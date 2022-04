Markt für kontaktlose Zahlungen in Europa 2021 Größe der Branche, Segmente, Wettbewerbslandschaft und Prognose bis 2030

Der Markt für kontaktlose Zahlungen in Europa wurde im Jahr 2020 auf 522,6 Mrd. US-Dollar geschätzt und wird im Zeitraum 2020-2030 jährlich um 22,6 % wachsen. Gründe dafür sind der verbesserte Service, den kontaktlose Zahlungen bieten, die zunehmende Akzeptanz neuer aufstrebender Systeme, technologische Fortschritte bei digitalen Plattformen und mobilen Geräten sowie die zunehmende Verbreitung aufgrund der COVID-19-Pandemie.

Der 120-seitige Bericht Europe Contactless Payment Market 2020-2030 enthält 32 Tabellen und 60 Abbildungen und ist nach Komponenten (Hardware, Lösungen, Dienstleistungen), Lösungen, Gerätetypen (Smartphones, Smart Cards, PoS-Terminals, NFC-Chips), Technologien (RFID, NFC, HCE, Bluetooth), Branchen (Einzelhandel, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) und Ländern gegliedert:

Trend Forecast and Growth Opportunity basiert auf einer umfassenden Untersuchung des gesamten europäischen Marktes für kontaktlose Zahlungssysteme und all seiner Untersegmente durch eine umfassende und detaillierte Klassifizierung. Profunde Analysen und Einschätzungen werden aus erstklassigen primären und sekundären Informationsquellen generiert, die von Branchenexperten aus der gesamten Wertschöpfungskette stammen. Der Bericht basiert auf Studien aus den Jahren 2017-2019 und bietet Schätzungen für 2020 und Prognosen von 2021 bis 2030 mit 2019 als Basisjahr (das Jahr 2020 ist aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 nicht als Forschungsgrundlage geeignet).

Die eingehenden qualitativen Analysen umfassen die Identifizierung und Untersuchung der folgenden Aspekte:

Marktstruktur

Wachstumstreiber

Hemmnisse und Herausforderungen

Aufkommende Produkttrends und Marktchancen

Porters Fiver Forces

Der Trend und die Aussichten des europäischen Marktes werden in optimistischer, ausgewogener und konservativer Sicht prognostiziert, wobei COVID-19 berücksichtigt wird. Die ausgewogene (wahrscheinlichste) Prognose wird verwendet, um den europäischen Markt für kontaktlose Zahlungen in jedem Aspekt der Klassifizierung aus der Perspektive von Komponente, Lösung, Gerätetyp, Technologie, Branchenvertikale und Land zu quantifizieren.

Laut Statista hielten die Vereinigten Staaten im Jahr 2021 über ~36% des globalen Marktanteils für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Mit einem Marktanteil von 16 % liegt die EU an zweiter Stelle, gefolgt von China mit 12 % an dritter Stelle. Prognosen zufolge wird der IKT-Markt im Jahr 2021 mehr als 6 Billionen US-Dollar und bis 2023 fast 7 Billionen US-Dollar erreichen. In der heutigen Gesellschaft ist das kontinuierliche Wachstum ein weiterer Beweis dafür, wie allgegenwärtig und wichtig die Technologie geworden ist. In den nächsten Jahren werden die traditionellen Technologieausgaben vor allem durch Big Data und Analytik, Mobile, Social und Cloud Computing angetrieben werden.

Dieser Bericht analysiert die weltweite Primärproduktion, den Verbrauch und die am schnellsten wachsenden Länder im Markt für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Außerdem enthält der Bericht prominente und bedeutende Akteure auf dem globalen Markt für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT).

Eine Veröffentlichung des Bureau and Economic Analysis und des U.S. Census Bureau vom 8. Juni 2021 berichtet über die Erholung des U.S. Marktes. Der Bericht beschreibt auch die Erholung des US-Internationalen Handels im Juli 2021.Im April 2021 erreichten die Exporte des Landes 300 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 13,4 Milliarden Dollar. Die Importe beliefen sich im April 2021 auf 294,5 Mrd. $, ein Anstieg um 17,4 Mrd. $. COVID19 ist nach wie vor ein wichtiges Thema für Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, wie der Rückgang der Exporte in den USA zwischen April 2020 und April 2021 im Jahresvergleich und der Anstieg der Importe im selben Zeitraum zeigen. Der Markt versucht eindeutig, sich zu erholen. Trotzdem bedeutet dies, dass es direkte Auswirkungen auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie geben wird, was zu einem großen Markt für den europäischen Markt für kontaktlose Zahlungen führt.

