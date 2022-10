Matériaux LED Taille du marché Principaux acteurs clés Part, prix, analyse des tendances et prévisions jusqu’en 2030

Aperçu du marché des matériaux LED

La révolution dans les solutions d’éclairage vers des options de produits respectueux de l’environnement devrait stimuler le marché des matériaux LED. Le rapport du marché est analysé efficacement selon MRFR, qui fournit des perspectives pour les marchés mondiaux. D’ici 2024, le marché devrait atteindre un TCAC de 10,92%.

L’innovation dans la qualité des produits et le lancement de nouveaux matériaux devraient créer des perspectives prometteuses pour le marché des matériaux LED au cours de la période de prévision. La présence d’acteurs puissants sur le marché mondial est évaluée pour augmenter davantage le marché des matériaux LED .

Analyse segmentaire

L’évaluation segmentaire du marché des matériaux LED comprend le type, l’application et la région. Le segment d’application du marché des matériaux LED comprend l’éclairage extérieur automobile, l’éclairage intérieur automobile, l’éclairage général, l’électronique grand public, l’éclairage spécialisé, les écrans et les panneaux d’affichage et les soins de santé. Le segment de type du marché des matériaux LED se compose de plaquettes, de phosphores et de substrats. Le segment régional du marché des matériaux LED comprend l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe et d’autres régions notables.

Aperçu régional

L’aperçu régional du marché des matériaux LED comprend l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe et d’autres régions notables. Le marché régional de l’Asie-Pacifique est principalement tiré par les industries de production de LED à grande échelle en Corée du Sud, en Chine et à Taïwan. Le marché des matériaux LED en Asie-Pacifique est également un épicentre pour les fabricants d’équipement d’origine (OEM) de divers articles d’éclairage en raison du financement remarquable en RD de nouveaux produits LED dans les pays. Avec la reconstruction collective des bâtiments et le gonflement de la fabrication automobile au Canada et aux États-Unis, le marché des matériaux DEL de la région nord-américaine détenait la deuxième part principale du marché mondial.

Analyse concurrentielle

L’établissement de relations commerciales solides entre plusieurs régions devrait avoir un effet bénéfique sur la croissance. On estime que le rôle de l’innovation deviendra encore plus critique pour le progrès à mesure que le marché se développe. Les mises à niveau des stratégies de livraison devraient stimuler davantage la progression du marché sous peu. L’incursion des méthodes basées sur la numérisation dans la gestion des opérations et la prévision devrait transformer le marché mondial dans la durée prévue.

Les principaux concurrents sur le marché des matériaux LED sont Intematix, Nichia Corporation, Epistar Corporation, OSRAM Opto Semiconductors GmbH, EpiGaN, Plessey, Cree, Inc., AkzoNobel N.V., MACOM, UBE INDUSTRIES, LTD, Sumitomo Electric Industries, Ltd, DOWA Electronics Materials Co., Ltd (DOWA Materials Co., Ltd) et II-VI Incorporated.

Mises à jour de l’industrie :

Mai 2021 Une unité de chercheurs a mené l’étude principale de la dispersion des phonons dans un matériau hybride 2D, examinant comment les rayons X se dispersaient lors de leur passage, offrant des données importantes sur l’aptitude du matériau à transporter la chaleur. Une étude pionnière sur les propriétés de transport thermique de nouveaux matériaux sert à guider l’avenir des pérovskites hybrides bidimensionnelles, une classe relativement nouvelle de matériaux ayant une capacité de motivation pour les applications optoélectroniques, photovoltaïques et thermoélectriques.

Février 2021 La société Universal Display Corporation (UDC), qui a mis en place l’expansion des matériaux électroluminescents pour les écrans LED organiques (OLED), prévoit une forte augmentation des revenus cette année alors que la technologie trouve de nouvelles applications dans les écrans plus grands.

