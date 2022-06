Marché sous-marin 2022 Taille, tendances, part de l’industrie, défis commerciaux et analyse des opportunités jusqu’en 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché sous-marin . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et professionnels des études de marché a organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes utilisent une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse) , analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Sous -marin .

La taille du marché mondial des sous-marins était de 21,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des sous-marins devrait atteindre 84,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial des sous-marins devrait connaître une forte croissance en raison de la croissance du secteur militaire et de l’augmentation des investissements dans le secteur. De plus, la demande de sous-marins augmente dans le secteur commercial. En conséquence, il contribuera à la croissance du marché mondial des sous-marins au cours de la période d’étude.

La gamme croissante d’améliorations des sous-marins devrait offrir des opportunités de croissance lucratives au cours de la période de prévision. Le marché pourrait également connaître de nombreuses opportunités de croissance en raison de la montée des tensions géopolitiques dans le monde.

Le coût élevé associé à la fabrication de sous-marins peut limiter la croissance du marché. Au contraire, des améliorations dans le secteur militaire et des investissements élevés stimuleront la croissance du marché. De plus, l’adoption de technologies de pointe dans les unités de fabrication, telles que l’impression 3D, devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance dans les années à venir.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des sous-marins en raison de l’augmentation des dépenses militaires, principalement aux États-Unis. En outre, les tensions transfrontalières croissantes devraient profiter au marché mondial des sous-marins au cours de la période d’étude. Le marché pourrait également connaître de nombreuses opportunités de croissance, en raison du nombre croissant de projets visant à renforcer l’armée. Par exemple, le département américain de la Défense s’emploie efficacement à faire progresser ses capacités navales. En 2021, la Marine a dévoilé un programme de construction navale à long terme. Selon le programme, la marine augmentera sa flotte de SSN à 72 sous-marins et achètera deux sous-marins SSN chaque année. De plus, le gouvernement fédéral établit également un budget important pour renforcer sa marine. De telles initiatives stimuleront la croissance du marché des sous-marins en Amérique du Nord.

L’accent croissant mis sur le renforcement des capacités de fabrication de défense dans les régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique accélérera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact du COVID-19

Le marché des sous-marins n’a pas été affecté par le sillage de la pandémie. Cependant, les fabricants ont été confrontés à plusieurs défis au cours de la phase initiale, ce qui a entravé la croissance du marché. De plus, les investissements croissants dans le secteur, combinés aux tensions transfrontalières croissantes, ont stimulé la croissance du marché même pendant la pandémie de COVID-19.

Concurrents sur le marché

• General Dynamics

• FINCANTIERI SpA

• Huntington Ingalls Industries

• BAE Systems

• Mazagon Dock Shipbuilders Limited

• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.

• Lockheed Martin Corporation

• Thales Group

• Kawasaki Heavy Industries Ltd.

• Saab AB

• Autre Joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des sous-marins se concentre sur le type, l’application, la plate-forme et la région.

Par type Outlook

• Sous-marins lance-missiles balistiques • Sous-marins

lance-missiles de croisière • Sous-marins d’attaque à

propulsion

nucléaire • Sous-marins d’attaque non nucléaires à propulsion indépendante de l’air (AIP)

• Sous-marins d’attaque diesel-électriques

• Autres

Par application Outlook

• Surveillance

• Combat

• Surveillance de l’environnement marin

• Détection des ressources pétrolières

• Recherche scientifique

• Autres

perspectives par plate-forme

• Commercial

• Militaire

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

