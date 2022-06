Marché POCT lipidique Taille, part, tendances Analyse de la croissance de l’industrie, aperçu de la segmentation, principaux acteurs clés et prévisions 

Certains des objectifs de ce rapport peuvent être mis en évidence comme l’analyse du potentiel et des avantages du marché mondial et de la région clé, des opportunités et des défis, des contraintes et des risques. Identifier les tendances significatives, les moteurs, les facteurs d’influence dans les régions mondiales et locales. Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés ici. De plus, ce rapport analyse les développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché. Ce rapport de marché met également à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Le rapport aide à définir des stratégies commerciales pour les entreprises de petite, moyenne et grande taille. Ce rapport effectue une étude de marché détaillée et complète pour offrir les opportunités actuelles et futures qui mettent en lumière les investissements futurs sur le marché. Grâce à l’analyse méticuleuse des concurrents couverte par ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Avec l’étude de marché systématique et complète, le rapport d’étude de marché fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des POCT lipidiques

Le marché des POCT lipidiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,12 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 222,28 USD. millions d’ici 2028. L’augmentation du nombre d’infections chroniques a conduit les gens à opter pour des kits et des produits de dépistage au point de service, ce qui stimulera la croissance du marché des POCT lipidiques.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sur le marché mondial des POCT lipidiques sont SD Biosensor, INC. Abbott, PTS Diagnostics, Trinity Biotech, F.Hoffmann-La Roche Ltd., et Nova Biomedical, Calligari Srl, AMD SOLUTIONS, EuroMedix, Siemens Healthcare GmbH (filiale de Siemens), TASCOM, General Life Biotechnology Co., Ltd., MICO BIOMED, ​​Jant Pharmacal Corporation, Samsung Medison Co., Ltd., A. Menarini Diagnostics srl, ACON Laboratories, Inc., PRIMA Lab SA, Quest Diagnostics Incorporated et SKYLA CORPORATION, entre autres acteurs nationaux

POCT est caractérisé comme un test qui peut être effectué à proximité du patient où une décision médicale peut être prise immédiatement, y compris les résultats et la surveillance. Lipid POCT est également appelé test de lipides avec le patient et permet aux médecins de mesurer avec précision les résultats de diagnostic en temps réel et de qualité laboratoire en moins de minutes au lieu d’heures.

Les nouvelles avancées biotechnologiques ont créé d’immenses facteurs de stimulation et stimulent la croissance du marché des POCT lipidiques. Le coût élevé des produits peut entraver la croissance du marché des POCT lipidiques. La hausse des dépenses de santé devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché des POCT lipidiques. Le manque d’alignement avec les résultats des tests obtenus auprès des laboratoires crée un immense défi pour le marché des POCT lipidiques.

Le rapport sur le marché POCT lipidique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché POCT lipidique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Développement du marché POCT lipidique

En octobre, Lonza a dévoilé son dernier système PyroCell MAT pour détecter divers pyrogènes de manière sensible et durable, sans avoir besoin d’animaux de laboratoire. Le produit a été lancé avec une solution complète avec des réactifs MAT optimisés de Sanquin et des milieux et accessoires de Lonza. L’introduction de ce nouveau produit par l’entreprise a renforcé sa crédibilité et la demande du marché.

Étendue du marché POCT lipidique

Le POCT lipidique mondial est segmenté sur la base des pays aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en Allemagne, en France, en Russie, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Turquie, en Norvège et dans le reste de l’Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Uruguay, Chili et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte , Israël et Reste du Moyen-Orient.

Toutes les analyses par pays du marché des POCT lipidiques sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché est segmenté en instruments, consommables et kits. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en hyperlipidémie, hypertriglycéridémie, hyperlipoprotéinémie, maladie de Tanger, hypercholestérolémie familiale et autres. Sur la base du mode, le marché est segmenté en tests OTC et tests basés sur prescription. Sur la base de la marque, le marché est segmenté en roche reflotron, roche cobas B 101, alere cholestech LDX, alere afinion, samsung labgeo, PTS cardiochek et autres. Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en dosages à flux latéral (tests d’immunochromatographie), bandelettes réactives, microfluidique, diagnostics moléculaires, immunoessais. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic professionnels, soins à domicile, laboratoires de recherche et autres utilisateurs finaux. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail.

