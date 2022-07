Marché thérapeutique ciblé Demande élevée, tendances récentes, croissance future, scénario commercial, produit, technologie, part et prévisions 2028

La taille du marché mondial des thérapies ciblées devrait atteindre 162,89 milliards USD et enregistrer un TCAC des revenus de 7,1 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la prévalence croissante de différents cancers. Divers médicaments de chimiothérapie sont incapables de différencier les cellules saines des cellules cancéreuses et peuvent donc tuer les deux types de cellules. La thérapeutique ciblée, quant à elle, est un traitement du cancer qui utilise des médicaments pour cibler les protéines et les gènes exacts qui soutiennent la survie et la croissance des cellules cancéreuses. À l’aide de thérapies ciblées, les médecins influencent l’environnement tissulaire qui favorise la propagation du cancer ou les cellules cibles associées à la croissance du cancer, telles que les cellules des vaisseaux sanguins. En outre, les thérapeutiques ciblées sont fréquemment utilisées en association avec la chimiothérapie et d’autres traitements. Au fil des ans, diverses thérapies ciblées ont été sanctionnées par la Food and Drug Administration des États-Unis, en raison de la prévalence croissante de divers types de cancers.

Le risque de cancer augmente rapidement avec l’âge et il a été constaté qu’environ 60 % des cas de cancer sont diagnostiqués chez les personnes âgées de 65 ans ou plus. Compte tenu de la prévalence croissante du cancer parmi une population gériatrique croissante, des approches spécialisées telles que les thérapies ciblées sont essentielles pour le diagnostic et le traitement des patients gériatriques atteints de cancer. De nombreux cas médicalement complexes de carcinome rénal métastatique en gériatrie ont montré des avantages en termes de survie grâce à un traitement thérapeutique ciblé.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial des thérapeutiques ciblées est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial de Thérapeutique ciblée étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Certaines grandes entreprises décrites dans le rapport de marché sont Amgen Inc., Genentech Inc., Arcus Biosciences Inc., Gilead Sciences Inc., AstraZeneca PLC, Serina Therapeutics Inc., F. Hoffmann-La Roche & Co., Agenus Inc., Pfizer Inc., et Aurinia Pharmaceutical Inc.

Principaux faits saillants du rapport

En juillet 2021, Bicycle Therapeutics PLC, qui est une société de biotechnologie engagée dans le développement d’une classe thérapeutique innovante et différenciée sur la base de sa technologie brevetée de peptides bicycliques appelée Bicycle, a annoncé la conclusion d’un contrat mondial de collaboration et de licence avec Ionis Pharmaceuticals pour l’administration ciblée de tissus d’oligonucléotides thérapeutiques déployant Bicycles à haute affinité pour le récepteur de la transferrine (TfR1).

Parmi les segments thérapeutiques, les revenus du segment des anticorps monoclonaux devraient représenter une part de revenus significativement robuste au cours de la période de prévision. Les anticorps monoclonaux délivrant des molécules cytotoxiques sont capables de tuer précisément les cellules cancéreuses.

L’anticorps, après avoir été lié à sa cellule cible, libère une molécule toxique, y compris une substance chimique ou radioactive toxique qui est absorbée par la cellule cible et finit par détruire cette cellule. Ces toxines n’affectent pas les cellules dépourvues de la cible d’anticorps. Des exemples d’anticorps monoclonaux comprennent le trastuzumab (certains cancers du sein), l’alemtuzumab (certaines leucémies chroniques) et le cetuximab (certains cancers colorectaux, de la tête, du poumon et du cou).

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché

Emergen Research a segmenté le marché mondial des thérapies ciblées sur la base de la thérapie, de l’indication de la maladie, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives thérapeutiques (Revenu, milliards USD ; 2018-2028 )

Anticorps monoclonaux

Inhibiteurs de petites molécules

Maladie Indication Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

poumon Cancer

du sein Cancer

colorectal Cancer de la

prostate

Leucémie

Lymphome

Sclérose en plaques

Mélanome

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Traitement du cancer Centres

Instituts de recherche

Autres

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Thérapeutique ciblée?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Thérapeutique ciblée ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Thérapeutique ciblée?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché Thérapeutique ciblée d’ici 2028?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

