Tecnología deportiva de América del Norte. Además de un estudio de los ingresos de las empresas durante los últimos tres a cinco años, también proporciona la base para pronosticar el tamaño del mercado (2020-2027) y su tasa de crecimiento. También se mencionan el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el análisis de impacto de covid-19 y el análisis DAFO para comprender los factores que afectan el comportamiento de los consumidores y proveedores.

Tabla de contenido

Informe de investigación de tecnología deportiva de América del Norte 2020-2027

Capítulo 1 Impacto económico en la industria

Capítulo 2 Descripción general de la tecnología deportiva de América del Norte

Capítulo 3 Análisis de mercado por aplicación

Capítulo 4 Producción, ingresos (valor), tendencia de precios por tipo

Capítulo 5 Suministro (Producción), Consumo, Exportación, Importación por Regiones

Capítulo 6 Producción, ingresos (valor) por región

Capítulo 7 Competencia en el mercado por parte de los fabricantes

Capítulo 8 Cadena industrial, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios

Capítulo 9 Pronóstico de tecnología deportiva de América del Norte

Capítulo 10 Análisis de costos de fabricación

Capítulo 11 Análisis de la estrategia de marketing, distribuidores/comerciantes

Capítulo 12 Análisis de factores de efecto de mercado

