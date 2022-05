Mercado de hogares de ancianos e instalaciones de atención a largo plazo para discernir un crecimiento magnificado durante 2022-2029 | Allscripts, Cerner, Omnicell, MatrixCare

Descripción general del mercado global Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo:

Los principales objetivos del informe integral de mercado de Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo se pueden enumerar como; 1. Identificar las razones del fracaso de un producto que ya está en el mercado. 2. Descubra los mejores métodos de distribución de los productos a los consumidores. 3. Conocer los tipos de consumidores y sus motivos de compra. 4. Reconocer opiniones y obtener sugerencias de mejora de un producto por parte de los consumidores. 5. Medir la fuerza y ​​debilidad de los competidores. 6. Conocer las dimensiones de los problemas de marketing. 7. Estimar la cuota de mercado de una empresa. 8. Calcular el volumen probable de ventas de una empresa. De esta manera, el informe de mercado Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo está organizado adecuadamente con una gran cantidad de datos de mercado para ayudar a las empresas a lograr el éxito.

Una sólida metodología de investigación empleada en el informe de mercado Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo de clase mundial consiste en modelos de datos que incluyen una descripción general y una guía del mercado, cuadrícula de posicionamiento del proveedor, análisis de la línea de tiempo del mercado, cuadrícula de posicionamiento de la empresa, análisis de participación de mercado de la empresa, estándares de medición, análisis de arriba a abajo y análisis de participación de proveedores. Las empresas pueden obtener detalles sobre los impulsores del mercado y las restricciones del mercado que les ayuden a asumir la presunción de reducir o aumentar la producción de un producto en particular. Se estudia la cuota de mercado de los principales competidores a nivel mundial donde se tienen en cuenta áreas clave como Europa, América del Norte, Asia Pacífico y América del Sur en este informe de investigación de mercado de Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo.

Se espera que el mercado global Hogares de ancianos e instalaciones de atención a largo plazo crezca a una tasa compuesta anual de 6,80 % en el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Según el análisis del informe de mercado, el software de atención a largo plazo es el tipo de servicio/solución tecnológica que se utiliza para satisfacer las necesidades clínicas y no clínicas de pacientes y proveedores de atención médica en atención domiciliaria, hospitales, centros de enfermería y varias otras áreas de atención médica. . Estos servicios brindan una mayor eficacia y facilidad de operaciones en la prestación de servicios de atención médica, lo que reduce los costos de atención médica y logra la eficiencia.

Los factores clave más significativos que impulsan el crecimiento del mercado global de Hogares de ancianos e instalaciones de atención a largo plazo son el aumento de las inversiones de capital de riesgo, la escasez de personal de enfermería y médicos, las reformas de atención médica, las iniciativas gubernamentales, la creciente adopción de software de atención a largo plazo entre los hogares de ancianos. , proveedor de centros de cuidados paliativos, entre otros en todo el mundo, y aumentar la concienciación sobre numerosas funciones asociadas con el software, como el cumplimiento y la seguridad, la base de datos centralizada, la gestión del personal, el marketing y la gestión de las relaciones con los clientes.

El mercado global de hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo está segmentado según el producto y el modo de entrega.

Basado en el Producto, el mercado de hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo está segmentado en EHR, eMAR y gestión de nómina.

Basado en el modo de entrega, el mercado de hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo está segmentado en basado en la web, en las instalaciones y basado en la nube.

En términos de análisis geográfico, APAC domina el mercado de hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo debido a la creciente conciencia, la rápida mejora de la infraestructura de atención médica y las inversiones masivas realizadas por algunos de los principales actores en países como India y China en esta región. América del Norte y Europa son las regiones esperadas en términos de crecimiento en hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo.

Objetivos del mercado global Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo:

1 Proporcionar información detallada sobre los factores clave (impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos específicos de la industria) que influyen en el crecimiento del mercado de Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo

2 Analizar y pronosticar el tamaño del mercado Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo, en términos de valor y volumen.

3 Analizar oportunidades en el mercado Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo para las partes interesadas y proporcionar un panorama competitivo del mercado.

4 Definir, segmentar y estimar el mercado Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo según el tipo de depósito y la industria de uso final.

5 Para perfilar estratégicamente a los jugadores clave y analizar exhaustivamente sus cuotas de mercado y competencias básicas

6 Analizar estratégicamente los micromercados con respecto a las tendencias de crecimiento individual, las perspectivas y la contribución al mercado total

7 Pronosticar el tamaño de los segmentos de mercado, en términos de valor, con respecto a las principales regiones, a saber, Asia Pacífico, América del Norte, Europa, Oriente Medio y África y América del Sur.

8 Para rastrear y analizar desarrollos competitivos, como desarrollos de nuevos productos, adquisiciones, expansiones, asociaciones y colaboraciones en el Mercado de Hogares de Ancianos e Instalaciones de Cuidado a Largo Plazo

Los principales fabricantes clave son : Allscripts, LTCG, Cerner Corporation, Intellitec Solutions, Sunrise Senior Living, Atria Senior Living, Inc., ADL Data Systems, Inc., CVS Health, Omnicell, Inc., Netsmart Technologies, Inc., ResMed, McKesson Corporation, Optimus EMR, PointClickCare, MatrixCare, BlueStrata HER, Kronos Incorporated y otros. Los lanzamientos de nuevos productos y las continuas innovaciones tecnológicas son las estrategias clave adoptadas por los principales actores.

Segmento regional: este informe está segmentado en varias regiones clave, con ventas, ingresos, participación de mercado (%) y tasa de crecimiento (%) de hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo en estas regiones, de 2013 a 2029 (pronóstico), que abarca : América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur

Mercado mundial de hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo: índice

1 Descripción general del informe 2022-2029

2 Tendencias de crecimiento global 2022-2029

3 Panorama de la competencia por jugadores clave

4 Análisis del mercado mundial de Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo por regiones

5 Análisis del mercado mundial de Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo por tipo

6 Análisis del mercado global de Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo por aplicaciones

7 Análisis del mercado global de Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo por usuario final

Perfil de 8 empresas clave

9 Análisis de costos de los fabricantes del mercado global Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo

10 Canal de marketing, distribuidores y clientes

11 Dinámica del mercado

12 Pronósticos del mercado global Hogares de ancianos e instalaciones de cuidados a largo plazo 2022-2029

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Metodología y fuente de datos

