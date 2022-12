marché nord-américain de la purification de l’air intérieur devrait atteindre 10 572,20 millions de dollars avec un TCAC de 8,5 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la purification de l’air intérieur en Amérique du Nord devrait atteindre une valeur de 10 572,20 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision. Le segment des solutions représente le plus grand segment d’offre sur le marché de la purification de l’air. Le rapport sur le marché de la purification de l’air intérieur couvre également une analyse approfondie des prix, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

La purification intérieure est réalisée avec des produits tels que des humidificateurs, des purificateurs d’air et des déshumidificateurs dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel. Ces produits sont développés et fabriqués dans le but de modifier la qualité de l’air intérieur, dans une seule pièce ou au sein d’une zone. Ces produits sont généralement suffisamment petits pour se déplacer efficacement et ne nécessitent pas d’installation pour les applications résidentielles. Les éléments liés à la qualité de l’air sont de plus en plus sollicités et demandés par la médecine complémentaire et alternative (CAM) aux influences orientales. La CAM est un éventail de thérapies, de traitements et de systèmes de santé ; à la fois ancien et nouveau;ils peuvent généralement être identifiés comme des pratiques de santé et de bien-être qui sortent du spectre de la médecine occidentale normale et des habitudes de consommation occidentales. Avec une sensibilisation croissante des consommateurs, l’intérêt pour l’amélioration de la qualité de l’air,

Pour une meilleure compréhension, obtenez la brochure PDF du rapport d’étude de marché sur la purification de l’air intérieur en Amérique du Nord @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-indoor -air-purification-market

Les principaux acteurs du marché de la purification de l’air intérieur en Amérique du Nord sont :

Koninklijke Philips NV ; LG Electronics, Panasonic Corporation, DAIKIN INDUSTRIES ltd., Aerus LLC, Legend Brands, xpower, Abatement Technologies, Omnitech Design, B-AIR, Pullman-Ermator ; Envirco, AMERICA AEROSPACE, INC. ; Camfil ; Carrier, Hamilton Beach Brands, Inc. ; Whirlpool, Lifa Air Ltd., NIKRO INDUSTRIES, INC. et COWAY CO. LTD. entre autres.

Segmentation du marché mondial de la purification de l’air intérieur en Amérique du Nord :

Le marché de la purification de l’air intérieur est segmenté en fonction du produit, de la catégorie, de la technologie, de la fonction, du matériau extérieur, de la gamme de prix, du canal de distribution et de l’application… La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments des industries à faible croissance et fournira aux utilisateurs de précieux un aperçu du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

par produit

Dépoussiéreurs et aspirateurs

fumées et collecteurs de fumée

éliminateurs de buée

mauvaise odeur et gaz nocifs

Évacuation d’urgence et incendie

Virus et champignons

Sur la base des produits, le marché de la purification de l’air intérieur est segmenté en dépoussiéreurs et aspirateurs ; fumées et collecteurs de fumées; éliminateurs de buée; mauvaise odeur et gaz nocifs; évacuation en cas d’incendie et urgences et virus et champignons.

Par catégorie

Petite chambre

Chambre moyenne

Grande pièce

Sur la base de la catégorie, le marché de la purification de l’air intérieur est segmenté en petite pièce, pièce moyenne et grande pièce.

Par technologie

HEPA

précipitateurs électrostatiques

Charbon actif

filtres ioniques

Autres

Sur la base de la technologie, le marché de la purification de l’air intérieur est segmenté en HEPA ; précipitateurs électrostatiques; Charbon actif; filtres ioniques et autres.

par fonction

Manuel

Capteur

Autres

Sur la base de la fonction, le marché de la purification de l’air intérieur est segmenté en manuel, capteur et autres.

Par matériau extérieur

Le plastique

Métal

Sur la base du matériau extérieur, le marché de la purification de l’air intérieur est segmenté en plastique et en métal.

Par gamme de prix

Faible

Moyen

Première qualité

Sur la base de la fourchette de prix, le marché de la purification de l’air intérieur est segmenté en bas, moyen et haut de gamme.

Par canal de distribution

Vente directe

commerce électronique

Supermarchés/Hypermarchés

Magasins spécialisés

Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de la purification de l’air intérieur est segmenté en ventes directes ; commerce électronique; supermarchés/hypermarchés ; boutiques spécialisées et autres…

sur demande

Industriel

Commercial

Résidentiel

En fonction de l’application, le marché de la purification de l’air intérieur est segmenté en industriel, commercial et résidentiel.

Découvrez un résumé détaillé du rapport de recherche sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-indoor-air-purification-market

Dynamique du marché de la purification de l’air intérieur

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Utilisation accrue de purificateurs d’air pour contenir les polluants atmosphériques

An airport malady is caused by a micro-organism that is transmitted by air. These organisms can propagate in éternuant, in toussant, in pulvérisant des liquids, in répandant of the poussière or by all activité entraînant the generation of particles in aerosol. There are names of airport maladies that are clinically important and understand bacteria, viruses and mushrooms. The micro-organisms cannot propagate through the éternuements, the toux, the spraying of liquids, the propagation of the poussière or all activities involving the generation of particles in aerosol.

