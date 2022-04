Meilleurs acteurs du marché de l’électronique durcie aux rayonnements, taille, scénario commercial, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2030

La du marché mondial de l’électronique durcie aux rayonnements a atteint 1,45 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 3,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de communications par satellite dans la diffusion télévisée, la connectivité des téléphones mobiles, la surveillance et la surveillance spatiales entraîne la croissance des revenus du marché de l’électronique durcie aux rayonnements.

L’utilisation croissante de l’électronique durcie aux rayonnements dans plusieurs applications à haute altitude stimule la croissance des revenus du marché. Ce type d’électronique est constitué de composants tels que le silicium, le carbure de silicium et le nitrure de gallium, qui résistent aux rayonnements gamma et neutronique et aux rayonnements à haute énergie. Ces facteurs conduisent à son adoption dans des applications telles que les avions, les centrales nucléaires et les satellites sous la forme de dispositifs d’alimentation, de microprocesseurs et de régulateurs à découpage.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial de l’électronique durcie par rayonnement, comprenant les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Certaines grandes entreprises du marché comprennent BAE Systems, Honeywell International Inc., Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics, Infineon Technologies AG, Microchip Technology Inc., IBM, Data Device Corporation, Cobham Limited et Micropac Industries, Inc.

Principales conclusions du rapport :

le segment Commercial-Off-The-Shelf (COTS) devrait enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de sa bande passante élevée et de son amélioration performance. La demande croissante de bande passante élevée dans les applications satellitaires devrait favoriser son adoption.

Le segment Radiation-Hardening-By-Design (RHBD) devrait enregistrer un taux de croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision en raison d’une modification facile, d’un coût par puce réduit et d’une production à grande échelle.

Le segment de la gestion de l’alimentation devrait enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. La demande croissante de transistors à effet de champ métal-oxyde-semi-conducteur (MOSFET), également connus sous le nom de transistor métal-oxyde-silicium (MOST) et de diodes pour plusieurs applications haut de gamme dans les industries de la défense et de l’espace, stimule la croissance de la gestion de l’alimentation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’électronique durcie aux rayonnements en fonction du type de produit, du type de matériau, de la technique de fabrication, du type de composant, de l’application et de la région :

; 2019-2030

)

Millionen étagère (COTS)

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Silicium

Carbure

Nitrure de gallium

Autres

perspectives de la technique de fabrication (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Radiation-Hardening-By-Design (RHBD)

Radiation- Hardening-By-Process (RHBP)

Radiation-Hardening-By-Software (RHBS)

Type de composant Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

mémoire

Logique

Gestion de l’alimentation

terrain

Circuit intégré spécifique à l’application

de signaux analogiques et numériques mixtes

Contrôleurs& Processeurs

Application Outlook (Revenus, USD Millions; 2019–2030)

Satellites spatiaux

Aérospatiale & Défense

Centrales nucléaires

Satellites commerciaux

Médical

Autres

La bifurcation régionale du marché de l’électronique durcie aux rayonnements comprend :

l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

l’Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste du UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA )

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial de l’électronique durcie par rayonnement avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires perspicaces. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance du marché, la taille et les approches d’investissement. En outre, le rapport fournit une analyse approfondie du marché de l’électronique durcie par rayonnement, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation et les revenus.

Points saillants de la table des matières (TOC):

aperçu du marché mondial de l’électronique durcie par rayonnement

Analyse concurrentielle du marché de l’électronique durcie par rayonnement

Analyse régionale de la production et des revenus

du marché mondial de l’électronique durcie par rayonnement Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’exportation du marché mondial de l’électronique durcie par rayonnement Importation

Analyse du marché basée sur le type des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix

rayonnement Analyse basée sur les applications du marché mondial de l’électronique durcie par rayonnement

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché

mondial de l’électronique durcie par rayonnement prévisions de marché (2021-2028)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