Portée du marché POCT lipidique et taille du marché

Le marché POCT lipidique est segmenté en sept segments notables qui sont basés sur le type, l’application, le mode, la marque, la plate-forme, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des POCT lipidiques est segmenté en instruments, consommables et kits. En 2021, le segment des instruments sur le marché des POCT lipidiques devrait croître en raison de l’évolution des modes de vie, de l’augmentation des maladies chroniques et d’un manque de sensibilisation aux dispositifs POCT en vente libre.

Sur la base des applications, le marché des POCT lipidiques est segmenté en hyperlipidémie, hypertriglycéridémie, hyperlipoprotéinémie, maladie de Tanger, hypercholestérolémie familiale et autres. En 2021, le segment de l’hyperlipidémie sur le marché des POCT lipidiques devrait dominer en raison de l’augmentation de la population gériatrique et du mode de vie malsain.

Sur la base du mode, le marché des POCT lipidiques est segmenté en tests OTC et tests basés sur ordonnance. En 2021, le segment des tests sur ordonnance sur le marché des POCT lipidiques devrait dominer en raison de la forte préférence pour les tests lipidiques au point de service recommandés pour le profilage lipidique dans les hôpitaux et les professionnels de laboratoire qualifiés.

Sur la base de la marque, le marché POCT lipidique est segmenté en roche reflotron, roche cobas B 101, alere cholestech LDX, alere afinion, samsung labgeo, PTS cardiochek et autres. En 2021, le segment roche reflectron devrait dominer le marché des POCT lipidiques en raison de leur technologie de pointe sur les dispositifs de point de service.

Sur la base de la plate-forme, le marché des POCT lipidiques est segmenté en tests à flux latéral (tests d’immunochromatographie), bandelettes réactives, microfluidique, diagnostics moléculaires et immunoessais. En 2021, le segment des analyses de flux latéral (tests d’immunochromatographie) sur le marché des POCT lipidiques devrait se développer en raison des technologies de pointe et des inventions.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des POCT lipidiques est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic professionnels, soins à domicile, laboratoires de recherche et autres utilisateurs finaux. En 2021, le segment des hôpitaux sur le marché des POCT lipidiques devrait croître en raison de l’importance croissante accordée par les patients aux opérations de diagnostic.

Sur la base du canal de distribution, le marché des POCT lipidiques est segmenté en offres directes et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs sur le marché des POCT lipidiques devrait croître en raison de la demande accrue de technologies de pointe et des exigences de test dans les soins médicaux pour les opérations et le diagnostic.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des lipides POCT

Le marché POCT lipidique est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application, mode, marque, plate-forme, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des POCT lipidiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis dominent le marché en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et des avancées technologiques croissantes. L’Allemagne domine le marché en raison de l’augmentation du taux de diagnostic et de la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires. La Chine va dominer le marché des POCT lipidiques en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation du taux de diagnostic et de la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les lancements de nouveaux produits par les fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché POCT lipidique

Le marché POCT lipidique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes du marché POCT lipidique, l’impact de l’avancement sur le marché POCT lipidique et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché POCT lipidique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de POCT lipidique

Le paysage concurrentiel du marché POCT lipidique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché mondial des POCT lipidiques.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des POCT lipidiques.

Par exemple,

En novembre 2020, SD Biosensor, INC. a annoncé son partenariat avec DKSH Korea pour développer l’activité glycémie en pharmacie. Cela aidera l’entreprise à diversifier son marché dans les années à venir.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché des POCT lipidiques, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre pour le marché des POCT lipidiques.

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché POCT lipidique jusqu’en 2028

La taille du marché

Normes et changements du marché

Essais de marché dans différentes régions

Exigences du marché dans différentes régions

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs du marché

Impact du COVID-19 sur le marché

