marché témoin d’énormes revenus et d’une accélération de la croissance des revenus d’ici 2028

La du marché mondial de la transformation des fruits et légumes a atteint 304,50 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 7,3%, au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse par Emergen Research. La croissance des revenus du marché mondial de la transformation des fruits et légumes devrait être tirée par la dépendance croissante des consommateurs aux aliments transformés en raison de l’évolution du mode de vie. Le besoin croissant d’utiliser des approches chimiques pour limiter la croissance microbienne devrait encore augmenter la croissance des revenus du marché mondial de la transformation des fruits et légumes au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé devrait également stimuler la croissance du marché.

Le rapport considère la pandémie de COVID-19 qui se déroule actuellement comme un influenceur clé du marché. Le rapport fournit une estimation approfondie de l’impact global de la pandémie sur le marché Transformation des fruits et légumes et ses segments vitaux. Le rapport examine également l’impact de la pandémie dans différentes régions du marché. Il propose également une évaluation actuelle et future de l’impact de la pandémie sur le marché Transformation des fruits et légumes.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/709

Quelques faits saillants du rapport

segment des produits à base de fruits devraient augmenter à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits de fruits transformés à l’échelle mondiale devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment à l’avenir.

Le segment des conserves devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de fruits et légumes en conserve dans les pays développés et en développement.

Le segment du traitement à haute pression (HPP) devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de la technologie HPP pour le traitement des confitures et des produits similaires.

Le segment de la transformation à petite échelle devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des systèmes de transformation à petite échelle par les petits agriculteurs.

Le rapport divise en outre le marché de la transformation des fruits et légumes en segments clés tels que les types, les applications, les industries des utilisateurs finaux, les technologies et les régions clés du marché. Le rapport met également en lumière le segment et la région présentant une croissance prometteuse sur le marché de la transformation des fruits et légumes.

Pour obtenir les principales solutions du marché, visitez le lien ci-dessous : https://www.emergenresearch.com/industry-report/fruit-and-vegetable-processing-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la transformation des fruits et légumes sur la base du type, opération et région

milliards

2018-2028

USD

;

Revenus

)

Perspectives

Type

,

(

équipement

:Jus Jus

fruits Poudre

Sirop

Autres (Produits à faible teneur en calories, compote, confiture)

Produits

surgelés

légumes Jus

légumes concentré Légumes

pasteurisés Légumes

stérilisés Légumes

marinés Légumes

en conserve biologiques

Sauce

légumes Autres produits végétaux

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018 –2028)

congelées

Conserves

séchées et déshydratées

Autres

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Traitement à haute pression (HPP )

micro

de traitement par champ électrique pulsé (PEF) de

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Traitement à petite échelle Traitement

à échelle intermédiaire Type d’équipement de traitement

à grande échelle

Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Équipement de prétraitement

Épluchage/inspection/tranchage

Lavage et déshydratation

Charges

Assaisonnement

Emballage et manutention

Autres

Perspectives d’exploitation ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

automatique

semi-automatique

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/709

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché de la transformation des fruits et légumes ainsi qu’une analyse de leurs stratégies commerciales, de leurs activités de fusions et acquisitions, de leurs plans d’investissement, de leur portefeuille de produits, de leur situation financière, de la marge bénéficiaire et les capacités de production et de fabrication.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Greencore Group plc, Kraft Heinz Company, Del Monte Foods, Inc., Conagra Brands, Inc., JBT Corporation, Syntegon Technology GmbH, The Bühler Holding AG, GEA Group AG, Olam International Limited et Nestlé SA

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/fruit-and-vegetable-processing-market

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Transformation des fruits et légumes?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie de la transformation des fruits et légumes ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Transformation des fruits et légumes?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché Transformation des fruits et légumes d’ici 2028?

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/709

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapports de recherche Emergen @ www.emergenresearch.com marché

de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique avancé –https://www.emergenresearch.com/industry-report/artificial-intelligence-and-advanced-machine-learning-market

équipements de photolithographie– https://www. emergenresearch.com/industry-report/photolithography-equipment-market

marché des équipements de test environnementalhttps://www.emergenresearch.com/industry-report/environmental-testing-equipment-market

de la livraison de colis par drone– https://www. emergenresearch.com/industry-report/drone-package-delivery-market

surveillance de l’alimentationhttps://www.emergenresearch.com/industry-report/power-monitoring-market

la chirurgie bariatrique– https://www.emergenresearch. com/industry-report/bariatric-surgery-market marché des

injecteurshttps://www.emergenresearch.com/industry-report/autoinjectors-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-fruit-and-vegetable-processing-market