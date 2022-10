marché sur les dispositifs nanomédicaux et défis jusqu’en 2027

Aperçu du marché

Le marché mondial des dispositifs nanomédicaux devrait croître à un TCAC significatif de 11,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2027. Market Research Future a fait cette projection dans son dernier rapport sur le marché mondial des dispositifs nanomédicaux. Le développement rapide de la nanotechnologie et la recherche et le développement de nouvelles applications pour le même acte en tant que moteur principal qui devrait motiver une croissance substantielle au cours de la période d’évaluation.

Le marché mondial des dispositifs nanomédicaux est encore en développement et devrait connaître une expansion rapide, de multiples défis et un grand nombre d’opportunités qui devraient affecter une croissance positive globale dans les années à venir. La croissance du marché repose sur des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et la demande croissante d’options de traitement avancées qui ont des taux de réussite élevés. D’autres maladies chroniques telles que le cancer sont également de plus en plus fréquentes et entraînent une croissance rapide du marché. D’autres facteurs incluent des modes de vie de plus en plus sédentaires dans les régions urbaines du monde, l’augmentation des dépenses de santé, l’augmentation des activités de recherche et développement et une prise de conscience accrue des progrès modernes en matière de soins de santé combinés à une concentration croissante des consommateurs sur les soins de santé préventifs.

Le marché est sous-développé et les défis actuels rencontrés incluent l’absence d’un cadre réglementaire pour les dispositifs nanomédicaux et les coûts élevés associés aux traitements qui utilisent ces dispositifs. Cependant, avec la poursuite du développement de la technologie et l’utilisation croissante des dispositifs nanomédicaux, on s’attend à ce qu’il soit nécessaire de réglementer. De plus, cela conduira également à la découverte de diverses applications et améliorera la sensibilisation, ouvrant ainsi de nouvelles voies d’expansion et de croissance du marché mondial.

Segmentation du marché

Le marché nanomédical mondial a été segmenté en fonction des types, des applications, des utilisateurs finaux et de la région. Par types, le marché a été segmenté en biocapteurs implantables, défibrillateurs automatiques implantables, système d’administration de médicaments implantable et autres.

Par application, le marché a été segmenté en traitement et diagnostic des maladies, réglementation de la libération des médicaments et autres. Parmi ceux-ci, le traitement et le diagnostic des maladies représentent actuellement près des trois quarts de la part de marché totale en raison de la disponibilité généralisée des soins de santé et de l’incidence accrue des problèmes de santé rencontrés par une population en augmentation mondiale en raison de l’évolution des modes de vie causée par l’urbanisation rapide. D’autres sous-segmentations sont énumérées ci-dessous.

Traitement et diagnostic des maladies – cancer, maladies neurologiques, maladies cardiovasculaires et autres

Par utilisateur final, le marché a été segmenté en hôpitaux, cliniques et instituts de recherche.

Par région, le marché a été segmenté en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse régionale

Les Amériques représentent la plus grande part de marché régional en raison de la facilité d’accès aux dernières technologies. Un système de santé bien établi et des politiques gouvernementales favorables à la recherche sont parmi les principaux moteurs de croissance de ce marché.

L’Europe est le deuxième segment de marché régional le plus important en raison de la sensibilisation croissante aux soins de santé et à la technologie actuelle. La région met également l’accent sur la recherche et le développement, qui sont vitaux pour la découverte de nouvelles applications et l’expansion du marché.

L’Asie-Pacifique est un marché en émergence rapide en raison de la présence d’économies en développement telles que l’Inde et la Chine, où les tendances actuelles en matière de technologie et de soins de santé sont de plus en plus adoptées et demandées. L’augmentation des dépenses de santé et une population massive de patients nécessitant des soins de santé efficaces et conformes aux normes mondiales devraient stimuler la croissance de la région.

Acteurs clés Parmi

les leaders du marché réputés qui contribuent au paysage concurrentiel du marché mondial des dispositifs nanomédicaux figurent Stryker Corporation, EOS GmbH, Medtronic, EnvisionTEC, 3M Company, St. Jude Medical, Inc., PerkinElmer, Inc., Starkey Hearing Technologies, Smith & neveu plc.

Dernières nouvelles de l’industrie

Precision NanoSystems a levé des investissements de 6 millions de dollars auprès de sociétés d’investissement telles que 5AM Ventures, Telegraph Hill Partners et Rising Tide Fund. Ces fonds devraient être utilisés pour l’expansion des services de NanoSystems, en particulier sa plate-forme de fabrication de nanomédicaments, NanoAssemblr.

