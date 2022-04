Matériel en tant que service (Haas) Taille du marché 2022 Acteurs clés, demande régionale, revenus, opportunités et prévisions 2030 | (TCAC) de 18,2 %

La taille du marché mondial du matériel en tant que service (HaaS) était de 110,4 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du matériel en tant que service (HaaS) devrait atteindre 312,7 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (CAGR ) de 18,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La technologie du matériel en tant que service gagne du terrain car elle permet de minimiser la maintenance, la mise à niveau et le remplacement du matériel de l’entreprise. Le service est également abordable.

Facteurs influençant le marché

Le marché du matériel en tant que service (HaaS) devrait gagner du terrain en raison du déploiement croissant de plates-formes cloud. De plus, les solutions sont économiques, ce qui les rend également adaptées aux petites entreprises. Ainsi, il contribuera à la croissance du marché mondial du matériel en tant que service (HaaS).

Les industries optent rapidement pour les services à la demande (XaaS). Ainsi, il contribuera à la croissance de l’industrie. Selon le rapport de Spiceworks, une société informatique basée aux États-Unis, environ 48 % des organisations en Amérique du Nord et en Europe adoptent des matériels. Ainsi, les données décrivent la portée potentielle du marché du matériel en tant que service (HaaS).

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché mondial du matériel en tant que service (HaaS) a connu une augmentation de la demande de produits et services efficaces. Le nombre maximum d’organisations a imposé le travail à domicile afin de fonctionner efficacement sans risque de virus. De plus, la rentabilité du matériel en tant que service (HaaS) a influencé les acteurs de l’industrie et attiré un large éventail de clients. De plus, cela a également atténué le risque d’un arrêt complet des activités, qui continuera d’alimenter la croissance de l’industrie au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

Le marché mondial du matériel en tant que service (HaaS) devrait connaître la plus forte croissance en Amérique du Nord. Cela est dû à la présence de nombreux fournisseurs de solutions matérielles et de services dans la région. En outre, la pénétration croissante des technologies de pointe contribuera à la croissance du marché régional du matériel en tant que service (HaaS). En outre, la prise de conscience croissante des avantages du matériel en tant que service parmi les utilisateurs et la numérisation croissante profiteront au marché du matériel en tant que service (HaaS).

En raison de la contribution des économies émergentes telles que la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon, le marché du matériel en tant que service (HaaS) en Asie-Pacifique connaîtra une croissance considérable. Cela est dû à la présence de fournisseurs de premier plan sur le marché. En outre, la région abrite des industries d’utilisation finale en croissance telles que l’informatique et la BFSI, ce qui accélérera la croissance du marché du matériel en tant que service (HaaS).

Concurrents sur le marché

Navitas Lease Corporation

Communication FUSE3

Ingram Micro inc.

Systèmes de données de conception, Inc.

Phoenix NAP, LLC

Machado Consulting

Solutions informatiques gérées

Fujitsu Ltd.

Groupe Lenovo Ltd.

Amazon.com, Inc.

Dell Inc.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du matériel en tant que service (HaaS) se concentre sur le matériel, le déploiement, l’entreprise, l’utilisateur final et la région.

Par modèle de matériel

Plateforme en tant que service

Bureau en tant que service

Infrastructure en tant que Service

Un appareil en tant que service

Par modèle de déploiement

Sur site

Nuage

Par taille d’entreprise

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par utilisateur final

BFSI

Soins de santé

Informatique et Télécommunication

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

« Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

« Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour différentes régions géographiques.

« Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

