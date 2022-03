Marché suisse de l’esthétique médicale Dernières innovations et tendances pour stimuler la croissance en 2022-2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

Marché suisse de l’esthétique médicale par type de produit (appareils laser esthétiques, appareils énergétiques, appareils de raffermissement de la peau et de remodelage du corps, implants esthétiques, appareils d’esthétique faciale), applications (anti-âge et rides, rajeunissement du visage et de la peau, lésions vasculaires, modelage du corps et cellulite , amélioration mammaire, Sears, lésions pigmentaires, chirurgie reconstructive, détatouage, psoriasis et vitiligo), utilisateurs finaux (cliniques de dermatologie, centres de cosmétiques, hôpitaux, spas médicaux et centres de beauté), canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail) – tendances de l’industrie et Prévisions jusqu’en 2026

Les appareils esthétiques sont une avancée innovante, offrant une solution aux patients qui font preuve d’ingéniosité pour créer de la beauté. Les appareils d’esthétique médicale sont un marché en pleine croissance en raison de ses avantages tels que le maintien de l’apparence jeune, les traitements de beauté sans douleur et non invasifs, la peau sans entretien qui reste lisse et sans poils sans avoir besoin de rasage, d’épilation à la cire ou de traitements capillaires désagréables, l’amélioration de la cosmétique l’apparence et les progrès technologiques dans les appareils d’esthétique médicale.

En esthétique médicale, différentes procédures peuvent être effectuées, ce qui donne une apparence de beauté et de jeunesse aux personnes âgées et elles sont

Botox et Dysport

Lumière intense pulsée (IPL)

Produits de comblement cutané

Resurfaçage de la peau au laser

Peelings, Microdermabrasion

Raffermissement de la peau

Les autres

L’esthétique médicale est un traitement cosmétique qui améliore l’apparence en traitant des conditions telles que l’acné, les poils indésirables, les rides, les taches solaires et autres. Les avantages sont une apparence améliorée, une meilleure santé, des résultats immédiats et durables, une meilleure estime de soi et des autres.

Le marché suisse de l’esthétique médicale devrait enregistrer un TCAC sain de 12,5 % au cours de la période de prévision 2019 à 2026. Le nouveau rapport de marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026.

Segmentation du marché : marché suisse de l’esthétique médicale

Le marché suisse de l’esthétique médicale est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en appareils laser esthétiques, appareils énergétiques, raffermissement de la peau et remodelage du corps, implants esthétiques et appareils esthétiques faciaux. appareils de relissage et relissage cutané au laser fractionné non ablatif. Les dispositifs énergétiques sont sous-segmentés en électrocoagulation, électrochirurgie, cryochirurgie, chirurgie au laser, micro-ondes, scalpel harmonique. Les appareils de raffermissement de la peau et de remodelage du corps sont segmentés en appareils de liposuccion, appareils de raffermissement de la peau, appareils de réduction de la cellulite. Les implants esthétiques sont segmentés en augmentation mammaire, implants de tissus mous, implants dentaires esthétiques, augmentation des fesses et implants transdermiques. Les dispositifs d’esthétique faciale sont en outre segmentés en injections de botox, peelings chimiques, injection de collagène, acupuncture cosmétique, injections de comblement dermique, électrothérapie, tonification faciale, fraxel, microdermabrasion, resurfaçage au laser. En 2019, les appareils énergétiques devraient dominer le marché suisse de l’esthétique médicale avec une part de marché de 27,1% et une croissance au TCAC de 11,1% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En mars 2015, Lutronic a annoncé le lancement de la prochaine génération d’eCO2, le laser fractionné au CO2 le plus rapide pour tous les traitements de resurfaçage. L’entreprise servira de site d’investissement attractif pour les distributeurs et augmentera ainsi sa perspective de marché.

