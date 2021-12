Marché Serrures RFID selon le dernier impact COVID-19 et l’analyse mondiale jusqu’en 2028 avec les principaux acteurs

Selon notre dernière étude de marché sur les « Prévisions du marché des serrures RFID jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse globale par périphérique d’accès (cartes-clés, téléphones portables et porte-clés) et utilisateur final (hôtellerie, résidentiel, fabrication, vente au détail, automobile, Aérospatiale et défense, gouvernement et services publics et autres) et géographie », le marché était évalué à 3 585,11 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 8 779,61 millions de dollars US d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 12,6 % de 2020 à 2027.

Le marché mondial de l’électronique grand public est fortement stimulé par l’adoption massive des smartphones par les personnes de tous les groupes d’âge. Les pays en développement de l’APAC, de la MEA et de l’Amérique du Sud connaissent une augmentation substantielle du nombre d’utilisateurs de smartphones en raison de la disponibilité croissante de smartphones à bas prix. En outre, les Pays-Bas, la Suède, l’Australie, les États-Unis, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France font partie des économies avancées où la possession de smartphones est élevée en raison de l’augmentation du revenu disponible. Par exemple, ViAge Technology, un fournisseur d’applications de bandes magnétiques et de cartes à puce, propose des verrous d’accès Esmart Mobile. La serrure combine un code PIN et RFID (identification par radiofréquence) avec la technologie d’accès mobile BLE (Bluetooth low energy). Cela rendrait l’activité de verrouillage efficace car il combine une carte d’utilisateur RF avec une clé d’accès pour smartphone. Par conséquent, la pénétration croissante des smartphones devrait stimuler l’utilisation des serrures RFID parmi les hôtels et les autres utilisateurs finaux dans les années à venir.

Urbanisation croissante

L’urbanisation montre une tendance à la hausse en raison de la croissance démographique et de la migration croissante des campagnes vers les villes à travers le monde. Le taux de croissance de la population urbaine est plus élevé dans les pays moins développés que dans les pays plus développés. La migration des personnes exige de nouveaux lieux de travail, logements et magasins, ce qui entraîne le besoin de solutions de sécurité et d’accès dans les bâtiments pour empêcher les entrées non autorisées. Cela dit, les systèmes de verrouillage intelligents sont de plus en plus installés dans les appartements, les maisons, les entrepôts, les immeubles de bureaux, les hôtels et bien d’autres endroits. De plus, le développement de serrures numériques à pavé tactile, de serrures à empreinte digitale, de cartes RFID et d’autres serrures intelligentes offre une commodité supplémentaire aux utilisateurs, car il n’est pas nécessaire de mémoriser le mot de passe ou de porter une clé. La croissance des solutions de sécurité d’accès est évidente dans les secteurs résidentiel et commercial où le potentiel d’adoption de la connectivité augmente, ce qui stimule la demande de produits de sécurité domestique intelligents, tels que les serrures connectées.

Access Devices Insights – Marché des serrures RFID

Le marché des serrures RFID, sur la base des dispositifs d’accès, est segmenté en cartes-clés, téléphones portables et porte-clés. Les cartes-clés dominent le marché des serrures RFID et devraient également continuer à dominer tout au long de la période de prévision. Cela est dû au fait que les cartes-clés offrent une utilisation très simple et fonctionnent généralement à une fréquence plus élevée. De plus, les paramètres de sûreté et de sécurité sont élevés sur les cartes-clés, ce qui est une autre attraction pour les utilisateurs et les utilisateurs de serrures RFID. De plus, un maximum de fabricants de serrures RFID proposent un plus grand nombre de modèles de systèmes de verrouillage RFID, ce qui catalyse le marché des serrures RFID.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Assa Abloy AB; Bai Fu Co., Ltd.; Digilock (Security People, Inc.); dormakaba Holding AG; Euro-Locks SA NV (Lowe & Fletcher Group); Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited; Onity Inc.; Qilocks Equipment Ltd; Samsung Group; and Senseon (Accuride International Inc.) sont parmi les quelques grandes entreprises opérant sur le marché des serrures RFID.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec les concurrents.

En février 2021, Digilock (Security People, Inc.) a lancé une gamme de produits de serrures intelligentes 6g avec un système de gestion de réseau basé sur le cloud. Les serrures 6G de Digilock continuent d’être sans fil pour s’installer facilement sur les nouvelles versions, les rénovations et les mises à niveau.

En décembre 2020, Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited avait annoncé une offre de festival d’or, une initiative engageante qui donne aux consommateurs la possibilité d’obtenir des bons d’or d’une valeur allant jusqu’à 50 000 INR. Ces gagnants ont été choisis par tirage au sort hebdomadaire.

En mars 2019, Qilocks Equipment Ltd avait fourni une entrée sans contact aux clients de l’hôtel avec des serrures RFID. Un système RFID passif se compose de trois parties principales : un lecteur ou interrogateur RFID, une antenne RFID et des étiquettes RFID.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux.

