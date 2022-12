Marché résidentiel des soins aux personnes handicapées intellectuelles et développementales: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande et opportunités

Le rapport d’étude de marché sur les soins résidentiels pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale aide grandement la stratégie marketing en fournissant des informations et des informations clés pour l’entreprise. Il permet une meilleure compréhension du client et des concurrents. Este informe de la industria ayuda a saber quién está comprando un producto o servicio, quién no está comprando un producto o servicio, qué los motiva o si son leales a cierta marca y, en última instancia, todo esto conduce a un aumento de las ventas avec le temps. De même, il donne un aperçu de l’environnement de marché plus large qui aide à identifier de nouvelles opportunités pour l’entreprise. À mesure que le marché change,

Le marché résidentiel des soins aux personnes handicapées intellectuelles et développementales devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour enregistrer une croissance à un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Schéma de marché : –

Actuellement, la plupart des personnes sont atteintes de déficiences intellectuelles et résident avec des aidants naturels. En raison de l’évolution démographique, les soignants vieilliront également dans les années à venir et la pénurie de soignants créera une plus grande demande pour le marché résidentiel des personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale. D’autre part, l’augmentation de l’âge des proches aidants est un autre facteur déterminant pour le marché résidentiel des personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale. De plus, l’augmentation du financement fédéral pour ces programmes et l’augmentation du nombre de personnes inscrites ou éligibles à l’un des programmes fédéraux ont entraîné une croissance du marché résidentiel des personnes handicapées intellectuelles et développementales.

De plus, le nombre croissant de programmes de sensibilisation liés à la déficience intellectuelle contribue également à la croissance du marché. Cependant, il existe une énorme pénurie dans la demande et l’offre de ces installations, ce qui devrait entraver la croissance du marché résidentiel des soins aux personnes handicapées intellectuelles et développementales au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Une autre contrainte majeure à la croissance du marché est la complexité d’éviter l’hospitalisation des patients ayant une déficience intellectuelle qui présentent souvent des problèmes de comportement ou des problèmes de santé mentale.De plus, les entrées régulières de nouveaux produits sur le marché alimentent également la croissance du marché résidentiel des soins aux déficiences intellectuelles et développementales.

L’émergence de centres locaux et nationaux dans les économies émergentes offrant de telles installations accélérera encore l’expansion du marché résidentiel des soins aux personnes handicapées intellectuelles et développementales et offre également des opportunités de croissance importantes pour le marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. le nombre croissant de fermetures d’ établissements mettra à l’épreuve la croissance du marché résidentiel des soins aux personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins résidentiels pour les déficiences intellectuelles et développementales sont:

Merakey Allegheny Valley School, Texana Center, Muskaanthengo, Sandesh, St. Joseph’s Center, Metrocare Services, PERFORMCARE, Department on Disability Services, Vista Care, Commonwealth of Pennsylvania, Alliance Health, Durham County Community Living Programs, Inc., Beacon Health Options, The Home Care Spot., Health Standards Organization (HSO), Texas Health & Human Services Commission, The Commonwealth Fund, Regents of the University of Minnesota, Residential Support Services et Lutheran Family Services, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Objectif principal du marché des soins en établissement pour les déficiences intellectuelles et développementales:

Chaque entreprise du marché Soins résidentiels pour déficiences intellectuelles et développementales a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs cruciaux, afin que vous puissiez analyser la concurrence, le marché futur, les nouveaux produits et les données informationnelles qui peuvent augmenter de manière exponentielle votre volume de ventes. .

Facteurs de taille et de taux de croissance du marché des soins résidentiels pour les déficiences intellectuelles et développementales.

Changements importants dans le futur marché résidentiel pour les soins des déficiences intellectuelles et développementales.

Principaux concurrents mondiaux du Marché.

Portée et perspective du produit du marché Soins résidentiels pour déficiences intellectuelles et développementales.

Développer des régions avec un potentiel de croissance dans le futur.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Statistiques de vente et profil des principaux fabricants de développement résidentiel mondial et de soins pour la déficience intellectuelle.

Faits saillants des principaux moteurs suivants du marché mondial des soins résidentiels pour les personnes handicapées intellectuelles et développementales

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Sites et filiales importants

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers issus des états financiers annuels publiés par la société 5 ans.

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste de l’Amérique) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, reste de la MEA) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