Basierend auf Komponenten

Hardware

Lösungen

Dienstleistungen

Basierend auf der Lösung

Zahlungsterminal-Lösung

Transaktionsmanagement

Device Management Lösung

Lösung für kontaktloses mobiles Bezahlen

Sicherheits- und Betrugsmanagement

Gehosteter Point-of-Sales

Andere Lösungen

Basierend auf Gerätetyp

Smartphones

Chipkarten

Point of Sale (PoS)-Terminals

NFC-Chips

Andere Geräte

Basierend auf Technologie

Radiofrequenz-Identifikation (RFID)

Nahfeldkommunikation (NFC)

Host-Karten-Emulation (HCE)

Bluetooth

Andere Technologien

Basierend auf der vertikalen Industrie

Einzelhandel

Gesundheitswesen

Gastgewerbe

Transport und Logistik

BFSI

IT und Telekommunikation

Energie und Versorgungsunternehmen

Regierung

Andere vertikale Industrien

Geografisch werden die folgenden nationalen/lokalen Märkte vollständig untersucht:

Japan

China

Südkorea

Australien

Indien

Übrige APAC (weiter unterteilt in Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand, Neuseeland, Vietnam, Taiwan und Philippinen)

Für jedes wichtige Land sind detaillierte Analysen und Daten zum Jahresumsatz (Mrd. $) für 2019-2030 verfügbar. Die Aufschlüsselung der wichtigsten nationalen Märkte nach Lösung, Gerätetyp und Branchenzugehörigkeit für die Prognosejahre ist ebenfalls enthalten.

Der Bericht deckt auch das aktuelle Wettbewerbsszenario und den prognostizierten Trend ab und stellt die wichtigsten Anbieter vor, darunter Marktführer und wichtige aufstrebende Unternehmen.

Hauptakteure

Giesecke+Devrient Mobile Sicherheit GmbH

Heartland Zahlungssysteme Inc.

IDEMIA

Ingenico Gruppe SA

Oberthur Technologies Morpho

On Track Innovations LTD

PAX Technologie, Inc.

Setomatic Systeme

Thales-Gruppe (Gemalto N.V.)

Valitor

VeriFone, Inc.

Visa Inc.

Wirecard AG

Inhaltsübersicht:

1 Einführung 7

1.1 Definition der Branche und Forschungsumfang 7

1.1.1 Definition der Branche 7

1.1.2 Forschungsumfang 8

1.2 Forschungsmethodik 11

1.2.1 Überblick über die Marktforschungsmethodik 11

1.2.2 Marktannahmen 12

1.2.3 Sekundäre Daten 12

1.2.4 Primäre Daten 12

1.2.5 Datenfilterung und Modellbildung 13

1.2.6 Schätzung der Marktgröße/des Marktanteils 14

1.2.7 Forschungseinschränkungen 15

1.3 Zusammenfassung 16

2 Marktübersicht und -dynamik 19

2.1 Marktgröße und -prognose 19

2.1.1 Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft 20

2.1.2 Auswirkung von COVID-19 auf den Markt 23

2.2 Die wichtigsten Wachstumstreiber 25

2.3 Markthemmnisse und Herausforderungen 29

……..und mehr im vollständigen Inhaltsverzeichnis

Was ist das Ziel des Berichts?

Der Marktbericht stellt die geschätzte Größe des IKT-Marktes am Ende des Prognosezeitraums dar. Der Bericht untersucht auch die historischen und aktuellen Marktgrößen. Während des Prognosezeitraums analysiert der Bericht die Wachstumsrate, die Marktgröße und die Marktbewertung. Der Bericht zeigt aktuelle Trends in der Branche und das zukünftige Potenzial der Märkte in Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika auf. Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über den Markt auf der Grundlage der geografischen Reichweite, der Marktsegmentierung und der finanziellen Leistung der wichtigsten Akteure.

Wichtige Fragen, die im Marktbericht beantwortet werden

– Wie wirkte sich die COVID-19-Pandemie auf die Annahme durch verschiedene Pharma- und Biowissenschaftsunternehmen aus?

– Wie sind die Aussichten für den Impact-Markt während des Prognosezeitraums 2021-2030?

– Was sind die wichtigsten Trends, die den Impact-Markt beeinflussen? Wie werden sie den Markt kurz-, mittel- und langfristig beeinflussen?

– Wie ist die Wahrnehmung der Endverbraucher?

– Wie ist die Patentlandschaft für pharmazeutische Qualität? Welches Land/Cluster verzeichnete die meisten Patentanmeldungen von Januar 2014 bis Juni 2021?

– Was sind die Schlüsselfaktoren, die den Impact-Markt beeinflussen? Welche Auswirkungen werden sie kurz-, mittel- und langfristig haben?

– Welches sind die wichtigsten Chancen auf dem Markt für Wirkstoffe? Wie groß ist ihr kurz-, mittel- und langfristiges Potenzial?

– Welches sind die wichtigsten Strategien der Unternehmen auf dem Markt für Schlagzähleinrichtungen?

– Welches sind die wichtigsten Anwendungsbereiche des Schlagzeugmarktes? Für welche Anwendung wird im Prognosezeitraum 2021-2030 das größte Wachstumspotenzial erwartet?

– Welches ist das bevorzugte Einsatzmodell für den Schlag? Wie hoch ist das Wachstumspotenzial der verschiedenen Einsatzmodelle auf dem Markt?

– Wer sind die wichtigsten Endverbraucher von pharmazeutischer Qualität? Wie hoch ist ihr jeweiliger Anteil am Impact-Markt?

– Welcher regionale Markt wird im Prognosezeitraum 2021-2030 voraussichtlich das höchste Wachstumspotenzial auf dem Markt für Wirkstoffe aufweisen?

– Welches sind die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Wirkstoffe?

