Marché mondial du raffinage du pétrole Part de l’industrie, taille, marge brute, tendance, demande future et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial du raffinage du pétroleLe rapport a été récemment publié par Reports and Data qui offre des informations détaillées sur l’aperçu du marché pour aider les utilisateurs, les investisseurs et les lecteurs à comprendre les plans de marché actuels et à faire des investissements en conséquence. Le rapport se concentre également sur les tendances du marché, les facteurs clés, les principales contraintes, les tendances émergentes, les limites et les défis ainsi que la segmentation du marché, la part de marché, la dynamique globale du marché et les principales entreprises du marché mondial du raffinage du pétrole. Chaque chapitre du rapport est bien formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies, vérifiées par des experts et des professionnels de l’industrie. Les données du rapport sont bien présentées à l’aide de diverses présentations illustrées telles que des diagrammes, des graphiques, des tableaux, des graphiques et divers outils avancés tels que l’analyse SWOT ou l’analyse Five Force de Porter.

Selon les analystes de marché de Reports and Data, les principaux facteurs contribuant à la croissance des revenus du marché mondial de l’électricité et de l’énergie sont l’industrialisation et l’urbanisation rapides dans le monde, l’augmentation de la population mondiale, l’augmentation significative de la demande d’électricité et d’électricité dans les secteurs résidentiel et commercial, et l’augmentation du gouvernement. investissements dans le secteur de l’électricité et de l’énergie. Croissance rapide des activités de production et d’exploration pétrolières et gazières, concentration croissante sur l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables et augmentation de la demande d’énergie et d’électricité dans divers secteurs industriels, notamment la fabrication, le transport et la logistique, la fabrication, la santé, l’informatique, le pétrole et le gaz et l’agriculture sont parmi les autres facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus de cette industrie au cours des prochaines années.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial du raffinage du pétrole est extrêmement compétitif et comprend divers acteurs clés aux niveaux mondial et régional. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats et les coentreprises, les investissements en R&D pour établir une assise sur le marché et élargir leur base de produits. Celles-ci investissent dans la R&D pour développer des produits et des dispositifs améliorés, des systèmes agricoles modernes et d’autres techniques pour stimuler la productivité des exploitations et de l’élevage.

Grandes entreprises opérant sur le marché mondial du raffinage du pétrole

Reliance Industries Limitée

Société Sinopec

Société nationale chinoise du pétrole

Royal Dutch Shell Plc

BP SA

Arabie Saoudite

ExxonMobil Corporation

SA totale

Société Chevron

Marathon Petroleum Corporation

Segments couverts dans le rapport :

Perspectives du type de complexité (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Garniture

Hydro-écrémage

Conversion

Conversion profonde

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Distillats légers

Distillats moyens

Essence

Autres

Perspectives du type de carburant (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

De l’essence

Gazole

Kérosène

GPL

Autres

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Le transport

Aviation

Bunker marin

Pétrochimique

Résidence commerciale

Agriculture

Électricité

Rail et voies navigables domestiques

Autres

Perspectives de la région (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

