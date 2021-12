Marché mondial du Freekeh 2021 Leathams Ltd, Greenwheat Freekeh Pty Ltd., Freekehlicious., Freekeh Foods Inc., First Quality Foods, Canaan

Le marché du Freekeh devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse la croissance du marché du freekeh à un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision susmentionnée. La sensibilisation croissante de la population à l’utilisation du freekeh dans le mode de vie quotidien a eu un impact direct sur la croissance du marché du freekeh.

Le Freekeh est un repas de céréales à base d’herbe dure crue frite et frottée pour créer sa saveur. C’est un plat ancien à base de Levine et de plats nord-africains, et il est toujours populaire dans de nombreux pays à l’est du bassin méditerranéen, d’où est originaire le blé dur. Freekeh a beaucoup de fibres. Il contient des prébiotiques, des nutriments qui aident à nourrir les bactéries bénéfiques qui vivent dans l’intestin. Il a également une teneur élevée en calcium, en zinc et en fer. En regardant toutes ces choses, freekeh peut être très bon pour aider le système digestif et rendre le voyage aux toilettes plus commun. Freekeh est un régime à base de plantes avec un faible indice glycémique et des nutriments sains, ce qui fait du freekeh un bon choix pour les personnes atteintes de diabète. Le freekeh à grains entiers est une bonne source de fibres, ce qui peut aider à réduire l’absorption du glucose dans le sang.

Der Freekeh-Marktbericht stellt die folgenden Unternehmen vor, darunter: – Leathams Ltd, Greenwheat Freekeh Pty Ltd., Freekehlicious., Freekeh Foods Inc., First Quality Foods, Canaan, Bocon Srl, Bobs Red Mill Natural Foods Inc., Royal Nut Company ., Woodland Foods., Ike Enterprises Inc, Tesco., VESVES GIDA, TurkishExporter, Grains Research and Development Corporation, Specialty Food Association, Inc., Bob’s Red Mill Natural Foods., Walmart., InHarvest, Inc., The Kroger Co. , The Source Bulk Foods UK

Dieser Bericht untersucht den globalen Status und die Prognose von Freekeh-Markt und kategorisiert die globale Freekeh-Marktgröße (Wert und Volumen), den Umsatz (Millionen USD), den Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region. Der Freekeh-Marktbericht nach Material, Anwendung und Geographie mit globaler Prognose bis 2027 ist ein Kenner und weitreichende Untersuchungen liefern Details zu den wichtigsten wirtschaftlichen Situationen in den Provinzen der Welt und konzentrieren sich auf die Hauptbezirke (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien-Pazifik). und die entscheidenden Nationen (USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea und China).

Nach Produktausblick (Vollkorn-Freekeh und Cracked Freekeh), Vertriebskanal (online und offline), Anwendung (Suppen, Eintöpfe, Salate und Pilafs)

Marktsegment nach Regionen, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Nordische Nationen, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und Rest von APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Rest der Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA)

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für Freekeh 2027

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb von

Freekeh nach Herstellern 4 Globale Freekeh-Marktanalyse nach Regionen

5 Nordamerika Freekeh nach Ländern

6 Europa Freekeh nach Ländern

7 Asien-Pazifik Freekeh nach Ländern

8 Südamerika Freekeh nach Ländern

9 Naher Osten und Afrika Freekeh nach Ländern

10 Globales Freekeh-Marktsegment nach Typ

11 Globales Freekeh-Marktsegment nach Anwendung

12 Freekeh-Marktprognose

13 Vertriebskanal, Distributoren, Händler und Händler

14 Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Übersicht über die Kapitel, in denen der globale Freekeh-Markt im Detail analysiert wird:

Kapitel 1 enthält Informationen zur Einführung von Freekeh, zum Produktumfang, zum Marktüberblick, zu Marktrisiken, zu den treibenden Kräften des Marktes usw

Kapitel 2 analysiert die Top-Hersteller des Freekeh-Marktes nach Umsatz, Umsatz usw. für den Prognosezeitraum 2021 bis 2027

Kapitel 3 analysiert die Wettbewerbslandschaft unter den höchsten Herstellern basierend auf Umsatz, Umsatz, Marktanteil usw. für den Zeitraum 2021 bis 2027.

Kapitel 4 definiert den Weltmarkt nach Regionen und deren Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. für den Zeitraum bis 2027.

In den Kapiteln 5 bis 9 werden die Freekeh-Regionen mit Freekeh-Ländern basierend auf Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. analysiert.

Kapitel 10 und 11 enthalten die Erkenntnisse zu Marktbasistypen und -anwendung, Absatzmarktanteil, Wachstumsrate usw. für den Prognosezeitraum 2021 bis 2027.

Kapitel 12 konzentriert sich auf die Marktprognose für den Freekeh-Markt für 2021 bis 2027 nach Regionen, Typ und Anwendung, Umsatz und Umsatz.

Kapitel 13 bis 15 enthalten die vorübergehenden Details im Zusammenhang mit Vertriebskanälen, Lieferanten, Händlern, Händlern, Forschungsergebnissen und Schlussfolgerungen usw. für den Freekeh-Markt.

Gründe, warum Sie diesen Bericht kaufen sollten

Verstehen Sie die Gegenwart und Zukunft des Freekeh-Marktes in entwickelten und aufstrebenden Märkten.

Der Bericht hilft bei der Neuausrichtung der Geschäftsstrategien, indem die Geschäftsprioritäten von Freekeh hervorgehoben werden.

Der Bericht beleuchtet das Segment, von dem erwartet wird, dass es die Freekeh-Branche und den Markt dominieren wird.

Prognostiziert die Regionen, von denen erwartet wird, dass sie den Aufstieg wahrnehmen.

Die neuesten Entwicklungen in der Freekeh-Branche und Details zu den Branchenführern sowie deren Marktanteil und Methoden.

Spart Zeit bei der Einstiegsrecherche, da der Bericht wichtige Daten zu Wachstum, Größe, führenden Akteuren und Branchensegmenten enthält.

Sparen und sparen Sie Zeit bei der Durchführung von Einstiegsrecherchen, indem Sie Wachstum, Größe, führende Akteure und Segmente auf dem globalen Markt unterscheiden.