Sur la base de l’application, le marché est classé en anti-âge et rides, rajeunissement du visage et de la peau, lésions vasculaires, modelage corporel et cellulite, amélioration mammaire, cicatrices, lésions pigmentaires, chirurgie reconstructive, détatouage, épilation, psoriasis et vitiligo , raffermissement de la peau et autres. En 2019, le segment anti-âge et anti-rides devrait dominer le marché suisse de l’esthétique médicale avec 26,4% de part de marché et connaît une croissance au TCAC le plus élevé de 13,6% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En avril 2014, Lumenis a lancé ses produits LightSheer INFINITY et LightSheer DESIRE sur le marché européen pour le traitement de la pigmentation et le détatouage foncé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux, cliniques de dermatologie, centres de cosmétiques et spas médicaux et centres de beauté. En 2019, le segment des cliniques de dermatologie devrait dominer le marché suisse de l’esthétique médicale avec 27,6% de part de marché et croît avec un TCAC de 11,9% sur la période de prévision de 2019 à 2026. Cependant, le segment des spas médicaux et des centres de beauté se développe avec le TCAC le plus élevé de 13,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En janvier 2017, Allergan a lancé son premier produit injectable, Juvéderm Volite. Le produit améliore la qualité de la peau du visage et dure neuf mois avec une seule application/traitement.

Sur la base du canal de distribution, le marché est divisé en appels d’offres directs et au détail. En 2019, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché suisse de l’esthétique médicale avec 64,9 % de part de marché et croît au TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Cependant, le segment de la vente au détail se développe avec le TCAC le plus élevé de 13,5 % dans la période de prévision de 2019 à 2026. En décembre 2015, Lutornic a lancé CLARITY pour l’épilation permanente et le traitement des lésions vasculaires et de la pigmentation. La société enrichira son portefeuille de produits avec une gamme diversifiée pour ses consommateurs.



Analyse concurrentielle : marché suisse de l’esthétique médicale

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont ALLERGAN, Shanghai Fosun Pharmaceutical(Group)Co., Ltd., QUANTA AESTHETICS LASERS, Syneron Medical Ltd, Cutera, Sciton, Inc., Lumenis, LUTRONIC et autres.

Lancement de produit :

En janvier 2017, Allergan a lancé son premier produit injectable, Juvéderm Volite. Le produit améliore la qualité de la peau du visage et dure neuf mois avec une seule application/traitement.

En janvier 2015, les lasers d’esthétique Quanta ont annoncé l’ajout du laser de détatouage de studio. Le Studio ajoute plus de profondeur au portefeuille dans la technologie de détatouage.

En mai 2017, Cutera a lancé truSculpt 3D, une plate-forme de radiofréquence monopolaire à haute puissance. Ce lancement de produit aidera l’entreprise à diversifier son portefeuille de produits sur le marché.

En mars 2016, BTL Aesthetics a lancé BTL EXILIS ULTRA, BTL Cellutone. Cela améliorera le portefeuille de produits de la BTL.

En avril 2017, Lumenis a annoncé le lancement de PiQo4, une technologie puissante pour le traitement de la pigmentation et le détatouage.

En avril 2014, Lumenis a lancé ses produits LightSheer INFINITY et LightSheer DESIRE sur le marché européen pour le traitement de la pigmentation et le détatouage foncé.

En octobre 2011, Sciton a annoncé le lancement du Skintyte. Skintyte est utilisé pour le chauffage non invasif rapide et efficace des tissus.

En décembre 2015, Lutornic a lancé CLARITY pour l’épilation permanente et le traitement des lésions vasculaires et de la pigmentation. La société enrichira son portefeuille de produits avec une gamme diversifiée pour ses consommateurs.

En mars 2015, Lutronic a annoncé le lancement de la prochaine génération d’eCO2, le laser fractionné au CO2 le plus rapide pour tous les traitements de resurfaçage. L’entreprise servira de site d’investissement attractif pour les distributeurs et augmentera ainsi sa perspective de marché.

