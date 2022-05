Médias de contraste iodés dans le rapport d’analyse de l’industrie du marché des rayons X interventionnels 2022, tendances récentes, potentiel de développement d’applications et analyse régionale d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les produits de contraste iodés dans les rayons X interventionnels souligne les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement des produits futurs, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les opportunités croissantes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux de ces principaux outils d’analyse de marché. Grâce à l’utilisation d’excellents modèles de pratique et de la meilleure méthode de recherche, ce rapport de marché a été généré pour aider les entreprises à dénicher les opportunités suprêmes de prospérer dans l’industrie des produits de contraste iodés dans les rayons X interventionnels. Les entreprises peuvent sûrement adopter le rapport sur le marché des produits de contraste iodés dans les rayons X interventionnels pour une prise de décision logique et une gestion supérieure de la commercialisation des biens et des services.

Les produits de contraste iodés sur le marché des rayons X interventionnels devraient connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2027 et devrait atteindre 3 160,98 millions USD d’ici 2027 contre 2 108,76 millions USD en 2019. Le grand nombre d’approbations d’agents iodés et le nombre croissant de maladies chroniques stimulent les produits de contraste iodés sur le marché des rayons X interventionnels.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les produits de contraste iodés dans les rayons X interventionnels:

Bayer AG, Iso-Tex Diagnostics, Inc., Bracco Diagnostic Inc., Novalek Pharmaceuticals Pvt. Ltd., iMAX, Taejoon Pharm, Unijules Medicals Ltd, General Electric, Guerbet LLC, JBChemicals & Pharmaceuticals Ltd ….

Ce rapport complet sur le marché des produits de contraste iodés dans les rayons X interventionnels aide à déterminer les lacunes et les problèmes rencontrés par les entreprises dominantes ou nouvelles. Il fournit également des informations sur l’impact potentiel du COVID-19 existant sur le scénario de marché. Le marché des produits de contraste iodés dans les rayons X interventionnels est divisé par type et par application. Pour la période 2018-2027, la croissance entre les segments fournit des calculs et des prévisions précis des ventes par type et application en termes de volume et de valeur. Cette analyse peut vous aider à développer votre entreprise en ciblant des marchés de niche qualifiés.

Segmentation du marché des produits de contraste iodés dans les rayons X interventionnels :

Par voie d’administration (intraveineuse, orale, rectale, autres)

Par Indication (Cardiologie, Neurologie, Chirurgie Générale, Oncologie, Urologie)

Par type d’agent (non ionique, ionique)

Par utilisateur final (hôpital, cliniques spécialisées, centres de diagnostic, centres de chirurgie ambulatoire, instituts de recherche et universitaires)

+Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Médias de contraste iodés dans les rayons X interventionnels fournit des informations sur le marché, qui est subdivisé en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Étendue du marché mondial des produits de contraste iodés dans les rayons X interventionnels et taille du marché

Le marché mondial des produits de contraste iodés sur le marché des rayons X interventionnels est segmenté en fonction de la voie d’administration, de l’indication, du type d’agent et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la voie d’administration, les produits de contraste iodés sur le marché des rayons X interventionnels sont segmentés en oraux, intraveineux, rectaux, autres. Le segment intraveineux domine le marché car il est largement adopté par les professionnels de la santé en raison de son efficacité, de sa durée d’examen plus courte et de sa sécurité. En outre, l’innovation dans l’administration de médicaments, comme les injecteurs sans seringue, augmente également la demande de mode intraveineux.

Sur la base du type d’agent, les produits de contraste iodés sur le marché des rayons X interventionnels sont segmentés en ioniques et non ioniques. Le segment non ionique domine le marché en raison de la faible osmolarité et du nombre réduit d’effets secondaires des agents non ioniques par rapport aux agents alternatifs. De plus, la sensibilisation croissante et les divers avantages associés aux agents non ioniques augmenteront son acceptabilité et son utilisation dans les procédures de diagnostic interventionnel.

Sur la base des indications, les produits de contraste iodés sur le marché des rayons X interventionnels sont segmentés en cardiologie, oncologie, urologie, chirurgie générale et neurologie. Le segment de la cardiologie domine le marché en raison de la forte pénétration des agents de contraste iodés dans les diagnostics cardiovasculaires interventionnels et de la popularité croissante des agents iodés stables non ioniques pour un diagnostic amélioré.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de diagnostic, centres de chirurgie ambulatoire, instituts de recherche et universitaires. Le segment hospitalier domine le marché tout au long de la période de prévision en raison du volume élevé de procédures de diagnostic en radiologie interventionnelle réalisées à l’hôpital. De plus, les compétences des hôpitaux pour acquérir des technologies de pointe et des professionnels formés dans les unités de radiologie interventionnelle ont créé une opportunité pour la génération de revenus la plus élevée.

