Marché mondial du traitement des troubles du sommeil Tendance, segmentation et prévisions d’opportunités jusqu’en 2028

Le marché mondial du traitement des troubles du sommeil devrait atteindre 14 732,08 millions USD d’ici 2028, contre 7 852,54 millions USD en 2020, en croissance au TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché mondial du traitement des troubles du sommeil devrait croître en raison de l’augmentation prévalence des troubles du sommeil tels que l’apnée du sommeil, l’insomnie et la narcolepsie à travers le monde.

La prévalence accrue des troubles du sommeil tels que l’apnée du sommeil, l’insomnie et la narcolepsie à travers le monde stimule le marché du traitement des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil tels que l’apnée du sommeil , la narcolepsie ou l’insomnie sont des troubles médicaux dans lesquels le patient a des difficultés à maintenir son sommeil ou à s’endormir. Ce trouble provoque des fonctions mentales, physiques, sociales et émotionnelles irrégulières. Les troubles du sommeil sont traités via différentes options de traitement en fonction des symptômes des patients. La plupart des patients souffrant d’apnée du sommeil sont traités par des thérapies mécaniques.

Portée du marché du traitement des troubles du sommeil et taille du marché

Le marché du traitement des troubles du sommeil est classé en sept segments notables basés sur le type, le traitement, la voie d’administration, le type de médicament, le type de population, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché du traitement des troubles du sommeil est segmenté en insomnie , apnée du sommeil, syndrome des jambes sans repos (SJSR), narcolepsie et autres. En 2021, le segment de l’insomnie domine le marché en raison de la prise de conscience croissante de la maladie, de plus en plus de personnes adoptent les options de traitement.

Sur la base du traitement, le marché du traitement des troubles du sommeil est segmenté en thérapie pharmacologique , thérapie mécanique, dispositifs d’avancement mandibulaire, stimulateur du nerf hypoglosse, chirurgie et autres. En 2021, le segment de la thérapie pharmacologique domine le marché en raison de l’augmentation des produits du pipeline pour le traitement des troubles du sommeil par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement des troubles du sommeil est segmenté en administration orale, parentérale et autres. En 2021, le segment oral domine le marché en raison de la forme d’administration économique et sûre entraînant une augmentation de l’absorption par les patients souffrants.

Sur la base du type de médicaments, le marché du traitement des troubles du sommeil est segmenté en produits de marque et génériques. En 2021, le segment des génériques domine le marché en raison de la nature économique et de la disponibilité facile des médicaments génériques pour le traitement des troubles du sommeil.

Sur la base du type de population, le marché du traitement des troubles du sommeil est segmenté en enfants et adultes. En 2021, le segment des adultes domine le marché en raison de la disponibilité des thérapies pharmacologiques approuvées par la FDA américaine pour le traitement des troubles du sommeil chez les adultes.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement des troubles du sommeil est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, soins à domicile, centre de chirurgie ambulatoire et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine le marché car les hôpitaux sont le lieu privilégié visité par les patients pour toute procédure ou chirurgie.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement des troubles du sommeil est segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs domine le marché car les appels d’offres directs répondent aux besoins des médecins et des patients, car la plupart des établissements achètent des médicaments par appels d’offres directs.

Analyse au niveau du pays du marché du traitement des troubles du sommeil

Le marché du traitement des troubles du sommeil est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, voie d’administration, type de médicament, type de population, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les États-Unis vont dominer le marché en raison de l’augmentation du taux de diagnostic et de la sensibilisation à la maladie et les gens ont un horaire de vie chargé, pas un repos approprié. Le taux de prévalence des troubles du sommeil augmente au Japon en Asie-Pacifique en raison des progrès des nouvelles technologies et du manque d’équilibre du sommeil. Pour cette raison, le Japon domine le marché. L’Allemagne domine le marché en Europe, car de nouvelles et grandes entreprises y installent des usines de fabrication en Allemagne.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement des troubles du sommeil

Le paysage concurrentiel du marché du traitement des troubles du sommeil fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché du traitement des troubles du sommeil.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement des troubles du sommeil sont Jazz Pharmaceuticals, Inc., Pfizer Inc., Viatris Inc., Arbor Pharmaceuticals, Aurobindo Pharma USA (filiale d’Aurobindo Pharma), sanofi-aventis US LLC (filiale de Sanofi), Hikma Pharmaceuticals PLC, Amneal Pharmaceuticals LLC, Lupin Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de Lupin), Taj Pharmaceuticals Limited, Eli Lilly and Company, Mallinckrodt, Alembic Pharmaceuticals Limited, Apotex Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.), Taro Pharmaceutical Industries Ltd., Koninklijke Philips NV, DeVilbiss Healthcare LLC, ResMed, SomnoMed, Oventus et BMC Medical Co., entre autres.Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché du traitement des troubles du sommeil.

Par exemple,

En juillet 2020, Jazz Pharmaceuticals plc a annoncé l’approbation par la FDA de son médicament nommé Xyway pour l’indication à la fois de la cataplexie et de la somnolence diurne excessive chez les personnes atteintes de narcolepsie pour le groupe d’âge de plus de 15 ans. Cette nouvelle thérapeutique des troubles du sommeil de la société approuvée par la FDA américaine a augmenté la demande et les ventes de son médicament sur le marché, ce qui a entraîné une augmentation des revenus à l’avenir.

En juin 2016, Mylan NV a lancé une version générique du médicament nuvigil nommé comprimé d’armodafinil pour l’indication de l’éveil chez les adultes souffrant de somnolence excessive associée à l’apnée obstructive du sommeil, à la narcolepsie ou aux troubles du travail posté. Ce nouveau médicament lancé par la société sur le marché américain a augmenté sa demande et ses ventes sur le marché, ce qui a entraîné une augmentation des ventes à l’avenir.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché du traitement des troubles du sommeil, ce qui permet également à l’organisation d’améliorer son offre de traitement des troubles du sommeil.