The advent of the intelligent air purifier

Les purificateurs d’air sont utilisés depuis le XXe siècle, initialement à des fins industrielles, mais avec l’augmentation des niveaux de pollution dans le monde et l’avènement de solutions technologiques ; son utilisation a augmenté. Le niveau croissant de pollution de l’air dans les régions urbaines est un problème de santé majeur pour une grande partie de la société.

Croissance dans le secteur du commerce électronique

Le commerce électronique (ou commerce électronique) est l’achat et la vente de biens ou de services sur Internet. Il englobe une grande variété de données, de systèmes et d’outils pour les acheteurs et les vendeurs en ligne, y compris les achats mobiles et le cryptage des paiements en ligne. Aujourd’hui, la plupart des entreprises présentes en ligne utilisent une boutique ou une plateforme en ligne pour mener des activités de vente et de marketing en ligne et pour superviser la logistique et l’exécution, ce qui entraîne une croissance rapide des secteurs du commerce électronique. À mesure que l’industrie du commerce électronique se développe, la possibilité d’acheter des produits en fonction des besoins des clients devient plus facile et les entreprises peuvent également répertorier les produits à des prix compétitifs sur plusieurs plateformes de commerce électronique pour élargir l’accessibilité du marché.La demande croissante de purificateurs d’air dans la région urbaine en raison de ses avantages ; function a augmenté ses ventes sur des sites e-commerce comme amazon, shopify, flipkart. La croissance du secteur du commerce électronique fonctionne positivement pour le marché nord-américain de la purification de l’air intérieur, car le client peut voir tous les purificateurs d’air disponibles avec un code PIN, les comparer et commander celui qui correspond le mieux à ses besoins. besoins et budget. Ainsi,Marché de la purification de l’air intérieur in Amérique du Nord .

Des opportunités

Augmentation de la demande de filtres à air en raison de la sensibilisation des consommateurs à la santé

Par rapport à l’air extérieur, les niveaux de pollution de l’air intérieur peuvent être jusqu’à cinq fois plus élevés. Que ce soit dans le confort de leur maison ou de leur lieu de travail, les gens passent plus de 90 % de leur temps à l’intérieur. La qualité de l’air intérieur (QAI), la santé et le bien-être sont étroitement liés.

Contraintes/Défis

Coûts élevés associés aux purificateurs d’air

The importance of the air purifier increases to measure that the quality of the outdoor and indoor air degrades due to rapid urbanization, increasing infections/airport maladies on the ground floor. Air pollution became a most serious health problem, it reached around 7 million decès in 2012 according to a recent report by the World Health Organization (WHO).

recent development

En août 2022, Carrier a annoncé son intention de fournir un ensemble de démarrage d’air sain et abondant aux universités, aux lieux de divertissement, aux écoles et aux organisations immobilières commerciales. Dans le cadre de ce plan, l’entreprise fournira un moyen simple, rapide et rentable de surveiller, de visualiser et de réagir aux composants invisibles de la qualité de l’air intérieur (QAI), contribuant ainsi au bien-être des occupants. Grâce à cette décision, la société entend accroître sa domination sur le marché nord-américain de la purification de l’air intérieur.

En juin 2021, Hamilton Beach Brands, Inc. a annoncé son partenariat avec The Clorox Company. En vertu de l’accord, Hamilton Beach Brands prévoit de lancer une gamme de purificateurs d’air haut de gamme sous la marque Clorox qui éliminera 99,97 % des allergènes et des particules du pollen, de la poussière et de la fumée. On estime que cela permettra à l’entreprise d’utiliser la licence de Clorox Company pour son produit offert pour le marché de la purification de l’air intérieur.

Analyse régionale / aperçu du marché Purification de l’air intérieur

Le marché de la purification de l’air intérieur est analysé, fournissant des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit, catégorie, technologie, fonction, matériau extérieur, gamme de prix, canal de distribution et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la purification de l’air intérieur sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord,

Les États-Unis devraient dominer le marché en raison de la demande accrue de filtres à air due à la sensibilisation des consommateurs à la santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels qui ont un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, l’analyse des tendances techniques des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales. .

TOC de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-indoor-air-purification-market

Explorer plus de rapports

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-indoor-air-purification-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-indoor-air-purification-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-indoor-air-purification-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-indoor-air-purification-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd is a multinational management company with bureaus in India and Canada. As société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approaches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures informations sur les consommateurs et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et incorporées à Pune en 2015. L’entreprise est née du département de la santé avec beaucoup moins d’employés avec l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse. de classe. . Par la suite, la société a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau dans les locaux de Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se réunit pour la croissance de la société. »Même dans les moments difficiles de COVID-19, où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence dans nos mangas.

Contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com