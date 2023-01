Marché pétrochimique: analyse globale de l’industrie, taille, part, tendances et prévisions jusqu’en 2029

Les produits pétrochimiques sont des produits chimiques dérivés du gaz de pétrole ou du gaz naturel . Ils constituent une partie essentielle de l’industrie chimique, augmentent la demande de matériaux synthétiques et jouent un rôle important dans la société et l’économie d’aujourd’hui. Les produits pétrochimiques sont utilisés pour fabriquer une variété de produits que les gens utilisent dans notre vie quotidienne, y compris les meubles, les appareils électroménagers, l’électronique, les panneaux solaires, les plastiques , les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les éoliennes.

Selon Data Bridge Market Research, le marché pétrochimique était évalué à 397,38 millions USD en 2021 et devrait atteindre 675,15 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,85 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. L’équipe de recherche sur les rapports de marché organisée par Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Taille et analyse du marché

La pétrochimie est une composante essentielle de divers processus industriels et constitue ainsi l’épine dorsale de l’économie industrielle. Il existe des milliers de produits dérivés des nettoyants pétrochimiques, notamment les pneus, les huiles industrielles et les plastiques. Les plastiques de base sont dérivés de produits qui constituent un élément essentiel de la production de biens de consommation. Les produits pétrochimiques sont utilisés dans les dispositifs médicaux, les peintures, les automobiles, les emballages, les articles ménagers, les vêtements et les matériaux de construction ; ce sont quelques-unes des applications les plus courantes. De plus, l’industrie continue d’innover grâce à de nouvelles technologies et d’augmenter la capacité de traiter différents types en utilisant différentes matières premières.

Modèle concurrentiel et analyse de la part de marché des produits pétrochimiques

Le paysage concurrentiel du marché Pétrochimie fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les bases et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, l’étendue et l’étendue de l’entreprise, les lancements de produits, les offres, l’application domaine. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation des entreprises concernées sur le marché pétrochimique.

Certains des principaux acteurs du marché pétrochimique sont:

BASF (Allemagne)

LyondellBasell Industries Holdings BV (États-Unis)

INEOS (Royaume-Uni)

Shell (Royaume-Uni)

SABIC (Arabie Saoudite)

Reliance Industries Limited (Inde)

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japon)

Dow (États-Unis)

LG Chem (Corée)

Chevron Phillips Chemical Company LLC. (nous)

Société nationale chinoise du pétrole (Chine)

Shihua Maruzen (Japon)

SIBUR Holding PJSC (Russie)

Huile de Licorne (Inde)

Star West (États-Unis)

Applied Thermal Controls Ltd (Royaume-Uni)

Clariant (Suisse)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Flowserve Corporation (États-Unis)

Radco Industries (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Énergie totale (France)

Indian Oil Corporation (Inde)

BP (Royaume-Uni)

Sumitomo Chemical Corporation (Japon)

DuPont (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché pétrochimique

L’épidémie de COVID-19 a touché de nombreuses industries, y compris l’industrie chimique, qui a eu un impact négatif sur la pandémie. En raison du confinement imposé par le gouvernement, certaines restrictions strictes ont été imposées aux politiques de production, de fabrication et d’importation et d’exportation afin de maintenir les règles de distanciation sociale. Ce sont tous des facteurs qui entravent la chaîne d’approvisionnement. Les temps d’arrêt et les opérations ont affecté la gestion de la chaîne d’approvisionnement, affectant davantage le taux de croissance et de développement du marché.

Étendue du marché mondial de la pétrochimie

Le marché de la pétrochimie est segmenté en fonction du produit, du processus de fabrication, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

Vinyle

Propylène

Butadiène

benzène

Xylène

toluène

polystyrène

Méthanol

processus de fabrication

Craquage catalytique fluide (FCC)

vapocraquage

reformage catalytique

Exiger

polymère

peintures et revêtements

solvant

caoutchouc

Adhésifs et scellants

tensioactifs, colorants

autre

utilisateur final

Paquet

voitures et trafic

faire des réserves

électricité et électronique

soins de santé

Analyse régionale supplémentaire / vues du marché Pétrochimie

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la pétrochimie est analysé avec des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, produit, processus de fabrication, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la pétrochimie comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la pétrochimie en termes de revenus et de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de produits pétrochimiques dans la région. L’Amérique du Nord est en tête du marché pétrochimique en raison de la production croissante de gaz de schiste, des prix abordables des matières premières et de la croissance de l’industrie automobile dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la prévalence de nombreux acteurs du marché dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données du pays.

