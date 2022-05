Mercado de subcontratación de dispositivos médicos de Oriente Medio y África por tendencias emergentes, estrategias comerciales, tecnologías en desarrollo, ingresos, panorama competitivo, descripción regional y análisis de impacto de Covid-19 hasta 2028

El informe de investigación de mercado de Outsourcing de dispositivos médicos de Oriente Medio y África es una fuente vital de información que brinda detalles técnicos y financieros actuales y futuros de la industria para 2027. Los expertos del mercado verifican y validan todos los datos de mercado recopilados para los lectores y usuarios finales. . Se vuelve fácil analizar las acciones de los jugadores clave y su efecto en los valores de ventas, importación, exportación, ingresos y CAGR con un excelente informe. La descripción general del mercado se analiza con respecto a los actores del mercado en forma de clientes, empresas o clientes. El informe de mercado mundial A también ayuda en la medición y optimización de cada paso en el ciclo de vida del proceso industrial, incluido el compromiso, la adquisición, la retención y la monetización.

Se espera que el mercado de subcontratación de dispositivos médicos de Oriente Medio y África gane crecimiento en el mercado en el período de pronóstico de 2020 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR de 12.4% en el período de pronóstico de 2021 a 2028 y se espera para llegar a USD 114.131,09 millones para 2028 desde USD 46.676,11 millones en 2020. Es probable que la creciente incidencia de infecciones crónicas, la aceptación del uso de dispositivos no invasivos y el aumento en el gasto en atención médica sean los principales impulsores que impulsen la demanda del mercado en el pronóstico. período.

Los esfuerzos vigilantes acompañados de enfoques integrados y técnicas sofisticadas dan como resultado un excelente informe de investigación de mercado que impulsa el proceso de toma de decisiones del negocio. Un informe de investigación comercial revisa diversos mercados a nivel mundial de acuerdo con los requisitos del cliente y extrae las mejores soluciones posibles e información detallada sobre las tendencias del mercado. El alcance geográfico de los productos también se lleva a cabo de manera integral para las principales áreas globales, lo que ayuda a definir estrategias para la distribución de productos en esas áreas. El informe de primera clase A se genera con la experiencia de un equipo hábil e innovador y sin mencionar que el informe está centrado en el cliente, es vanguardista y confiable.

Obtenga un PDF de muestra del informe: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Middle-East-and-Africa-Medical-Device-Outsourcing-Market

Las principales empresas que se ocupan de la subcontratación de dispositivos médicos son SGS SA, TOXIKON, Pace Analytical, Intertek Group plc, WuXi AppTec, North American Science Associates, Inc., American Preclinical Services, LLC., Sterigenics US, LLC – A Sotera Health company, Charles River Laboratories, Celestica Inc., Creganna, FLEX LTD., Heraeus Holding, Integer Holdings Corporation, Nortech Systems, Inc., Plexus Corp., Sanmina Corporation, EUROFINS SCIENTIFIC, TE Connectivity, ICON plc, Parexel International Corporation, Labcorp Drug Development , Tecomet, Inc., IQVIA, Jabil Inc. Syneos Health, PROVIDIEN LLC., Cekindo Business International East/West Industries, Inc., TÜV SÜD entre otros.

Escenario de mercado del mercado de externalización de dispositivos médicos de Oriente Medio y África

La creciente necesidad de servicios de atención médica de calidad está impulsada por el mercado mundial de subcontratación de dispositivos médicos. La fabricación por contrato de dispositivos médicos es el ensamblaje subcontratado de un dispositivo médico para el mercado médico. Para lograr la fabricación recurrente, las empresas de dispositivos médicos pueden utilizar socios de fabricación por contrato y beneficiarse de la eficiencia de costos, la cadena de suministro optimizada, la alineación logística y muchos más, todo lo cual garantiza que se cumplan todos los requisitos de la industria y les permite entregar productos comerciales. al mercado.

Dado que los ciclos de vida de los productos son cortos, los fabricantes de dispositivos médicos dependen en gran medida de la innovación y las tecnologías avanzadas para crecer en el mercado de súper tendencia. Algunas de las innovaciones en los mercados de subcontratación de dispositivos médicos incluyen I+D subcontratado de dispositivos médicos, dispositivos médicos portátiles, enfoque centrado en el paciente, chequeos robóticos y cirugía robótica que a menudo conduce a una mayor eficacia, mejora del rendimiento, calidad mejorada y WIP reducido (trabajo en progreso) junto con reduce los riesgos comerciales reducidos y acelera la entrada al mercado de productos. El mercado de externalización de dispositivos médicos aumentó a un ritmo acelerado, lo que resultó en una mejora de la eficacia organizativa, ciclos de desarrollo de productos más cortos y un mayor acceso a alta tecnología.

Sin embargo, factores como los cambios en la Organización Internacional de Normalización (ISO): 13485, un marco regulatorio estricto, la interrupción en la gestión de la cadena de suministro debido a una pandemia dificultan el crecimiento del mercado global de subcontratación de dispositivos médicos. Por otro lado, el aumento de la población geriátrica, el aumento en el uso de Dispositivos Médicos Intervencionistas (IMD) actúa como oportunidades para el crecimiento del mercado global de subcontratación de dispositivos médicos. El aumento de las alternativas de servicios y el problema del cumplimiento con la subcontratación son los desafíos que enfrenta el mercado global de subcontratación de dispositivos médicos.

El informe de mercado de externalización de dispositivos médicos proporciona detalles de la participación de mercado, nuevos desarrollos y análisis de cartera de productos, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos , expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para obtener un resumen del analista, nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr su objetivo deseado.

