Marktberichts für Analyse de la demande du marché jusqu’en 2028 | Heritage Packaging; TedPack Company Limited.; KLARER BLICK TASCHE UNTERNEHMEN

Der Marktbericht für Heißsiegelbeutel stellt die folgenden Unternehmen vor, darunter: – Heritage Packaging; TedPack Company Limited.; KLARER BLICK TASCHE UNTERNEHMEN; Constantia Flexibles Group GmbH; St. Johns Verpackung.; Mondi; Euphoria Packaging LLP.; AK-PRODUKT; Saint-Gobain Hochleistungskunststoffe; Shri Balaji Packer.; Hualian Machinery Group Co., Ltd; Internationale Verpackungsindustrien.; Lansu Packaging Co., Ltd.; Papier-N-Filme International.; Grünes Verpackungsmaterial (Jiangyin) Co., Ltd; Mayank-Kunststoffe.; Rajdhani Print ‘N’ Pack.; Sunteck & Co.; Shiva-Kunststoffe.; M/S Bajaj Plasto Industries

Nach Material (Kunststoff, Aluminiumfolie), Schicht (Monoschicht, Mehrschicht), Kapazität (Bis zu 250 Gramm, 251 Gramm bis 500 Gramm, 501 Gramm bis 750 Gramm, 750 Gramm bis 1000 Gramm, Mehr als 1000 Gramm), End- Verwendung (Lebensmittel und Getränke, Automobil, Körperpflege und Kosmetik, Gesundheitswesen und Pharma, Baustoffe, Chemikalien und Materialien, Öl und Schmierstoffe, Sonstige Konsumgüter)

Gründe, warum Sie diesen Bericht kaufen sollten