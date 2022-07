Mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio hospitalario, aplicaciones y mercado: análisis de la industria, tamaño, participación, crecimiento, pronóstico futuro.

El informe de la encuesta de mercado Sistemas de gestión de información de laboratorio hospitalario se generó con la recopilación y evaluación sistemáticas de información de mercado para la industria de la salud que se presenta en una forma que explica varios hechos y cifras al negocio. Este informe de investigación de mercado contiene un análisis exhaustivo del mercado y numerosos factores relacionados que van desde los impulsores del mercado, las restricciones del mercado, la segmentación del mercado, las oportunidades, los desafíos y los ingresos del mercado hasta el análisis competitivo. Ayuda a las empresas a tomar medidas decisivas para hacer frente a las amenazas en el nicho de mercado. Un brillante equipo de analistas, expertos, estadísticos, pronosticadores y economistas ha trabajado rigurosamente para generar un informe de mercado XYZ avanzado e integral.

Los sistemas de gestión de información de laboratorios hospitalarios han evolucionado en los últimos años desde un simple seguimiento de muestras hasta una herramienta de planificación de recursos empresariales. Estos sistemas gestionan múltiples aspectos de la informática de laboratorio.

El mercado mundial de sistemas de gestión de información de laboratorio hospitalario se valoró en USD 1100 millones en 2021 y se espera que alcance los USD 4900 millones para 2029, registrando una CAGR del 20,55 % durante el período de pronóstico de 2022-2029. El informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, epidemiología del paciente, análisis de canalización, análisis de precios y marco regulatorio.

Sistemas de gestión de información de laboratorio hospitalario Dinámica del mercado

Esta sección trata sobre la comprensión de los impulsores del mercado, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos. Todo esto se discute en detalle a continuación:

El aumento en el costo de las operaciones y la disminución de los reembolsos por servicios de laboratorio

El aumento en el costo de varios procedimientos médicos, junto con la reducción en los reembolsos por servicios de laboratorio, aceleran la demanda de sistemas de gestión de información de laboratorio hospitalario entre los proveedores de atención médica y los pagadores de atención médica.

Inversiones gubernamentales para la interoperabilidad de la atención médica

El aumento de la financiación por parte del gobierno federal para impulsar la adopción de estas soluciones influye aún más en el mercado.

El aumento en la adopción de registros de salud electrónicos (EHR)

Es un desafío almacenar los datos masivos generados por los registros médicos electrónicos (EHR) en los dispositivos de almacenamiento local debido al riesgo asociado con la pérdida de datos esenciales. Por lo tanto, la implementación de estas soluciones de gestión de información de laboratorios hospitalarios en el sector de la salud se vuelve fundamental para permitir compartir y almacenar fácilmente grandes datos.

Oportunidades

Además, el uso de LIMS en la industria del cannabis y la creciente popularidad de LIMS basado en la nube amplían las oportunidades rentables para los actores del mercado en el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Algunas de las principales empresas que influyen en este mercado incluyen:

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio hospitalario son CliniSys (Reino Unido), Thermo Fisher Scientific (EE. UU.), Abbott (EE. UU.), Illumina, Inc. (EE. UU.), LabVantage Solutions Inc (EE. UU.), LabLynx LIMS ( Sistema de gestión de información de laboratorio) (EE. UU.), Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.), GenoLogics (Canadá), Labworks (EE. UU.), Dassault Systèmes (Francia), Siemens (Alemania), Accelerated Technology Laboratories, Inc. (EE. UU.), ApolloLIMS . (EE. UU.), Eusoft Ltd. (Italia), Horizon LIMS. (Estados Unidos), Promium, LLC. (Estados Unidos), entre otros.

Segmentación de mercado:-

El mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio hospitalario está segmentado según el tipo, el componente, el modelo de implementación y la industria. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Escribe

LIMS de base amplia

LIMS específicos de la industria

Componente

Software

Servicios

Modelo de implementación

LIMS en las instalaciones

LIMS hospedado remoto

LIMS en la nube

Industria

Ciencias de la vida

Refinerías Petroquímicas y Petróleo y Gas

Alimentos y Bebidas y Agricultura

Químico

Laboratorios de Ensayos Ambientales

Otras industrias

Regiones cubiertas en Inteligencia artificial en genómica Informe de mercado global 2022:

Oriente Medio y África (países del CCG y Egipto)

Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá)

América del Sur (Brasil, etc.)

Europa (Turquía, Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, etc.)

Asia-Pacífico (Vietnam, China, Malasia, Japón, Filipinas, Corea, Tailandia, India, Indonesia y Australia)

