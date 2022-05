Mercado de eSports, análisis por crecimiento, segmentación, rendimiento, estrategias competitivas y pronóstico para 2029

Ce rapport d’étude de marché, les entreprises peuvent élaborer des stratégies durables et rentables. Ce rapport est principalement livré au format PDF et feuilles de calcul où PPT peut également être fourni en fonction de la demande du client. Pour atteindre le succès souhaité dans votre entreprise, ce rapport de marché joue un rôle clé. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un tel rapport d’étude de marché. Ce rapport de marché aide à renforcer votre organisation et à prendre de meilleures décisions pour conduire votre entreprise sur la bonne voie.

Mercado de eSports, por flujos de ingresos (derechos de los medios, entradas y mercadería, patrocinios y anuncios directos y tarifas de los editores), juegos (Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), Player vs. Player (PvP), First Person Shooters (FPS), Real Time (RTS) y salones y spas), plataforma electrónica (eSports basados ​​en PC, eSports basados ​​en consolas y dispositivos móviles y tabletas), tendencias de la industria y pronóstico para 2027. El informe elaborado por eSports incluye una sinopsis completa de estrategias para crear entrega de productos y servicios orientada al cliente a través de la contratación de las personas adecuadas, el desarrollo de empleados para brindar calidad de productos y servicios, el sistema de apoyo necesario proporcionado y ayuda a los altos ejecutivos a retener a los mejores empleados. Este informe proporciona datos relacionados con la cuota de mercado de eSports, el crecimiento de las ventas, la tasa de adquisición, Algunos de los principales competidores que trabajan actualmente en el mercado mundial de los deportes electrónicos son Modern Times Group MTG AB, Activision Blizzard Inc., Gfinity, PLC, Turner Broadcasting System, Valve Corporation, Tencent, Electronic Arts, Inc., Hi-Rez Studios, Nintendo, FACEIT, CJ Corporation, Kabam, Wargaming Public, Rovio Entertainment,

Se espera que el mercado de eSports alcance los USD 4280 millones para 2027, con un crecimiento del mercado a una tasa del 16,0 % en el período de pronóstico de 2020 a 2027. El informe de investigación de mercado de Data Bridge sobre el mercado de eSports proporciona análisis e información sobre los diversos factores que se espera que prevalezcan a lo largo del período previsto mientras proporciona sus impactos en el crecimiento del mercado.

Los eSports son las siglas de deportes electrónicos, que pueden ser en forma de videojuegos. Estos se pueden jugar en una PC, consola, móvil o tabletas. Se puede jugar por placer o se puede competir contra otros jugadores a nivel profesional. Los deportes electrónicos están aumentando en popularidad a medida que avanzamos hacia un mundo digitalizado y las tecnologías de juego avanzadas se vuelven más baratas día a día.

Dinámica del mercado mundial de deportes electrónicos:

Alcance del mercado de eSports y tamaño del mercado

El mercado de eSports está segmentado en función de los flujos de ingresos, los juegos y la plataforma electrónica. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Sobre la base de los flujos de ingresos, el mercado de eSports se ha segmentado como derechos de medios, entradas y mercadería, patrocinios y anuncios directos y tarifas de editores. Los derechos de los medios se pueden segmentar aún más en suscripción y anuncios en línea.

Según los juegos, el mercado de los deportes electrónicos se ha segmentado en campo de batalla multijugador en línea (MOBA), jugador contra jugador (PvP), disparos en primera persona (FPS), estrategia en tiempo real (RTS) y salones y spas.

El mercado de eSports también se ha segmentado sobre la base de la plataforma electrónica en eSports basados ​​en PC, eSports basados ​​en consolas y dispositivos móviles y tabletas.

Segmentación del mercado global de deportes electrónicos:

Mercado global de eSports, por flujos de ingresos (derechos de medios, entradas y mercadería, patrocinios y anuncios directos y tarifas de editores), juegos (Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), Player vs. Player (PvP), First Person Shooters (FPS), Real Time Strategy (RTS) y Salons & Spas), plataforma electrónica (eSports basados ​​en PC, eSports basados ​​en consolas y dispositivos móviles y tabletas), país (EE. UU., Canadá, México, Brasil, Argentina, resto de Sudamérica, Alemania, Italia , Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, Resto de Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico, Arabia Saudita , Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Oriente Medio y África) Tendencias y pronósticos de la industria hasta 2027

Análisis regional de los principales productores y consumidores, centrado en la capacidad del producto, la producción, el valor, el consumo, la cuota de mercado y la oportunidad de crecimiento en las regiones clave mencionadas a continuación:

América del Norte : EE. UU., Canadá, México

Europa : Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Rusia, España, etc.

Asia-Pacífico : China, Japón, India, Sudeste Asiático, etc.

Sudamérica – Brasil, Argentina, etc.

Medio Oriente y África : Arabia Saudita, países africanos, etc.

Escenario Covid-19:

La necesidad de autenticación pasiva aumentó durante la pandemia de Covid-19 con la adopción de la estrategia de « trabajo desde casa » en las organizaciones. Muchas organizaciones experimentaron vulnerabilidades de proceso y seguridad en el entorno de trabajo remoto a medida que aumentaban los ataques cibernéticos.

Además, las amenazas cibernéticas, los robos de datos y los ataques de phishing aumentaron en todo el mundo durante la pandemia. Esto dio lugar a una mayor implementación de técnicas avanzadas de autenticación pasiva.

Muchos actores del mercado lanzaron técnicas de autenticación avanzadas e identificaron factores de verificación que ofrecen facilidad de uso y conveniencia para los usuarios.

