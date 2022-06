Marché mondial et régional du vaccin contre la grippe canine 2022 Taille, production de l’industrie, état des ventes et de la consommation et perspectives Rapport de recherche

Le nouveau rapport d’Expert Market Research intitulé « Rapport et prévisions sur le marché du vaccin contre la grippe canine 2022-2028» , donne une analyse approfondie du marché du vaccin contre la grippe canine, évaluant le marché en fonction de ses segments tels que les types, les emballages, les canaux de distribution, les applications, le traitement et les principaux états. Le rapport suit les dernières tendances du secteur et étudie leur impact sur le marché global. Il évalue également la dynamique du marché, couvrant les indicateurs clés de la demande et des prix, ainsi que l’ analyse du marché sur la base des modèles SWOT et Five Forces de Porter.

Le marché mondial du vaccin contre la grippe canine devrait croître avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.

marché Vaccin contre la grippe canine :

Par type:

Liquide

Poudre

Par candidature :

Maison

Clinique pour animaux de compagnie

Autre

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués dans le marché sont :

Intervet Inc

Zoetis Services LLC

CSL Limitée

Covetrus

Merck Santé Animale

les autres

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2015-2020 ; Année de base – 2020 ; Période de prévision** – 202 2 à 2028

le marché du vaccin contre la grippe canine est également disponible pour toutes les régions et tous les pays spécifiques :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

(États-Unis, Canada) Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe)

(Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC)

(Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC) Amérique latine (Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Actualités : Deux nouveaux vaccins développés contre la grippe canine

Le 31 janvier 2017 ; L’école de médecine et de dentisterie de l’Université de Rochester a produit de nouvelles souches de grippe qui pourraient infecter les gens. Deux sous-types du virus de la grippe A ont été signalés chez le chien au cours des 16 dernières années, le virus de la grippe canine (CIV) H3N8 et H3N2 d’origine équine et aviaire, respectivement.

Merck Animal Health a annoncé l’approbation par l’USDA d’un vaccin bivalent innovant contre la grippe canine

Le 7 octobre 2016 ; Merk Animal Health US Department of Agriculture USDA a annoncé l’approbation du vaccin bivalent contre la grippe canine, qui est le premier vaccin à fournir une protection contre les deux souches de grippe canine contre le virus de la grippe canine (CIV) H3N2 et le virus de la grippe canine H3N8. Le virus CIV H3N2 a été identifié l’année dernière aux États-Unis à la suite de multiples éclosions dans tout le pays. Nobivac Canine Flu Bivalent est recommandé pour les chiens en bonne santé âgés de 7 semaines ou plus comme aide dans le contrôle des maladies liées au virus de la grippe canine H3N8 et au virus de la grippe canine H3N2.

Table des matières:

Chapitre 1- Méthodologie du rapport

1.1. Processus de recherche

1.2. Recherche primaire

1.3. Recherche secondaire

1.4. Estimations de la taille du marché

1.5. Triangulation des données

1.6. Modèle de prévision

1.7. USP du rapport

1.8. Description du rapport

Chapitre 2 – Aperçu du marché mondial du vaccin contre la grippe canine

2.1. Présentation du marché

2.2. Résumé

2.3. Classification du marché mondial du vaccin contre la grippe canine

2.4. Facteurs de marché

2.5. Contraintes du marché

2.6. Opportunité de marché

2.7. Marché du vaccin contre la grippe canine : Tendances

2.8. Analyse des cinq forces de Porter

2.9. Analyse de l’attractivité du marché

A continué@……..

