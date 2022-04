Matériaux composites Alliages d’aluminium Marché aérospatial en croissance d’ici 2028 | Rapports et données

Le marché des matériaux composites en alliages d’aluminium et des matériaux aérospatiaux devrait atteindre 19,48 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’industrie aérospatiale utilise des matériaux composites depuis plusieurs décennies, initialement dans des applications non critiques pour la sécurité telles que le fuselage et plus récemment comme structures primaires et structures d’aile sur les avions modernes d’Airbus, Boeing et Bombardier. Un marché de l’aérospatiale en croissance constante présente d’importantes opportunités pour le secteur des composites pour promouvoir les produits et les technologies pour les plates-formes actuelles et futures, la capacité des matériaux composites devenant de plus en plus supérieure et adaptée aux applications dans l’ensemble de l’écosystème aérospatial.

Les progrès de la certification, de la conception et de la fabrication des composites et des services d’ingénierie de la vie, ainsi que les changements abrupts des coûts et de la variété des systèmes de production, offrent des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

L’industrie des matériaux et des produits chimiques se compose d’entreprises qui fabriquent une large gamme de produits industriels et commerciaux à l’aide de divers produits chimiques et matières premières tels que le pétrole, le gaz naturel, les métaux et les minéraux. La demande croissante de produits de consommation tels que les savons, les parfums, les détergents, l’utilisation intensive de produits chimiques et de matières premières dans des secteurs tels que le bâtiment et la construction, l’alimentation et les boissons et l’agriculture, ainsi que la demande croissante de matières premières et de produits chimiques respectueux de l’environnement figurent parmi les principaux moteurs de la croissance de l’industrie. La sensibilisation croissante à l’environnement, les avancées technologiques dans divers produits chimiques, le développement de produits chimiques et de matériaux organiques, l’utilisation croissante de produits agrochimiques à haute performance et de produits chimiques de spécialité sont d’autres facteurs majeurs qui soutiennent la croissance de cette industrie.

Les principaux participants sont Toray Industries, Solvay, Hexcel, Royal Ten Cate, Teijin, Renegade Materials, Owens Corning, Materion, Mitsubishi Rayon, SGL Group.

La région nord-américaine devrait représenter la plus grande part de 35,3% du marché en 2020. La région est l’un des contributeurs importants à l’ensemble de l’industrie aéronautique. L’augmentation des dépenses de consommation, ainsi que l’âge croissant des avions commerciaux sont parmi les principaux facteurs déterminant la pénétration des produits sur le marché. Les innovations conventionnelles pour réduire le poids, associées à une forte demande d’efficacité énergétique, stimuleront la demande globale de produits. De plus, l’augmentation des dépenses de défense aux États-Unis stimulera la croissance du marché en Amérique du Nord.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’évolution de l’inclinaison vers des alternatives légères et rentables, la forte demande de composants et les performances de traitement stimuleront la croissance de l’industrie.

Par application, le marché est segmenté en avions commerciaux, avions militaires, avions d’affaires et d’aviation générale, etc.

Le segment des avions commerciaux domine le marché global. Le segment est évalué à 6,92 milliards USD en 2020 et devrait avoir un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.

Le type d’avion d’affaires et d’aviation générale devrait connaître le TCAC le plus élevé de 4,6 % au cours de la période de prévision.

La production à grande échelle de ces avions et l’augmentation des voyages aériens dans le monde sont la principale raison de la plus forte croissance.

Le produit en fibre de carbone devrait croître au TCAC le plus élevé de 4,4 % au cours de la période de prévision.

Les fibres de carbone dans les composites aérospatiaux peuvent être courtes et fragmentées ou longues et constantes, et elles peuvent être orientées de manière directionnelle ou aléatoire. Habituellement, les fibres courtes sont abordables.

Les produits offrent une stabilité exceptionnelle à haute température et une durabilité plus longue, ce qui a un impact positif sur la demande globale de l’industrie.

Les progrès technologiques ont entraîné une réduction du temps de cycle, une diminution du temps de traitement, ce qui à son tour réduit le coût de traitement global.

Le besoin croissant de composites hautement légers et performants en raison des problèmes de sécurité et des lois strictes encouragera la croissance du marché.

Le type d’avion à voilure fixe est évalué à 6,65 milliards USD en 2020 et on estime qu’il a le TCAC le plus élevé de 4,40 % au cours de la période de prévision. Il est conçu et développé principalement à des fins de voyage.

Les aéronefs à voilure fixe à des fins militaires ont généralement une longue durée de vie, mais ils doivent continuellement s’améliorer en termes de puissance, de vitesse, d’éjection et de mode furtif.

La croissance est également accélérée par d’autres facteurs, tels que l’intégrité territoriale, la sécurité nationale et la souveraineté de l’État.

Diverses entreprises ont adopté plusieurs stratégies, notamment des fusions, des acquisitions et des partenariats pour organiser des essais en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

La région Asie-Pacifique, dirigée par l’Inde, la Chine et le Japon, devrait connaître le TCAC le plus élevé de 4,4 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’avions commerciaux ainsi que le nombre croissant de vols devraient stimuler la demande du marché.

La croissance démographique, associée aux progrès technologiques, sont les principaux facteurs influençant la demande globale du marché dans cette région.

En outre, plusieurs gouvernements promouvant les investissements privés dans le secteur de la défense et de l’aérospatiale civile stimuleront la croissance de l’industrie.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché des matériaux composites en alliages d’aluminium et des matériaux aérospatiaux en fonction du produit, du type, de l’application et du type d’avion , et région :

perspectives du produit (volume, kilotonnes et revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Matériaux composites en fibre de carbone Matériaux composites en

fibre de verre Matériaux composites en

fibre d’aramide

Autres

types de perspectives (volume, kilotonnes et revenus, milliards USD ; 2020 -2028)

technique

industrielle de qualité

(volume, kilotonnes et revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Avions commerciaux Avions

militaires

Aviation générale

Autres

perspectives de type d’aéronef (volume, kilotonnes et revenus, milliards USD ; 2020-2028 )

Voilure fixe Voilure

tournante

Autres

