Marchés du réseau en tant que service : analyse détaillée avec perspectives régionales, tendances à jour, analyse des parts, applications de croissance et prévisions jusqu’en

Este informe de investigación de mercado actúa como una gran fuente de información con la que las empresas pueden obtener una visión telescópica de las tendencias del mercado existentes, las demandas y preferencias de los consumidores, las situaciones del mercado, las oportunidades y el estado del mercado. Además, este informe también se compone de toda la información clave del mercado, incluida la definición del mercado, las clasificaciones, los desarrollos clave, las aplicaciones y los compromisos. Describe un estudio exhaustivo de la situación actual del mercado global junto con varias dinámicas del mercado. En el informe también se detallan las acciones de los jugadores clave con respecto a los lanzamientos de productos, empresas conjuntas, desarrollos, fusiones y adquisiciones y los efectos de los mismos en términos de ventas, importación, exportación, ingresos y valores CAGR.

Le marché mondial des réseaux en tant que service devrait connaître un TCAC sain de 34,4 % sur la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de référence 2018 et l’année historique 2017. On pense que cette hausse du marché en est la cause. Accroître l’utilisation des services basés sur le cloud et l’installation de nouveaux centres de données et de logiciels orientés métier.

Perspectives d’avenir et analyse par les principaux acteurs clés SYNNEX Corporation, GTT Communications, Inc., Oracle, Juniper Networks, Inc., VMware, Inc, Telstra Corporation Limited, DXC Technology Company, IBM Corporation, NEC Technologies India Private Limited, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Meta Networks Ltd, Masergy. , propriété intellectuelle d’AT & T, Cisco, Verizon Wireless. , CenturyLink, ARYAKA NETWORKS, INC. , Broadcom, Ciena Corporation, Cloudgenix, etc.

La mise en réseau en tant que service de « définition de produit » (NaaS) est une stratégie commerciale de service réseau à l’échelle de l’entreprise presque basée sur un abonnement. Il est difficile de configurer et d’exploiter divers composants tels que les routeurs et les protocoles, les optimiseurs WAN, les pare-feu et les terminaux WAN définis par logiciel. Ces obligations sont traitées dans le NaaS par des fournisseurs tiers développés pour servir les clients professionnels.

Marché mondial des réseaux en tant que service : analyse de segment

Par type

LAN en tant que service Wi-Fi en tant que service

WAN en tant que service

Par composant

Prestations d’infrastructures

Prestation technologique

Sur demande

Réseau privé virtuel

Réseau à grande distance

Service basé sur le cloud

Bande passante à la demande

Sécurité réseau intégrée

Par industrie

Services financiers bancaires et assurances

Fabrication et automobiles

Commerce de détail et commerce électronique

Télécom et informatique

Médias et divertissement

gestion de la santé

éduquer

Transport et logistique

Gouvernement et secteur public

les autres

Par géographie

Amérique du Nord Nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Angleterre La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Autre Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée Australie Singapour Malaisie daurade Indonésie Philippines Autre Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Autres régions d’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Afrique du Sud Egypte Israël Moyen-Orient et autres régions d’Afrique



Paysage concurrentiel

Le marché mondial du réseau en tant que service est très fragmenté, les principaux acteurs utilisant diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions pour prendre pied sur ce marché. Le rapport inclut la part de marché du marché du réseau en tant que service dans le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

De plus, le nombre d’années couvertes par l’enquête est le suivant.

Année historique – 2014-2019 | Année de référence – 2019 | Période de prévision – 2020-2027

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Dynamique du marché

Contribuer à la croissance du marché en maximisant les services basés sur le cloud dans les moyennes et grandes entreprises

La mise en place de nouveaux centres de données stimule la croissance du marché

L’augmentation du SDN due à l’infrastructure réseau précoce est le moteur de la croissance du marché.

Maximiser l’utilisation de logiciels orientés métier stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Le manque de normalisation en tant que technologie de l’industrie des services entrave la croissance du marché

Une mauvaise conception des équipements et des coûts d’assemblage élevés sont des facteurs clés qui limitent le réseau en tant que marché de services.

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données entravent la croissance du marché

Les principales questions auxquelles répond le rapport Global Network-as-a-ServiceMarket sont :

Quelle est la part de marché de Network-as-a-Service et les prévisions pour 2020-2027 ?

Quels sont les principaux facteurs qui animent le marché mondial du réseau en tant que service?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie des réseaux en tant que service mondial ?

Network-as-a-Service Quels sont les facteurs qui influencent la croissance des revenus et de la production du marché ?

Quelles sont les opportunités et les défis de l’industrie du réseau en tant que service ?

