Meilleures entreprises du marché des chargeurs embarqués, croissance des entreprises, opportunités d’investissement, part et prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean publie un nouveau rapport sur le marché des chargeurs embarqués . Le rapport sur le marché des chargeurs embarqués contient de nombreuses informations sur des facteurs, tels que les contraintes du marché, les moteurs et les opportunités. En outre, le rapport fournit un examen approfondi des développements de l’industrie et des tendances du marché qui influencent la croissance du marché Chargeur embarqué . De plus, la base de données analyse et estime le marché des chargeurs embarqués à la fois au niveau mondial et régional.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol490

La taille du marché mondial des chargeurs embarqués était estimée à 4,05 milliards de dollars américains en 2020. Le marché mondial des chargeurs embarqués devrait atteindre 20 milliards de dollars américains d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,2% au cours de la période de prévision de 2021-2030.

Les chargeurs embarqués sont les dispositifs utilisés dans les véhicules électriques pour charger les batteries. Ces chargeurs convertissent l’entrée de courant alternatif (CA) en courant continu (CC) pour charger les batteries de traction.

Les facteurs influant

Le haut rendement des chargeurs embarqués est le principal moteur du marché mondial des chargeurs embarqués.

Les politiques gouvernementales visant à promouvoir l’utilisation des véhicules électriques devraient alimenter la demande de chargeurs embarqués.

La hausse des prix du carburant pourrait générer une nouvelle ère de véhicules électriques. En conséquence, cela accélérerait la demande de chargeurs embarqués à mesure que l’adoption des véhicules électriques augmenterait.

Les préoccupations croissantes concernant la pollution devraient nécessiter l’adoption de véhicules électriques. Ceci, à son tour, pourrait stimuler la croissance du marché des chargeurs embarqués.

En raison des diverses alternatives disponibles sur le marché, le marché mondial des chargeurs embarqués pourrait connaître un ralentissement au cours de la période d’analyse.

Analyse géographique

Géographiquement, la région Asie-Pacifique est en tête avec la contribution la plus élevée et devrait être en tête au cours de la période de prévision. La croissance de la région Asie-Pacifique est principalement due à la Chine. La Chine a établi l’un des principaux marchés des chargeurs embarqués. De plus, la production de véhicules électriques est élevée dans le pays. De ce fait, il générera des opportunités favorables dans les années à venir.

En outre, l’Europe devrait présenter une contribution significative et devenir le deuxième plus grand marché au cours de la période d’analyse. Ce facteur est attribué à l’adoption croissante des véhicules électriques dans la région. En dehors de cela, l’Amérique du Nord présentera le taux de croissance annuel composé le plus élevé, en raison du déploiement croissant de véhicules électriques dans la région.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol490

Analyse d’impact de la COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a eu une forte influence négative sur les ventes mondiales de véhicules électriques, principalement au premier semestre 2020. Ainsi, le ralentissement soudain de l’industrie des véhicules électriques a eu un impact sur l’industrie mondiale des chargeurs embarqués. La Society of Electric Vehicle Manufacturers indique que les immatriculations de véhicules électriques ont chuté de 20 % en 2021. Néanmoins, les efforts des gouvernements, tels que l’augmentation des investissements, la réduction des coûts des batteries et d’autres offres des fabricants d’équipements d’origine, créent des opportunités bénéfiques pour les entreprises. En Allemagne, par exemple, une subvention à l’achat pour les BEV est prolongée jusqu’en 2022.

Les dépenses de consommation sont restées faibles pendant les premiers mois en raison des restrictions imposées par le gouvernement dans de nombreux pays. Pendant l’épidémie de COVID-19, les préférences d’achat des consommateurs ont considérablement affecté l’environnement du marché. Les gens ont supprimé les produits de luxe de leurs listes de courses, ce qui a entraîné une baisse des ventes.

Concurrents sur le marché

STMicroelectronics.

Delphi Technologies.

Infineon Technologies SA.

Delta-Q Technologies Corporation.

Eaton Corporation.

Technologie AVID.

NXP Semiconductor SA

Texas Instruments.

Société Lear.

Société NOCO

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Perspectives de puissance de sortie

Moins de 11kW

11kW à 22kW

Plus de 22kW

Perspectives du type de véhicule

Voiture de voyageurs

Les autobus

Fourgonnettes

Véhicules moyens et lourds

Bateaux

Les autres

Perspectives du type de propulsion

Véhicule électrique à batterie (BEV)

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol490

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché des chargeurs embarqués sont:

Comment une entreprise mondiale acquiert-elle des marchés ?

Quelles sont ses principales stratégies et politiques ?

Quels facteurs influenceront le marché des chargeurs embarqués au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs qui animent et freinent le marché du marché des chargeurs embarqués ?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial ?

Quelle région se développe à un rythme plus élevé sur le marché mondial ?

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol490

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com