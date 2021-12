Marché Ordinateur embarqué durci : par fabricants, régions, type et application, analyse d’impact de Covid -19 jusqu’en 2027

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des ordinateurs embarqués robustes jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse globale – par Prévisions du marché des ordinateurs embarqués robustes jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type de produit (Panel PC et ventilateur) Less Embedded Computers), Application (Commercial, Industrial, and Military and Defense) », le marché était évalué à 2 701,7 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 4 779,5 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,9% de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Les ordinateurs embarqués robustes sont utilisés dans des applications industrielles telles que la fracturation, le câblage, la simulation en laboratoire, les tests, le pompage sous pression et le transport. Avec les demandes croissantes de fiabilité et de facilité d’utilisation, et les progrès des réseaux maillés dans le secteur industriel, la pénétration de la robotique, du contrôle des processus, de l’automatisation et de l’Industrie 4.0 est également en plein essor, ce qui jouerait un rôle essentiel dans l’accélération de l’adoption de la robustesse. calculateurs embarqués. L’utilisation d’ordinateurs convient à la fabrication à grand volume et aux processus industriels à haute efficacité, en particulier dans les industries telles que le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, la fabrication et l’automobile. Les ordinateurs robustes deviennent populaires par rapport à leurs homologues de bureau ou grand public dans les industries manufacturières, car les anciens produits sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 et peuvent fonctionner dans des conditions difficiles, impliquant entre autres de la poussière, des vibrations et des températures extrêmes, dans l’environnement de fabrication. L’industrie de l’automatisation bénéficie grandement des ordinateurs robustes, car ils peuvent gérer et contrôler les exigences de fabrication avec des temps d’arrêt et des taux de défaillance minimaux.

Un éventail d’applications d’ordinateurs embarqués robustes

Les ordinateurs embarqués robustes gagnent du terrain dans le monde entier. Dans le scénario actuel, des secteurs tels que la fabrication et l’armée sont confrontés au besoin de systèmes informatiques industriels à petit facteur de forme de plus en plus réduits. Pour maintenir les performances des petits facteurs de forme, l’ordinateur embarqué robuste est utilisé. De plus, le processeur de nouvelle génération intégré dans un ordinateur embarqué durci aide les soins de santé, les drones et l’automatisation et l’inspection industrielles à rester protégés des environnements difficiles. Dans les applications mentionnées, l’utilisation d’ordinateurs embarqués durcis fait leur place. Des entreprises, telles que ADL Embedded Solutions ; Systel, In. ; et Acura Embedded Systems Inc., répondent aux besoins des applications mentionnées ci-dessus ainsi que des industries telles que le pétrole et le gaz, la défense, l’automatisation des processus, les systèmes sans pilote et l’Internet des objets industriel (IIoT). Les applications massives d’ordinateurs embarqués durcis continueraient de dominer le marché.

Type de produit Segment Insights

En fonction du type de produit, le segment des ordinateurs embarqués sans ventilateur a dominé le marché des ordinateurs embarqués robustes en 2019. Les solides compétences d’ingénierie de ce type d’ordinateur embarqué aident les utilisateurs finaux à surmonter les défis rencontrés lors du calcul et de la validation de la fiabilité, de la conception de cartes industrielles et du produit clé en main. personnalisation. Les systèmes de contrôle IIoT, l’exploitation minière et la fabrication, les processus à grande échelle, les excavatrices complexes et les systèmes de surveillance visuelle en extérieur sont les principales applications des ordinateurs embarqués sans ventilateur.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

ACURA EMBEDDED SYSTEMS INC, ARBOR TECHNOLOGY CORP, Cincoze Co., Ltd., Crystal Group, Inc., MICROMAX TECHNOLOGY, Neousys Technology, Siemens AG, SINTRONES TECHNOLOGY CORP, and Systel, Inc. sont parmi les principaux acteurs opérant sur le marché.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour acquérir un avantage concurrentiel.

En 2020, Cincoze a présenté le modèle d’ordinateur GPU robuste GM-1000, avec un processeur Intel de 9e/8e génération ; il prend en charge une extension de module GPU MXM.

En 2020, TSINTRONES a présenté VBOX-3121, SBOX-2621 et SBOX-2601 pour le processeur Intel Core de 6e génération. En fonction des besoins du client, chaque produit dispose de deux options pour la taille du boîtier : 250 × 167,6 × 54 mm (pour i7 et i5) et 182 mm × 167,6 mm × 54 mm (pour i3 et C1).

En 2019, Neosys Technology a présenté la série Nuvo-8000 de boîtiers d’extension sans ventilateur de qualité industrielle, avec jusqu’à 5 emplacements PCIe/PCI ; ils prennent en charge les processeurs Intel Core i 9e/8e génération.

