marché, Part de marché des équipements forestiers 2017-2027, Acteurs clés du marché, Tendances et prévisions,

Le marché mondial des équipements forestiers devrait atteindre 13,94 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’augmentation de la production de bois rond devrait augmenter la demande du marché des équipements forestiers dans les années à venir. En outre, les développements technologiques rapides dans les méthodes d’exploitation forestière, ainsi que les progrès de la technologie forestière pour de meilleures opérations forestières telles que la récolte à faible impact et la réduction des risques d’incendie, sont susceptibles de stimuler la demande du marché. De plus, une sensibilisation accrue à la gestion et à la préservation des forêts est susceptible d’avoir un impact positif sur la période de prévision sur demande pour le marché des équipements forestiers.

Les moteurs importants de la croissance du marché comprennent les avancées technologiques des fabricants d’équipements, une augmentation des taux de mécanisation dans les économies émergentes d’Asie-Pacifique et des changements dans les méthodes d’exploitation associées aux techniques de coupe à longueur. En outre, la modernisation devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché dans les industries de la fabrication et des machines. La prise de conscience croissante de la durabilité environnementale a conduit à une impulsion aux réglementations et politiques liées à la déforestation. Ceci, à son tour, devrait avoir un impact positif sur la demande d’équipement forestier en raison de sa capacité d’éclaircissage, qui est considérée comme respectueuse de l’environnement et autorisée par la loi dans différents pays. Ces dernières années, la croissance rapide de la population a entraîné une augmentation de la demande alimentaire, contribuant à la conversion des forêts en terres arables pour la culture, ce qui devrait alimenter la demande de techniques de coupe forestière mécanisée tout en propulsant la croissance des entreprises d’équipement forestier.

Il est prévu que l’émergence de magasins en ligne fournissant des équipements forestiers, l’augmentation des investissements publics dans l’industrie de la construction et des infrastructures et la disponibilité de machines forestières louées stimuleront la croissance du marché. En outre, l’incidence croissante de la réhabilitation et de la modernisation des forêts dans la région Asie-Pacifique devrait avoir un impact sur la croissance du marché des équipements forestiers. Les principaux acteurs du marché investissent dans des activités de R&D pour développer des machines forestières modernes capables d’augmenter l’efficacité des opérations forestières sans entraver la sécurité et la qualité. L’augmentation de l’accent mis par les acteurs importants sur la croissance des nouveaux produits, y compris le développement d’abatteuses pour améliorer la productivité, le déploiement dans des conditions de terrain défavorables et l’amélioration des performances, devrait également aider les fabricants à acquérir une part importante du marché des machines forestières.

Cependant, les paramètres qui entravent la croissance du marché incluent les coûts d’investissement élevés, la nécessité d’une maintenance périodique pour assurer le bon fonctionnement et le respect de nombreuses réglementations qui rendent difficile le développement du nouveau produit par les acteurs du marché. Le maintien de la compétitivité au coût international devrait freiner la croissance du marché.

L’impact du COVID-19 :

Alors que la crise du COVID-19 s’aggrave, les producteurs modifient rapidement leurs activités et leurs stratégies d’achat pour le marché Équipement forestier. Une séquence de chocs positifs et négatifs se produira au cours de quelques mois à mesure que les producteurs et leurs fournisseurs s’adapteront aux demandes changeantes des clients. De nombreuses régions semblent vulnérables aux économies dépendantes des exportations, avec une situation mondiale malheureuse. L’impact de cette pandémie va remodeler les marchés mondiaux de l’équipement forestier lorsque certains fabricants fermeront ou réduiront leur production en raison d’un manque de demande en aval. Dans le même temps, certains voient leur production suspendue par leurs gouvernements respectifs par mesure de précaution pour lutter contre la propagation du virus. Dans d’autres pays, tout en regardant la gravité de l’épidémie et le comportement conséquent des autorités nationales, les clients sont poussés à devenir plus locaux.

Les principaux participants sont Doosan Infracore Co. Ltd., Hitachi Construction Machinery Co., Deere & Company, Caterpillar Inc., Tigercat International Inc., Komatsu Forest, Barko Hydraulics LLC, AB Volvo, STHIL Holding AG & Co. KG et Morbark LLC, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

, selon le type, l’équipement d’extraction a généré un chiffre d’affaires de 3,06 milliards de dollars en 2019. Il devrait augmenter avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des investissements publics et privés dans la construction d’autoroutes à travers le paysage forestier influence l’utilisation des abatteuses-empileuses à roues couplée à des demandes croissantes de gestion de la végétation et de défrichement pour le développement des infrastructures de transport.

Le secteur forestier est le principal contributeur au marché des équipements forestiers. La zone forestière de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché et détenait environ 48,7% du marché en 2019, car ils sont devenus indispensables, en particulier depuis l’avènement de l’agriculture mécanisée et des solutions de détection industrielles sophistiquées indispensables. pour un fonctionnement efficace.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des équipements forestiers en 2019. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché. La région Amérique du Nord détenait environ 32,0% du marché, suivie de l’Europe, qui contient environ 30,0% du marché en 2019.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des équipements forestiers en fonction du type, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Agriculture

Foresterie

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Portée du rapport sur le marché des équipements forestiers:

Le rapport propose une évaluation approfondie du taux de croissance et de la taille du marché en fonction de la dynamique de l’industrie et des facteurs influençant la croissance du marché. Le rapport est formulé à partir de sources authentiques et vérifié et validé par des experts de l’industrie. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. Il couvre également l’évaluation du marché et du paysage concurrentiel ainsi que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter des principales entreprises.

De plus, le rapport offre une estimation précise des prévisions grâce à une analyse approfondie des données historiques (2017-2018) tout en considérant 2019 comme année de référence. Les données offrent une vue panoramique du marché, aidant les lecteurs à obtenir des informations précieuses sur le marché Équipement forestier. Pour mieux comprendre le marché, les données statistiques clés sont organisées en représentations illustrées telles que des graphiques, des tableaux, des diagrammes et des figures.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le meilleur rapport adapté à vos besoins.