Algunas de las preguntas clave respondidas en este informe:

● La descripción general detallada de este mercado ayuda a que los clientes y las empresas desarrollen estrategias.

● Factores influyentes que hacen prosperar la demanda y las limitaciones del mercado.

● ¿Qué es la concentración del mercado? ¿Está fragmentado o altamente concentrado?

● ¿Qué tendencias, desafíos y barreras afectarán el desarrollo y dimensionamiento de este Mercado?

● Análisis FODA de cada jugador clave mencionado junto con su perfil de empresa con la ayuda del mecanismo de herramientas de cinco fuerzas de Porter para complementar el mismo.

● ¿Qué impulso de crecimiento o aceleración tiene el mercado durante el período de pronóstico?

Explore la tabla de contenido completa en: https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Middle-East-and-Africa-Medical-Device-Outsourcing-Market

Oriente Medio y África Outsourcing de dispositivos médicos Alcance del mercado y tamaño del mercado

El mercado de externalización de dispositivos médicos está segmentado en función de los servicios, productos, tipos de dispositivos, aplicaciones y usuarios finales. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Sobre la base de los servicios, el mercado de subcontratación de dispositivos médicos está segmentado en garantía de calidad, servicios de asuntos regulatorios, servicios de diseño y desarrollo de productos, servicios de prueba y esterilización de productos, servicios de implementación de productos, servicios de actualización de productos, servicios de mantenimiento de productos, servicios de materias primas, servicios médicos. servicios de equipos eléctricos, fabricación por contrato y caracterización química y de materiales. En 2021, se espera que el segmento de fabricación por contrato domine el mercado global de subcontratación de dispositivos médicos debido a la falta de disponibilidad de máquinas, mano de obra, instalaciones y altos gastos para la fabricación de dispositivos médicos en diferentes regiones del mundo.

On the basis of product, the medical device outsourcing market is segmented into finished goods, electronics and raw materials. In 2021, the finished goods segment is expected to dominate the global medical device outsourcing market as due to the rising demand for medical devices across the globe to treat the patients.

On the basis of device type, the medical device outsourcing market is segmented into class I, class II and class III. In 2021, the class I segment is expected to dominate the global medical device outsourcing market owing to the rising demand for medical devices across the globe to treat the patients with chronic diseases.

Según la aplicación, el mercado de subcontratación de dispositivos médicos se segmenta en cardiología, diagnóstico por imágenes, ortopedia, IVD, oftálmica, cirugía general y plástica, administración de medicamentos, odontología, endoscopia, atención de la diabetes y otros. En 2021, se espera que el segmento de cardiología domine el mercado mundial de subcontratación de dispositivos médicos debido a la creciente demanda de dispositivos médicos de cardiología en todo el mundo para tratar a pacientes con ECV.

Sobre la base del usuario final, el mercado de subcontratación de dispositivos médicos se segmenta en pequeñas empresas de dispositivos médicos, medianas empresas de dispositivos médicos y grandes empresas de dispositivos médicos, entre otras. En 2021, se espera que el segmento de pequeñas empresas de dispositivos médicos domine el mercado global de subcontratación de dispositivos médicos debido al creciente número de pequeñas empresas de dispositivos médicos en un país en desarrollo.

Análisis a nivel de país del mercado de subcontratación de dispositivos médicos

Se analiza el mercado de subcontratación de dispositivos médicos y se proporciona información sobre el tamaño del mercado por país, servicios, producto, tipo de dispositivo, aplicación y usuario final.

Los países cubiertos en el informe de mercado de subcontratación de dispositivos médicos son Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Kuwait y el resto de Medio Oriente.

Se espera que Sudáfrica domine el mercado de Oriente Medio y África debido a la creciente incidencia de infecciones crónicas y al aumento del gasto sanitario.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como ventas nuevas, ventas de reemplazo, datos demográficos del país, actos regulatorios y aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

El potencial de crecimiento de la subcontratación de dispositivos médicos en las economías emergentes y las iniciativas estratégicas de los actores del mercado están creando nuevas oportunidades en el mercado de la subcontratación de dispositivos médicos

El mercado de subcontratación de dispositivos médicos también le brinda un análisis de mercado detallado para el crecimiento de cada país en una industria particular con ventas de dispositivos de desbridamiento de heridas, el impacto del avance en la subcontratación de dispositivos médicos y los cambios en los escenarios regulatorios con su apoyo para el mercado de subcontratación de dispositivos médicos. Los datos están disponibles para el período histórico 2011 a 2020.

¿Por qué elegir la investigación de mercado de Data Bridge?

Data Bridge Market Research es una firma de consultoría e investigación de mercado versátil con más de 500 analistas que trabajan en diferentes industrias. Hemos atendido a más del 40% de las compañías Fortune 500 a nivel mundial y tenemos una red de más de 5000 clientes en todo el mundo. Nuestra cobertura de industrias incluye dispositivos médicos, productos farmacéuticos, biotecnología, semiconductores, maquinaria, tecnología de la información y la comunicación, automóviles y automoción, productos químicos y materiales, embalaje, alimentos y bebidas, cosméticos, productos químicos especiales, bienes de consumo de rápido movimiento, robótica, entre muchos otros. . Brindamos una variedad de servicios, como informes de la industria verificados en el mercado, análisis de tendencias tecnológicas, investigación de mercado formativa, consultoría estratégica, análisis de proveedores, análisis de producción y demanda, estudios de impacto en el consumidor, entre muchos otros.