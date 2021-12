Marché thérapeutique du cancer du poumon 2028 Demande, croissance, tendances technologiques, résultats clés et prévisions 2021 d’ici 2028

Data Bridge Market Research analyse que le marché des traitements contre le cancer du poumon affichera un TCAC d’environ 9,91 % pour la période de prévision 2021-2028. Augmentation de la prévalence du cancer et d’autres troubles chroniques, concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, goût croissant pour le tabagisme, en particulier chez les jeunes, et augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des traitements contre le cancer du poumon.

Concurrents clés du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Takeda Pharmaceutical Company Limited, ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Eli Lilly and Company., AstraZeneca, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co. ., Inc., CELGENE CORPORATION, AMGEN INC., Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., ALLERGAN, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Bristol-Myers Squibb Company, GlaxoSmithKline plc., Astellas Pharma Inc., Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., et bien d’autres.

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Certains des facteurs responsables de la croissance du marché thérapeutique du cancer du poumon : Augmentation des cas de cancer du poumon : Il y a une augmentation considérable des cas de cancer du poumon dans le monde. Chaque année, environ 1,6 million de décès sont dus au cancer. Le cancer du poumon est généralement causé par le tabagisme, l’amiante, le radon et d’autres polluants. Certains contaminants présents à la maison et au travail peuvent augmenter le risque de cancer, comme l’amiante, l’arsenic, les gaz d’échappement des moteurs diesel et certaines sources de silice et de chrome. C’est le facteur à cause duquel les non-fumeurs contractent également le cancer. C’est le facteur à cause duquel il y a une augmentation de la demande de traitement du cancer du poumon dans le monde. Nombre croissant de fumeurs : Le tabagisme est considéré comme le principal facteur qui cause le cancer du poumon. Environ 5 millions de décès par an sont causés par des maladies liées au tabagisme. Ils ont la capacité de provoquer un cancer à petites cellules et non à petites cellules. L’augmentation du nombre de cigarettes que la personne fume chaque jour augmente également le risque de cancer. C’est un autre facteur qui augmente le risque de cancer et augmente la demande de traitement contre le cancer

Certains des lancements et acquisitions sur le marché thérapeutique du cancer du poumon sont :En juin 2019, Biodesix, Inc a annoncé l’acquisition du laboratoire d’Oncimmune et du test de malignité des nodules pulmonaires accidentels (IPN). La vaste expérience et le portefeuille de brevets d’Oncimmune dans les auto-anticorps et leur relation avec le cancer ont incité la société à envisager l’utilisation du test EarlyCDT Lung d’Oncimmune comme une extension stratégique de notre package de tests de diagnostic américain. Cette acquisition aidera la société à enrichir son portefeuille et à renforcer sa position sur le marché. En février 2019, AdoRx Therapeutics a annoncé son partenariat avec Johnson & Johnson afin de créer des traitements contre le cancer du poumon. La nouvelle collaboration vise à développer des traitements utilisant les antagonistes adaptés à l’usage des récepteurs AdoRx. Ils sont conçus pour moduler les effets des niveaux élevés d’adénosine observés dans le microenvironnement tumoral,

Segmentation : Marché mondial de la thérapie du cancer du poumon

Le marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en sept segments notables qui sont le type de cancer, le type de molécule, la classe de médicament, le type de traitement, le type de thérapie, l’utilisateur final, le canal de distribution.

Sur la base du type de cancer, le marché est segmenté en cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinalesEn mars 2019, la FDA a approuvé le Tecentriq de Roche en association avec la chimiothérapie pour traiter les adultes atteints d’un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé. Cela aiderait l’entreprise à élargir sa clientèle. Sur la base du type de molécule, le marché est segmenté en petites molécules, les produits biologiques. En janvier 2019, Bristol-Myers Squibb a conclu un accord pour acquérir Celgene (États-Unis). Grâce à cette acquisition, Bristol-Myers Squibb est en mesure de créer une société biopharmaceutique innovante de premier plan qui augmentera la gamme de produits de la société pour le marché thérapeutique du cancer du poumon. Sur la classe des médicaments, le marché est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs multikinases, inhibiteurs d’EGFR, autres. En octobre 2018, Bristol-Myers Squibb et Compugen (Canada) ont conclu une collaboration clinique pour l’évaluation d’un schéma thérapeutique dans les tumeurs solides avancées. Cela aidera l’entreprise à renforcer sa présence sur le marché. Sur la base du type de traitement, le marché est segmenté en radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie et autres médicaments. pour l’Imfinzi (durvalumab) pour le traitement des patients atteints d’un CPNPC localement avancé et non résécable, dont la maladie n’a pas progressé après la radiochimiothérapie à base de platine. Cela contribuerait à l’expansion du portefeuille de produits de l’entreprise. Sur la base du type de thérapie, le marché est segmenté en monothérapie et en thérapie combinée. et développé par Merck et une chimiothérapie à base de platine pour traiter les personnes atteintes d’un CPNPC non squameux métastatique, sans aberrations tumorales génomiques ALK ou EGFR. Cela créera un point de repère pour l’entreprise et grâce à cela, l’entreprise sera en mesure de commercialiser son produit sur le marché américain. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres. En janvier 2018, La Commission européenne a approuvé le MVASI (Biosimilar Bevacizumab) d’Amgen et Allergan, qui peut être utilisé pour le traitement de certains types de cancer. Ce médicament peut être utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non épidermoïde métastatique ou récidivant ou il peut être utilisé dans le traitement du CPNPC non épidermoïde métastatique ou récidivant lorsqu’il est administré en association avec l’erlotinib. Ce médicament peut être lancé donnera une étape importante à la société car il est utilisé pour une variété de traitements contre le cancer. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, en ligne et autres. En janvier 2019, la société a conclu un accord de fusion avec la société Bristol-Myers Squibb en vertu duquel Bristol-Myers Squibb acquerra Celgene dans le cadre d’une transaction en actions et en espèces d’une valeur d’environ 7 400 millions de dollars. Cela contribuerait à l’expansion du portefeuille de produits des entreprises.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

